Yönetilmeyen ülke TÜRKİYE 

Çağdaş dünyada adaletsizliğin ve insana saygının bu kadar eksik olduğu başka bir ülke yok. Anayasal güvence altına alınan eğitimde, sağlıkta, adalette ve diğer konularda olması gereken eşitlik kavramı kağıt üstünde kalmış durumda.

Anayasamızın 5 maddesinde belirtilen ve insanın maddi ve manevi açıdan geliştirilmesini amaçlayan görevlerin hiç birisini devlet yapamaz hale gelmiş durumda.

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Ekonomik demokrasi iktidar yardakçılarına yarıyor.

İktidarın bağımsız yargı tarafından denetlenebilirliği, yani hukukun üstünlüğü, devlette liyakat ve adalet, vatandaşlar arasında olması gereken eşitlik ortadan kalkmış durumda.

İktidara yakın olanların zenginleştiği, vatandaşlarımızın fakirleştiği, gelir adaletsizliğinin had safhaya ulaştığı,vatandaşın sorunlarını öteki dünyaya havale ettiği,çaresiz kaldığı bir ülkede yaşıyoruz.

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Devlet İhale Yasası keyfi ihale verebilmek için yüzlerce kez iktidar tarafından değiştirilmiş durumda.

Kaynaklar keyfi biçimde tüketiliyor.

Ülke belli bir azınlığın eline geçmiş, vatandaşın derdine çare olmaktan uzak.

Bütün bu olumsuzluklar beraberinde ekonomik krizi tetikliyor.

Ekonomik kriz sosyal ve psikolojik sorunlar yaratıyor.

Halk ne yapacağını şaşırmış durumda. İnsanlarımız psikolojik ve sosyolojik sorunlar yüzünden suç işlemeye başlıyor, boşanmalar artıyor.

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Krizi engelleyemeyen iktidar, geçici çözümlerle meşgul.

Para bulmak için olmayacak yöntemlere baş vuruyor.

Vergi afları ile vatandaştan para toplarken esasında vergi kaçıranları koruyor.

Dolan cezaevlerini aflarla boşaltmaya çalışıyor, ama tahliye olanlara devlet desteği yok.

Onlar bu şartlarda yeniden suç işlemeye devam ediyorlar.

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İktidar bugüne kadar diğer yasalarda olduğu gibi imar yasasında da 164 tane değişiklik ve bu arada 7 tane de imar affı çıkartmış durumda.

İmara aykırı olduğu tespit edilen bir binanın vatandaştan para toplayarak imar affı ile yıkılmasının önlendiği bir başka ülke olamaz.

Türkiye her olayda vatandaşlarını kaybeden ölümler ülkesi, vatandaşın sorunlarına çare bulamayan, ekonomik kriz altında kıvranan bir ülke haline geldi.

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İzmir depreminde yıkılan binalara bir bakın altından imar affı ile alınan yapı kullanma belgeleri çıkacak.

Ölen yurttaşlarımıza yazık değil mi?

Vatandaştan para toplamak için çıkartılan son imar affı nedeniyle yıkılmaktan kurtarılan binalarda deprem nedeniyle oluşacak yıkım ve ölümlerden bu yasaya evet diyen milletvekilleri ile bu yasayı çıkartan kişiler sorumludur.

Bu sorumluluk öncelikle vicdanen oluşan bir sorumluluktur.

Ayrıca bu kişiler yasal açıdan da görevlerini kötüye kullanmış ve suç işlemişlerdir.

Yasal düzenlemelerin yurttaşlarımızı için, kamu yararı mantığı ile yapıldığı bir meclis ve iktidara ihtiyaç var.

Ülkemiz ne yazık ki yönetilemiyor.

Vatandaş çaresiz.