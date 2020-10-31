İşte böyle, hep böyle…

Kocaelispor dün gece rakibini ciddiye aldı, oyunu da ciddiye aldı ve konusunda alnının teriyle üç puanı kaptı. Bu galibiyet güzel oldu. Diğer 1-0’lık galibiyetler gibi değildi. Benhur takımdayken, adeta yeni bir takım oluyor Yeşil Siyahlılar…

Takımı ateşliyor… Dün, Benhur dışında geri kalan oyuncular içerisinde bir tek Semih’in kademe anlayışı mükemmel. Kemalcan da ileriye iyi çıkıyor. Ama yeterli değil elbette...

Diğerlerin de birbirinin kademesine gelmesi lazım ki, takım ileride baskı kursun, atak yediği zaman yalnızları oynamasın…

Maç 2-0’a gelince, takım yine rahatlama evresine girdi ve Velimeşe de tüm riskleri göze alarak saldırdı… Bunun sonucunda bir anda fark bire indi. Maçın yine sonlarında bizim için geleneksel azap dakikaları başladı…

Neyse ki, serbest vuruştan sonra hakem düdüğü çaldı ve soğuk terler döktüğümüz bir maçı daha galibiyetle geride bıraktık…

Erhan Altın ile birlikte 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik…

Bu güzel bir seri…

Ama dediğim gibi, bizi tedirgin eden, üstün futbol oynamamaktı. Dünkü maça kadar…

Dün ilk kez 90. dakikada bile koşuyorduk…

Demek ki sabır edersek bu iş olacak…

Teşekkürler çocuklar…

Güzel bir pazar günü yaşatıyorsunuz bize…