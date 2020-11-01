Türkiye’de her 10 kişiden 7’si geçim sıkıntısı çekiyor!

Salgınla birlikte, zam üstüne zam geldi…

Ekonomi bozuldu…

İşsizlik arttı…

Geçim sıkıntısı yaşayanların sayısı arttıkça arttı…

Sözcü Gazetesi’nden Sayime Başçı, güzel bir haber yaptı…

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasını yargıladı…

Birlikte okuyalım;

ALIŞVERİŞTE ZORLANMAK

Salgınla birlikte derinleşen ekonomik kriz hane halkı gelirlerini eriterek borç sarmalına iterken, vatandaş yüksek enflasyon ve zamlar nedeniyle gıda alışverişlerinde bile zorlanmaya başladı. İkinci dalga öncesinde hane gelirleri ve geçim kolaylığı dibe vururken, salgın döneminde geçim zorluğu çektiğini beyan edenlerin oranı yüzde 70'e, gıda harcamalarını karşılamakta zorlandıklarını beyan edenlerin oranı yüzde 38'e ulaştı.

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Ortalama kişisel gelirler şubat ayından eylül ayına yüzde 4.5 oranında düşerken, hanelerin yüzde 38.8'i maaş gibi sabit herhangi bir gelir elde edemedikleri durumda mevcut birikimleri ile bir ay dahi idare edemeyeceklerini beyan etti. 2018 yılında aylık geçimini çok zor sağladığını söyleyen hanelerin oranı yüzde 3.2 iken, Eylül 2020 itibarıyla ise bu oran yüzde 10.1'e yükseldi.

ÇARPICI BİR RAPOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından gerçekleştirilen “Covid-19 salgınının hane gelirleri üzerindeki yıkıcı etkisi” başlıklı rapor, özellikle dar gelirli vatandaşın yaşadığı geçim zorluğunu ortaya koydu.

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Katılımcıların yüzde 30'u salgın sebebiyle gelirlerinin azaldığını açıkladı. Kendi işini yapanlar arasında ise bu oran yüzde 44'e yükseldi. Bu tablo hanelerin büyük bir kısmında geçim sıkıntısının baş gösterdiğini ortaya koyarken, bu duruma paralel olarak hanelerin yüzde 42.7'si borçlarının arttığını açıkladı.

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Gelir kayıplarına karşın borç almak zorunda kaldığını söyleyen hanelerin yüzde 17.2'si tanıdıklarından ve iş kurumsal kanallardan borçlandığını açıklarken, sosyal koruma araçlarından faydalandığını ifade eden katılımcıların oranı ise yüzde 7.9'da kaldı.

GELİRLER İYİCE DÜŞECEK

Araştırmaya göre, hanelerinin geçimini sağlamakta zorlananların payı, yüzde 10'dan yüzde 19.6'ya yükselirken, biraz da olsa zorluk çektiğini söyleyenler ise yüzde 17.5'ten yüzde 41.9'a kadar çıktı. Ankete katılanların neredeyse yarısının önümüzdeki dönemde de gelirlerinde düşüş beklediği vurgulandı.

MEVCUT BİRİKİMLER

Rapora göre, Türkiye'de vatandaşın kara gün için çok büyük bir birikimi yok. Hanelerin yüzde 38.8'i herhangi bir gelir elde edemedikleri durumda mevcut birikimleri ile bir ay dahi idare edemeyeceğini açıklarken, yüzde 37.9'luk bir diğer kesim ise mevcut birikimleriyle en fazla üç ay idare edebileceğini ifade etti.

İŞSİZLİK DURUMU

Her dört haneden üçü, birikimlerinin olası bir işsizlik durumunda en çok üç ay yeteceğini düşünüyor. Raporda salgının geleceği ve aile bütçesi üzerine etkilerine dair, “Hanelerin önemli bir kısmı önümüzdeki dönemde de geçim sıkıntısının devam edeceğini, ancak mevcut birikimleriyle bu zorluğu aşamayacaklarını düşünmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

EKONOMİK KRİZ VE SALGIN

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Hanelerin % 38’i gıda alışverişlerinde bile zorlanıyor. Ekonomik kriz ve salgınla aynı anda boğuşan vatandaş, gelirlerinin eridiğini ve borçlarının arttığını açıklarken, neredeyse her 10 kişiden 7’si geçim sıkıntısı çektiğini belirtiliyor…

Pandemi süreci devam ettikçe, insanların birikimleri azalacak, geçimle ilgili daha fazla sorunlar yaşanacak.

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Macron, dünyanın yeni Firavunu mu?

İnsani Değerler Birliği (İDEBİR) Başkanı Kenan Seyrek, önceki gün bir açıklama yaptı… Seyrek, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri ve buna göz yuman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sert dille eleştirdi. Seyrek, “Yıllardır zihniyet aynı, akan salyalarda düşen kelimelerdeki zehir de aynı değişen tek şey kıyafetler ve takındıkları medeniyet şemsiyesi… Mısır da ben tanrıyım diyen, Tanrıyı oynayıp Hz. Musa’ya zulüm eden Firavun’dan Macron’a uzanan tek yok hak düşmanlığı, batıl aşıklığıdır” dedi. Macron, yangına körükle gitmeye devam ediyor… Anlaşılan Müslümanlar üzerinden prim yapmaya çalışıyor….

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Dünya güneşe, Türkiye kömüre dönüyor

Tüm dünyada güneş enerjisi yatırımlarının pandemiye rağmen bu yıl yüzde 5 artması beklenirken, Türkiye ise Eskişehir’e dev bir kömür santrali kurmayı planlıyor. Hani biz de bir ata sözü vardır, “Herkes Mersin’e, biz dersine” diye… Bu sözü “Herkes güneşe, biz kömüre” diye çevirebiliriz.

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TRT, rekor kırdı

TRT, 2019'da elektrik faturalarından 1 milyar TL, bandrol ücretinden 1,8 milyar TL topladı. Elektriğe gelen zamlar sayesinde faturalardan alınan TRT payı 2019'da yüzde 31 arttı. TRT'de çalışan sayısı 7 bine dayandı. Yani elektriğe zam geldikçe TRT’nin payı artıyor, payı arttıkça da TRT’de çalışan sayısı artıyor… TRT’de 7 bin kişinin çalışması da kafalarda soru işareti bırakıyor…

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100 binden fazla işsiz şoför var

İŞKUR'un verilerine göre 2019 sonu itibarıyla 622'si kadın olmak üzere toplam 92 bin 796 işsiz şoför iş arıyor. Bu sayının coronavirüs salgınının etkisiyle 2020'de 100 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Üstelik İŞKUR'a kayıtlı olmayan işsiz şoförler bu sayıya dahil değil. Anlaşılan pandemi süresi uzadıkça, şoför sayısı artacak.

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Kocaeli’nin araç sayısı kaç oldu?

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 854 bin 820 oldu. Açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 414 bin 302’ye yükseldi. Kocaeli’de araç türlerine bakıldığında 246.184 otomobil, 9.172 minibüs, 7.030 otobüs, 76. 689 kamyonet, 23. 382 kamyon,32.373 motosiklet, 18. 224 traktör, 1. 248 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Dolar ve euro neden yükseliyor?

Piyasalar yeni haftaya rekorlarla başladı. Dolar ve euro zirvelerini yeniledi. Uzmanlara göre doların rekor kırmasının başlıca dört ana sebebi var.

1) Merkez Bankası’nın faiz kararı

2) ABD’de Joe Biden’in başkan olacağı beklentisi.

3) Türkiye’nin borcunu ödeyemeyeceği endişesi.

4) Jeopolitik riskler takip ediliyor.