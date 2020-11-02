Ada Ekspresi seferleri neden hala başlamadı?

Yüksek Hızlı Tren faaliyete geçince, Ada Ekspresi’nin pabucu dama atıldı…

Pandemi nedeniyle mart ayından beri Ada Ekspresi çalışmıyor, çalıştırılmıyor…

Her defasında Sakarya- İzmit-İstanbul arası çalışan Ada Ekspresi’nin seferlerinin başlayacağı söyleniyor…

Ama bir türlü halkın bu isteği yerine getirilmedi…

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CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, Adapazarı-İzmit- İstanbul arasında faaliyet gösteren Ada Ekspresinin akıbetini TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdi…

Soru önergesinde bölge halkının mağduriyetine değinen CHP’li Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti:

“1899’dan beri, yani bir asrı aşan bir süredir Adapazarı ile İstanbul arasında günlük tren seferi var. Ada Ekspresi Sakarya, Kocaeli ve İstanbul Anadolu yakası sakinleri için ulaşımında bir geleneğin adıdır.

Pek çok kişi işe ve okula bu trenle gelip giderdi.

Ancak ne yazık ki bu sene 28 Mart’ta tren seferleri Pandemi nedeniyle kaldırıldı.

O günden beri bölgedeki vatandaşlarımızın yoğun talebine rağmen seferler yeniden başlatılmadı. TCDD sessizliğini koruyor.”

HER ŞEY NORMALLEŞTİ, ADA EKSPRESİ HARİÇ!

Ada Ekspresindeki sorunlar aslında pandemi öncesi dönemde de vardı.

Şöyle ki, Adapazarı-İstanbul hattı günlük tren seferlerine YHT yol yapım çalışmaları gerekçe gösterilerek, 1 Şubat 2012’de geçici olarak son verildi.

Sakarya, Kocaeli ve İstanbul kentleri arasında yoğun bir şekilde yolcu taşıyan Ada Ekspres Treni 15. 3. 2019 tarihinde yeniden faaliyete geçti.

Bu olumlu adımın etkisi çok sürmeden tren seferleri tekrar durduruldu.

Tarhan’a göre, “Şehirler arası seyahat sınırlamaları kalkmasına ve toplu ulaşımda normale dönülmesine rağmen Ada Ekspresi faaliyete geçmedi.

Bu tavrı anlamak mümkün değil.

Tren seferlerinin yapılmaması nedeniyle ortada çok ciddi bir kamu zararı var.

Dahası Adapazarı ve Kocaeli’nden İstanbul’a günlük otobüs seferleri devam ederken tren hattının çalıştırılmaması vatandaşın ucuza seyahat etme hakkını engelliyor.

Otobüsle seyahat etmek istemeyen kişiler için tren her zaman makul bir seçenek.

Bu seçenek neden vatandaşımızın elinden alınıyor?”

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CHP’Lİ TAHSİN TARHAN’IN SORU ÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

TBMM İçtüzüğünün 96. ve Anayasa'nın 98. maddeleri gereğince aşağıdaki sorularımım T. C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Tahsin Tarhan

Kocaeli Milletvekili

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1899’dan beri faaliyette olan Adapazarı-İstanbul hattı günlük tren seferlerine YHT yol yapım çalışmaları gerekçe gösterilerek 1 Şubat 2012’de geçici olarak son verildi. Sakarya, Kocaeli ve İstanbul kentleri arasında yoğun bir şekilde yolcu taşıyan Ada Ekspres Treni 15. 3. 2019 tarihinde yeniden faaliyete geçti. Ancak pandemi gerekçe gösterilerek Ada ekspresi seferleri yeniden durduruldu. Pandemi sürecinin kontrolü noktasında pek çok normalleşme adımı atılmış olmasına rağmen tren seferleri yeniden başlatılmamıştır.

BU BAĞLAMDA;

1) Adapazarı-İstanbul tren seferleri yeniden ne zaman başlayacaktır?

2) Yüksek Hızlı Tren seferleri yapılıyorken, aynı hattı kullanan Ada Ekspres seferlerinin yapılmamasının teknik bir gerekçesi var mıdır?

3) Ada Ekspres trenlerinin seferden kaldırılması sonucu oluşan kamu zararı ne kadardır?

4) Seferden kaldırılan ekspreste kullanılan vagon ve lokomotifler hala TCDD envanteri içinde yer almakta mıdır?

5) Adapazarı ile İstanbul arasındaki otobüs seferleri devam ederken tren seferlerinin durdurulması kamu ulaşımını olumsuz bir şekilde etkilemiş midir?

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CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan’ın soru önergesini yukarıda sizinle paylaştım…

Bakalım Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP’li Tahsin Tarhan’ın soru önergesine nasıl bir cevap verecek…

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MHP’li Gürsu’nun KEYFİ YERİNDE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu’nun şu sıralar keyfi yerinde. Zira partiye yeni üyeler katılıyor. Önceki gün ilçe binasına giden Ayşegül Soydaş adlı vatandaş, MHP’ye üye oldu. Gürsu, partiye üye olan Ayşegül Soydaş'ı tebrik etti. Partiye her geçen gün teveccühün daha da arttığını, yeni isim ve simaların partiye üye olduğunu söyledi. Gürsu, her daim koltuğun hakkını veriyor.

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Sardalya Plajı ve atılan çöpler

Kandıra’nın en güzel koylarından biri olan Sardala’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bağlı personel plaj temizliği yaptı. Bağırganlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de temizliğe destek verdi. Fotoğraflara baktım, sahip pislik içinde… Sadece Sardalya Koyu’nda değil, birçok koyda ve mesire alanında benzer görüntüler var. Temizlik imandan gelir diyoruz, ama gereğini yapmıyoruz… Gittiğimiz yerlerde çöpü alıp, çöpe atsak, hem mesire alanlarımız, hem de plajlarımız tertemiz kalır…

Sardalya

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Gençlerin KYK borcu silinsin

Yaklaşık 3 milyon genç Kredi Yurtlar Kurumu borcunu ödeyemedi. Sözcü Gazetesi gençlerin sesi olarak #KYKBorçlarıSilinsin kampanyası başlattı. Kampanyaya siyasetçiler de katıldı. Zaten bu ülkede, zengin daha çok, fakir daha fakir oldu… Bari gençlerin borcunu silin de, onlar da rahat bir nefes alsın…

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İşten çıkarma yasağı uzatıldı!

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 30 Ekim'de sona eriyordu.

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Türk-İş: Açlık sınırı 2.482 TL

Türk-İş Araştırmasına göre 2020 Ekim ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.482,28 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.085,62 TL oldu. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3.035,50 TL olarak gerçekleşti.20 artarak 2.482,28 TL oldu.

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Jeoloji Mühendisleri ATAMA BEKLİYOR

-Depremler başta olmak üzere doğa kaynaklı afetlerden yüzlerce kişinin her yıl yaşamını yitirdiği,

-Enerjide dışa bağımlılığımız her yıl artarak, yılda ortalama 50 milyar dolar açık verdiğimiz,

-500.000’nin üzerinde kaçak yeraltı suyu kuyusunun bulunduğu ve her yıl sayının çığ gibi büyüdüğü ve yeraltı suyu rezervlerimizin tüketildiği,

-Çevresel kaynak ve varlıklarımızın her gün daha fazla kirletilerek veya yok edilerek tüketildiği,

-Kıyılarımızın yok edildiği,

-Ülkemizde jeoloji mühendislerine büyük görevler düşüyor.

Kamuya jeoloji mühendisi gerek… Atama için daha neyi bekliyorsunuz?

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İzmir’de deprem oldu…

Türkiye’nin enerjiye ihtiyacı var…

Tam da bu noktada jeoloji mühendislerine görev verilmeli.

Atamaları yapılmalı.