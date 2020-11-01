Deprem konusunda değişen bir şey var mı?

Ekonomik kriz…

Dış sorunlar…

Pandemi…

Bunca sıkıntı içinde bir “deprem” eksikti, o da oldu.

İzmir, 6.9’la çifte felaket yaşadı.

Seferihisar bölgesini önce “deprem”, sonra “tsunami” vurdu.

Deprem, Seferihisar-Sisam Adası arasında yerin 16.5 kilometre altında meydana geldi, 40 kilometrelik fay kırıldı.

Ölü ve yaralılarımız var.

Sayıları her geçen saat değişiyor.

Ölenlerin sayısı 50’yi geçti, yaralıların sayısı ise 900 civarında.

Depremle ilgili düştüğüm notlar

Deprem sonrası yaşananları evde televizyondan izledim.

Bildiğimiz görüntüler…

1999 Gölcük depreminde birebir yaşadığımdan, İzmir’de gördüklerime şaşırmadım.

Yıkılan binalar…

Sağa sola koşuşan insanlar…

Haykırışlar, hıçkırıklar, göz yaşları…

Kitlenen trafik…

Düzensizlik…

Keşmekeşlik…

Ya o yıkılan bina enkazının üzerinde dolaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin haline ne dersiniz?

Hakkını yemeyelim, kulağında telefon, kendini göstermek için çok çırpındı, çok!

O haliyle övgü mü aldı, sövgü mü, bilemem.

Yazık, bakın Türkiye’yi kimler yönetiyor?

Bir şey daha…

Deprem olmuş, bazı bakanlar deprem bölgesinde, tamam doğal…

Ama o da ne, televizyonlar yayınlarını kesip naklen yayına bağlandılar, Binali Yıldırım sağına soluna bakanları almış basın toplantısı yapıyor.

Kim Binali Yıldırım?

Eski başbakan…

Eski TBMM başkanı…

Son sıfatı “ AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı” idi.

Şimdiki sıfatı ne?

İzmir milletvekili…

Eğer depremden sonra devlet bir basın toplantısı düzenleyecekse, bu basın toplantısını ilgili bakan düzenlemeliydi.

Kim ilgili bakan?

Şehircilik Bakanı Murat Kurum…

Veya devletin valisi var, büyükşehir belediye başkanı var…

Böyle bir ortamda “rol kapma” yarışına girmenin anlamı var mıydı?

Amaç tabii başka.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP’li ya…

Deprem çalışmalarında Tunç Soyer ön plana çıkmasın diye, bütün bakanları İzmir’e yığarak ön kestiler.

Her neyse…

Bir deprem ortamımdan dahi “siyasi kazanım” ortaya çıkarmaya çalışmak hoş değildi.

Çok sırıttı.

Değişen ne var?

Şöyle geriye baktım da, ülkemizde “depreme yaklaşım” konusunda bir düzelme yok.

Kafalar, aynı kafa!

Yaa, yönetmelikleri değiştirdik…

Devleti yönetenler böyle derler, hep “yönetmelik değişikliğine” sığınırlar.

Değiştir, uygulayanların kafası değişmedikten sonra farklı bir sonuca ulaşamazsın ki!

Ülkemizde 1940 yılından buyana 10 “Deprem Yönetmeliği” yayınlanmış.

1940, 1944, 1949, 1953, 1962, 1968, 1975, 1998, 2007 ve 2018…

İlk deprem yönetmeliğinin adı, “Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait Yapı Talimatnamesi” şeklindeymiş.

İki yıl önce çıkarılan son deprem yönetmeliğine ise “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” adı verilmiş.

Sonra, İmar Kanunu’muz…

Almanya’da 1945 yılından buyana sadece 2 kez “İmar Kanunu” değiştirilmiş, bizde ise İmar Kanunu son 10 yılda 164 kez değişikliğe uğramış.

Tam yaz-boz tahtası!

“İmar affı”na gelince…

1948’den AKP iktidarına kadar 10 defa “imar affı” çıkarılmış.

İkisi Hasan Saka döneminde…

Biri Şemsettin Günaltay döneminde…

İkisi Adnan Menderes döneminde…

İkisi Süleyman Demirel döneminde…

Üçü ise Turgut Özal döneminde…

AKP döneminde “imar affı” kılık değiştirmiş, “imar barışı” olmuş.

Yumuşatmışlar, sevimli hale getirmişler…

Yakın dönem, AKP iktidarında kaç “imar barışı” sağlandı, onu da siz sayın!

Gördüğünüz gibi, dünden bugüne değişen bir şey yok.

Ülkemizi yönetenler; imara, yani yaşadığımız konutlara, yani canımıza “rant” gözüyle bakmışlar.

“Maddi ve siyasi kazanç” sağlamaya kalkmışlar.

İşte sonuç ortada!

Bir depremde ülkemizin imarla ilgili bütün foyası ortalığa dökülüveriyor.

Yine yıkılan binalar…

Yine can kaybı…

Yine yaralanan ve sakat kalanlar…

Yine milyarlarca liralık ekonomik kayıp.

Dün böyleydi, bugün de böyle.

Demek, ders almasını bilmiyoruz.

Demek, “felaket yaşamak” hoşumuza gidiyor.

Millete çektirdiğimiz bunca acıya “kader” deyip geçiyoruz.

En doğru teşhis, Prof. Ahmet Ercan’dan

Birkaç gündür deprem uzmanlarını dinliyorum.

Bence İzmir depremi konusunda en kapsamlı değerlendirme, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi.

Ercan, depremi sadece “yer bilimi” yönünden değil, ekonomik ve sosyolojik yönden de değerlendirdi.

Diyor ki Ahmet Ercan: “Sorun yoksulluktur. Halkın yoksulluğuna müteahhitlerin hırsızlığı, devletin getirdiği aflar ve denetimsizlik eklenince yıkım büyüyor…”

Ahmet Ercan’ın görüşleri satırbaşlarıyla şöyle:

* Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar.

* Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır.

* Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur.

Aranızda Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın bu bakış açısına katılmayan var mı?

“Aklı, bilimi, üreten sağlam ekonomiyi ve iyi yönetimi” ön planda tutmadıkça, bizim sıkıntılardan kurtulmamız mümkün değil.