Deprem gerçeği…

İzmir ve yakın çevresini etkileyen depremi Milas-Kıyıkışlacıkta, hafif bir sallantı ile yaşadım.

Haber programlarında, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’ı dinlerken, 1999’da İzmit’ye yaşadığım ve ölümün kıyısından döndüğüm o müthiş depremi anımsadım.

Yaşadığımız sitenin 7 katlı değil, 5 katlı yapılması ve sağlam bir temel ve sağlam bir karkasla yapılması için direnmiş, Kooperatif başkanı ve üyeleri uyarmıştım. Israrla 7 kat yaptılar!

Sitenin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’nin zemin koşulları uygun değildi. Demiryolunun hemen üstündeydi site. Demiryolunun altı ise yakın zamana kadar “bataklık alan” idi.

Sonra, “İmar Plan değişiklikleri” ve zemin dolguları yapılarak önce tek katlı, sonra iki, üç ve 7 katlı inşaatların yapımına onay verildi! Ard arda yapılan siteler, birilerine büyük kazançlar sağladı! Ama, İzmit’te yaşanan yıkımlar sonucu en çok bina yıkımı ve insan ölümünün yaşandığı mahalle burası oldu!

Orada yaşamını yitiren insanların sorumluları, öncelikle o imar plan değişikliklerini onaylayan belediye başkan ve meclis üyeleriydiler. Ama hiç birine hiçbir şey olmadı!

Ölen, öldüğü ile kaldı!

Deprem uzmanı bilim adamlarıyla TV 41’in canlı yayın programlarında depremi sorgularken, insan ölümlerinin asıl nedeninin deprem değil, “kişisel çıkarlara hizmet eden yerel yönetimler ve yıkılan inşaatları yapan mühendis, mimar ve yükleniciler” olduğunu anladım!

O müthiş depremde ölmedim ama aradan 21 yıl geçmesine karşın, her deprem olayında uykularım kaçıyor, öfkem kabarıyor!

İzmir depremi ile ilgili TV programında Prof. Drç Ahmet Ercan diyordu ki; “Yıkılan binaların ortak özelliği, mimari ve inşaat hatalarıdır. 9 katlı bir binanın temel derinliği 1-1.5 metre! Taşıyıcı kolonlar çok zayıf. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu düşünülmeden çok katlı ve kusurlu inşaatlar yapılıyor. Bu ülkede yoksullukla depremlerin öldürücülüğü arasında doğrudan ilişki vardır. Depremde zenginler değil, yoksullar ölüyor!”

İşte, gerçek budur!

Bilimsel araştırmalar açıklıyor ki;

Dünyanın büyük bir kısmı denizlerden oluşuyordu. Zamanla, yaşanan depremler sonucu, karalar ve kıtalar oluştu.

Ancak, hem denizlerde hem de karalarda “FAY HATLARI” canlılığını sürdürdü. Belirli zaman aralıklarıyla bu fay hatları hareketleniyor, depremler oluşuyor ve karalardaki tabakalar hareket ediyor.

Bu doğal olayı önlemenin olanağı yok!

Ama, sağlam zeminlerde, sağlam binalar yaparak yıkımları ve “ecelsiz insan ölümlerini” önlemek mümkündür!

İşte, somut bir örnek Japonya; bilimin ve tekniğin temel kurallarına uygun inşaatlar yaparak, “depremle birlikte yaşayabilme kültürünü” geliştirmişler!

Biz neden bu konuda yanlışta direniyoruz?

Çünkü, yerel ve ulusal ölçekte siyasal karar vericiler “önce insan” bilinç ve seçeneği yerine, “RANT EKONOMİSİ” tercihi içinde olunca, her deprem yeni bir felaketin ve insan kıyımının nedeni oluyor!

Rantın en kolay sağlandığı alanlar ve ihanete uğrayan “KENTLER” ve bu kentlerde yaşayan insanlar oluyor!

Kentlerde, “yeşil alanlar, tarımsal alanlar ve deprem toplanma alanları”, imar plan değişiklikleri ile inşaat alanına çevriliyor, ayrıcalıklı müteahhitlerin kolay para kazanma alanlarına dönüşüyor.

Depremden korkmayın!

Bu gerçeği bilerek ya da bilmeden “zengin olma ihtirası” ile hareket eden kirli insanların neden oldukları talandan ve çürük binalardan korkun!

Artık, çocuklar bile biliyor;

Deprem öldürmez, çürük zeminlerde yapılan çürük binalar ve ahlaksız yollardan zengin olma ihtirasındaki insan kopyaları öldürür!

EK NOT: İzmir Depreminde bazı hastanelerin hasar gördükleri ve boşaltıldıkları belirtiliyor. Bu hastaneleri yapan yüklenicilerden ve yapı kontrol görevlilerinden hesap sorulacak mı dersiniz?