Olacak, olmalı, istiyoruz…

Evet, Erhan Altın’ın altın dönemi başladı…

Ne zaman mı ?..

Önceki gece…

Neden mi?..

Asıl Erhan Altın’ın, Güvenç Kurtar’dan beri ezberlediği, 90 dakika koşan ve eze eze kazanan, gole doymayan klasik oyun anlayışını izleme fırsatı bulduğumuz için…

Kiminle mi?...

Tabii ki Benhur ile…

Semih ile…

Gökhan ile…

Kaptan Numan ile…

Kemalcan ile…

***

Sapla samanı karıştırmayalım. Erhan Altın, Taner Gülleri ile beraber takımı devraldığında, bir harabe vardı. Manisa’dan 6 yemiş bir takım sahnedeydi…

O maçtan sonra takımı toparlayıp, galibiyetler kazanmak kolay bir şey değil. Dibe vurmuş olma tabii ki iyidir ama, rezalet oyun kabul edilemezdi. Nitekim Erhan’ın ilk maçı olan iç sahadaki Çorumspor maçında 3-0 kazanılması, rakibin de içerisinde bulunduğu kaostan kaynaklanan bir durumdu. Yenerdik, ama fark olmazdı. Sonra Afyon deplasmanında kötü giden şeyleri tek tek gözlemledik. Manisa’da yediği golle 6’nın kapısını açan kaleci Bayram, deplasmanda Afyon karşısında 1-0 öndeyken, yüzde bir milyonluk olasılıkta gole izin vermedi ve son saniyede, 2 altın puanı hediye etti, Manisa’da normal sonuç olabilecek beraberlik puanını fazlasıyla iade etti.

Ancak yazdığım gibi, kötü giden bir şeyler vardı. Takım pas kombinasyonu yapamıyor, son vuruşlarda zayıf kalıyor, açık açık bir kondisyon eksiği yaşıyordu.

Sonra sıra iç sahadaki İnegölspor maçına geldi. 1-0 öndeki Kocaelispor ilk yarı goller kaçırırken, ikinci yarı sahada adeta geziniyor, İnegölspor’a adeta ‘Gel de gol at!’ diye cesaret veriyordu. İnegöl de üzerindeki korkaklığı atınca, açık açık saldırdı, bu kez Bayram sahneye çıkarak, yine puanları kazandırdı.

Kötü oyun böyle gitmezdi. “Böyle gitmez, ligin adı Misli.com, Niğde’ye dikkat” diye de yazmıştım ve Niğde Belediye maçı öncesinde “Niğde’de berabere kalırsak şaşırmam” demiştim… nitekim maç 0-0 biterken, bizim kadar gençlerden kurulu rakip de inanılmaz goller kaçırdı…

Aynı hafta Ergene Velimeşe ise, tam gaz giden Manisa’yı depasmanda 1-0 yenecekken, son anda rekortmen lider gol attı da, bir puan alabildi.

Mahalle takımı görünümünde bir kulüp olan Ergene Velimeşe çıkacaktı Kocaelispor karşısına…

NİTEKİM KORKUYORUZ DESEK YALAN OLURDU…

Oyun olarak kesinlikle güven vermeyen, kondisyon olarak da 60 dakikada pili biten Kocaelispor, bu sene lideri en çok zorlayan sürpriz takım Velimeşe karşısında ne yapacaktı ?..

Önceki gün öğle saatlerinde işe gelirken, yolumu kesen Kocaelispor taraftarı eski mahalle arkadaşlarım ‘Biz bu gece yeniliriz, görürsün bak’ dediler…

Ben ise ‘Bu maçı 2-0 alırız, rahat olun” dedim…

Ama içimde hala endişeler de vardı elbette…

Neden ?..

Kötü oynanan futbol nedeniyle…

Takıma yakışmayan futbol nedeniyle…

İLK KEZ KEYİFLE İZLEDİK, AMA…

Şöyle cep telefonu da olsa, gazetede ekran başında maçı izlerken, ilk kez çok rahat bir ilk yarı izledik. 2 hatta 3 olacak skor 1-0’da aldı. İkinci yarı öncesinde, yani devre arasında ‘Erhan hoca bu takıma kondisyon anlamında dokunuşlar yapmıştır’ diye düşünüyordum. Nitekim takım ikinci yarıya da diri ve istekli başladı. Koşan bir takım görünümünü sürdürdü ve sanıyorum Ergene bu tuzağa düştü. Demek ki “Kocaelispor 60’da bitiyor” diye yanılan sadece biz değildik. Ergene teknik heyeti de yanılmıştı. Altın da yerinde dokunuşlarla takımın vitesini artırdı ve 2’nci gol de gelince biz coştuk, Velimeşe kabuğuna saklandı… Tekirdağlı olan efsane kalecimiz ve şimdikim antrenörümüz Aydın Artanlar da galiba iyi ‘Tüyo’ vermiş teknik heyete… Son dakikalarda yine kâbus da görsek, (Direkten dönen topumuz kalede olsaydı, onu da görmezdik ya) gerçekten zorlu ve sürhpriçz bir ekibi yendik…

Hem de iyi oyunla…

Bu, bence daha önemli ve umut verici…

Dİ MARİA/BENHUR HER ZAMAN FARK YARATIR…

Kocaelispor’da gerçekten de Gökdeniz ve Benhur gibi bir oyuncuyu uzun yıllardır izlememiştim. Gökdeniz gibi takıma girdiği anda motive olan ve coşan, coşturan Benhur, 11’de de olsa, yedek de olsa, patlaması olan ve sürdürülebilir bir enerjiye sahip. Paris SG’li Arjantilli Di Maria ‘nın stilinin kopyası… Ani patlaması ve korkunç bir dripling yeteneği var… Benhur, adeta ayrı bir takım gibi… Slalomlarına dayanmak gerçekten çok güç… Böyle giderse, yolun sonu banko Süper Lig olur…

İnşallah da bu forma altında olur…

Nazar değmesin !..

GÖKHAN DA SORUMLULUK ALMALI…

Ve 41 Gökhan Meral…

Kocaeli Birlikspor’a gittiğinde tüm şimşekleri üzerine çeken futbolculardan biriydi…

Can Demirkıran’ın talebelerinden olan Gökhan Meral, hâlâ bir çekingenlik içerisinde. Bunu üzerinden atmalı ve kaptan olması gerektiğini içinde hissetmeli. Yere sağlam basmalı, pasta şutta çekingen davranmamalı. Yasçın Kıldıran gibi bir stili var ama, cesaretini artırmalı…

Ve artık yeniden Kocaelispor’da olduğunu hissetmeli hissettirilmeli…

***

Son analizde toparlayacak olursak, Kocaelispor, efsane sağ beki ve Türkiye’de yumruk şovun babası Erhan Altın ile gerçekten bir Altın sayfa açmış gözüküyor. Ama, bunu maç sonuçlarına bakarak söylüyoruz. Henüz tam hazır değiliz. Devre arasına kadar da yüzde 80’ye yükselme şansımız sıfır.

Velhâsıl-ı kelâm…

Daha yiyeceğimiz bir fırın ekmek var…

Henüz hamur aşamasında…

Erhan usta önlüğünü giymiş, hamuru yoğuruyor…

Pişmeye verecek…

Sonra da o ekmekler tadından yenmeyecek…

Son 5 maçta, 4 galibiyet, bir beraberlik…

Yenilgi sıfır…

Olumsuz eleştiri yapan çarpılır…

Ama dedim ya, yıllardır diyorum ya:

Biz skor-sever değil, spor-severiz…

Pazar kadar değil, mezara kadar

Körfezliyiz…

Aynı, rahmetli Ahmet Akay ağabeyi tesislerden kovanların arkasına bile bakmadan kaçtığı gibi kazanlardan değiliz… Ahmet ağabey de mezara girene kadar Kocaelisporluydu, biz de öyle…

Hiçbir zaman ikinci bir takımımız olmadı…

Hiçbir zaman da oramız buramız ayrı ayrı oynamadı…

Bu nedenle eleştiri hakkımızı, kesinlikle art niyet olmadan yaparız…

Bu gazete halkındır, bizim değil… Menfaatlerimize göre haber yapmayız…