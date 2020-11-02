İçim kan ağlıyor !..

Kocaelispor ile geçen 55 yıl… Kocaelispor yazarlığı ve muhabirliği ile geçen 34 yıl… Bu süre içerisinde 2 Türkiye Kupası zaferini, 4 de değişik liglerdeki şampiyonluğu yazan kişiyim…

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Türkiye Kupası’nı iki kez kazanmak, kupanın peşinde yürüyerek İsmetpaşa’dan İzmit’e gelmek…

Bursa’da kazanılan iki kupadan sonra kaptan Süha Özkan sayesinde, kupalı otobüsün hemen arkasından kente kadar gelip, depremde yıkılmış kentin buruk sevincine ortak olmak…

Bunları tek tek yaşamış bir kişi olarak, bugün Ankara’da Ankaragücü ile oynayacağımız maç, beni bu nostaljik yazıyı yazmaya teşvik etti…

Tabii ki, boşuna demiyoruz Şanlı şerefli tarih diye…

Spor kulüpleri, çokça, şanlı-şerefli bir tarih yazmak için mücadele eder…

Boşuna demiyorlar gerçekleri tarih yazar, tarihi de Kocaelispor diye…

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Korona beâsına rağmen, mayıs ayında, kuruluş yıldönümümüzde ücretsiz yayınladığımız gazetedeki 12 sayfalık Kocaelispor ilavesi, meslek yaşantımda en çok övgü aldığım bir eser oldu… (Kitap da yolda tabii)… Buradan, destekçi olan akrabam Murat Afşin ve Hakan Aksoy kardeşime de bir kez daha teşekkür ediyorum.

Eser diyorum, çünkü orada bir kitaplık çalışma ve belge vardı…

Kolları sıvadım ve Kocaelisporuma yakıştığı gibi bir ilave hazırladım…

Hem de ömrü Kocaelispor ile geçen ve basın gazisi unvanını alan Ahmet Akay ağabeyimin vefatının acısı daha tazeyken…

Hatta, bu ilaveyi onun adına adadım…

Çünkü fotoğrafların yarıdan fazlası zaten ona aitti…

Bu eser için övgü almak da yorgunluğumu unutturdu açıkçası…

Eee, artık biz de Kocaelispor gibi gazeteci olarak tarihe geçiyoruz yavaş yavaş…

(Başkaları değil, beni bu meslekte sıfırdan yetiştiren Metin Karan ustam da tarihe geçmek üzere olduğumu onayladıktan sonra, kim ne derse desin, bu iş tamamdır benim için. Ben onun çırağıyım, hem de son nefesine kadar)…

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Bu duygu ve düşünceler içerisinde o kupa zaferlerini soyunma odası dahil bire bir yaşayan biri olarak, bu geceki Ankaragücü kupa maçının benim için ne anlama geldiğini sanırım daha iyi anlarsınız…

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Yazıyı burada kesiyorum, aşağıdaki tarihi belge niteliğindeki fotoğraflar her şeyi anlatıyor zaten…