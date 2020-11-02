Ahlak çürükse bina da çürüktür

Ülkemiz deprem kuşağındadır.

Haritaya baktığımızda ülkemizin dört tarafının deprem fay hatlarıyla kuşatıldığını görürüz. Görmesek de deprem gerçeğini aralıklarla yaşamaktayız.

Depremden kaçışımız yok.

Bu nedenle halkımız deprem konusunda iyi eğitilmelidir.

Kahramanmaraş’ta görevliyken bir toplantıda yapılaşmanın daha önce deprem geçirmiş verimli tarım alanına kaydırılması söz konusu oldu.

İçlerinde o ilin geçmişini bilen yerli yönetici sadece bendim.

Şiddetle karşı çıktım.

Çok eskiden bu tarım alanına kurulan şehir yıkılmış ve önceki yaşayanlar şehri zemini sağlam dağ eteklerine çekilmesini sağlamışlardı.

Ben de imar planlarında yapılaşmanın gene bu dağ eteklerine çekilmesinde ısrar ettim. Böylece fikirler değişerek imar planının sağlam dağ eteklerine çekilmesi sağlandı.

Verimli tarım alanları da betonlaşmaktan kurtuldu.

Mecbur kalmayınca tarım alanları imara açılmamalıdır.

Menfaatlerimiz bilim ve deprem gerçeğine galip gelmesin…

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Camiler yapılırken cami derneklerine ilk sorduğum soru zemin etüdü yapıldı mı, projesi var mı, kullanılacak malzeme sağlam mı şeklinde olurdu. Bir noksanlık tespit ettim mi yapımına karşı çıkardım.

Kocaeli- Gölcük taraflarında bir gezinti yaparken deniz sahilinde çakıl taşları üzerine temel atıldığını gördüm.

Çalışanlara yüksek sesle böyle temel olmaz; lütfen zemin etüdü yaptırarak temeli sağlam atınız ikazında bulundum.

Onlar da “ne yapalım altı su” dediler. Ben de “ vapurlar içine su almadan su üstünde yüzmüyor mu, temel zemine göre atılırsa bina sağlam olur” cevabını verdim.

17 Ağustos deprem sonrası binayı yaptıran müteahhit bana rastladı ve “ikazınız üzerine binanın zemin etüdünü yaptırarak temeli ona göre attık, işte yıkılmadı” dedi.

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Küçük menfaatlerimiz için ahlaki erdemlerden uzaklaşarak yapılan binaları sağlam yapmazsak, denetimlerini iyi yaptırmazsak depremlerde binalar başımıza göçer.

Kaybolan bir canı bütün varlığımızı versek tekrar geri getiremeyiz.

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Binaları yaparken zemin etüdünü iyi yaptırmalıyız.

Mühendislik hizmetlerinden, zemin etüdünden, sağlam malzemeden ve işçilikten asla kaçınmamalıyız.

Mimar Sinan’ın yaptığı eserler yüzlerce yıldır ayakta durmaktadırlar, çok deprem gördüler ama yıkılmadılar. Biz de bunu örnek alarak yapılarımızı hem sanat yönünden hem de sağlamlık yönünden iyi yaptırmazsak depremlerde vay halimize…

Ahlak çökmüşse depremin arkasından çeşitli gayr-ı ahlakî söylemler ve dolandırıcılıklar da ortaya çıkar.

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Ahlaki çöküntü yaşarsak binalar da çürük olur ve üzerimize çöker…

Ahlakî çöküntü sadece binaları değil, katkıntılı (tağşişli) gıdalarla sağlığımızı da çökertir.

Sağlıklı yaşamak istiyorsak, depremlerde binalarımızın üzerimize çökmemesini istiyorsak önce iş ve meslek ahlakımızı düzeltmeliyiz.

Unutmayalım ki İslâm Dini, Ahlak Dinidir.

İnsanları kandırabiliriz ama Allah’ı asla kandıramayız.

Ve de ahlaksızlıklarımızın bedelini İlahi hesap günü mutlaka göreceğiz.

İki günlük dünya çıkarlarımız için ebedi hayatımızı çıkmaza sokmayalım…

Hepimizi çeşitli felaket ve musibetlerden Allah korusun.

Atalarımızın şu öz deyişini de unutmamalıyız: “Tedbir kuldan, takdir Allah’tan”…