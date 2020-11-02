Vergi Dairesi Başkanlığı binası, 6 yıldır “canlı tabut”!

Sevgili okurlarım, İzmir depremi, bizlere bir kez daha depremi hatırlattı.

Günlerdir yine depremle yatıp depremle kalkıyoruz.

Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı…

Ders alınmadı…

Önlemler yetersiz…

Herkes suçu başkasında arıyor, ama suçlu biziz.

Hepimiz…

Yöneten, yönetilen…

Geriye döndüm baktım ve kendime şu soruyu sordum.

Acaba biz, Kocaeli olarak, depremin en acısını yaşamış olmamıza rağmen, 1999 depreminden yeterli dersi çıkardık mı?

O acı, bize ne öğretti?

Deprem sonrası risklerden kurtulabildik mi?

Artık yapılarımızı “doğru yöntemle” mi yapıyoruz?

Yoksa 99 depreminin risklerinden kurtulamadık mı?

Böylesine önemli bir konuya hâlâ “uyduruk kaydırık” mı yaklaşıyoruz?

Belleğimi yoklarken, “o bina” aklıma geldi.

“Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı” binası…

Depremde ağır hasar gördü, ama hâlâ kullanılıyor

Bilirsiniz, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası, İzmit İstiklal Caddesi üzerinde.

6 katlı…

Tam yılını hatırlamıyorum, sanırım 30 yıl kadar önce yapıldı.

80’li yılların sonuna doğru…

Kütlesel bir bina.

Bu binada 4 birim bulunuyor.

*Vergi Dairesi Başkanlığı.

*Alemdar Vergi Dairesi.

*Tepecik Vergi Dairesi.

*KDV İhtisas Vergi Dairesi.

Eskiden defterdarlık da buradaydı, vilayet bloklarına taşındı.

Bina çatısı altında toplam kaç kişi çalışıyor, bilmiyorum.

“Yüzlerle” ifade edilebilir.

İşte bu bina 17 Ağustos 1999 depreminde “ağır hasarlı” duruma geldi.

Elden geçirildi, “yeni bir yer bulanana kadar” kullanımına devam edildi.

Yeni bina yapımı ve yeni bina yapılıncaya kadar geçici kullanılmak üzere yer arayışlarına başlandı.

Yeni bina inşaatı için yer bulundu.

İzmit 42 Evler’de 17 dönümlük bir yer…

Projesi bile yaptırıldı, ancak daha sonraki etütlerde yerin inşaata uygun olmadığı ortaya çıktı.

Vilayet yeni yerine geçti, eski bina daha yıkılmamıştı, buraya geçmek düşünüldü, ama her nedense bu da gerçekleşmedi.

Kiralık bina arandı, Merkez Bankası binası uygun olur dendi, buna da Merkez Bankası yanaşmadı.

Bulunan bazı kiralık binaların da kira tutarı çok geldi.

“Kullanılması can ve mal güvenliği açısından sakıncalı” raporu

Haklarını yemeyelim, depremden sonra Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütenler “yeni bina” konusunda hep gayret içinde oldular, ama her nedense “yeni bina yapılması veya kiralanması” gerçekleşmedi.

Bu arada kullanılmaya devam edilen binanın hasar durumu ile ilgili “resmi rapor” gecikmeyle de olsa tamamlandı.

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hazırladığı raporu 5.11.2014 tarih 97937078/5613 sayılı yazısı ile Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’na iletti.

Raporu bir cümleyle özetleyeyim:

“Yapının kullanımı, can ve mal emniyeti açısından sakıncalıdır.”

O derece!

“Kullanmayın, derhal boşaltın” demeye getiriyor.

Bu rapordan sonra “acilen bir başka binaya taşınalım” gayreti gösterildi, ama bir türlü sonuç alınamadı.

O rapordan bu yana 6 yıl geçti

Sevgili okurlarım, devletin bir kurumu (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), devletin bir başka kurumuna (Vergi Dairesi Başkanlığı) “Can ve mal güvenliğiniz tehlikede, acilen bulunduğunuz binayı terk edin” diye rapor veriyor, aradan 6 yıl geçiyor, raporun gereği yerine getirilmiyor.

Biliyorum…

O binada görev yapan yüzlerce personelin “sesiz çığlığını” hissediyorum…

Hepsi her gün büyük bir korku ve tedirginlik içinde mesaiye gidip geliyorlar.

Her deprem haberini duyduklarında, yürekleri ağızlarına geliyor.

İşte yine bir deprem yaşandı, o çalışanların hallerini bir görün!

Özellikle bugünlerde o binada çalışanlardan çok sayıda mesaj alıyorum.

Okurken içim burkuluyor.

İçlerinden biri diyor ki:

“Lütfen çalıştığımız binanın durumunu bir kez daha köşenizde dile getirin. Belki deprem acısının çok sıcak olduğu şu günlerde sayenizde bizleri duyarlar. Duymasalar bile bir gün üstelik çok yakın bir günde maalesef acı olarak yüzleşeceğimiz deprem geldiğinde ve biz çalışanlar o binanın altında can verdiğimizde başımıza gelenlerden kimlerin sorumlu olduğu ile ilgili tarihe bir not düşeriz. Ölüm Allah’ın emri ama ecelinle… Bu ecel değil, bağıra bağıra gelen bir CİNAYET. Selam ve sevgilerimle…”

Yeni Başkan Osman Eşgin’e büyük iş düşüyor

Sevgili okurlarım, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasının “deprem riski” konusunu sizinle paylaştım.

Bu bina gibi risk taşıyan başka binalar da var.

Bunları zaman zaman haber yapıyoruz, bugünlerde bir kez daha dile getireceğiz.

Ancak Vergi Dairesi Başkanlığı binasının durumu acil.

Yüzlerce kişi çalışıyor, her gün bu binaya yüzlerce kişi girip çıkıyor.

Bu sorunun ivedilikle ele alınması şart.

Bu konuda da görev, başkanlığa daha yeni atanan Osman Eşgin’e düşüyor.

Sayın Eşgin, sanırım göreve eylül ayında başladı.

Yıllardır yaşanan sorunla muhtemelen tanışma fırsatı bile bulamamıştır.

Ben dile getirmeye çalıştım.

İnşallah fazla uzamadan, bölgemiz yeni bir deprem yaşamadan, sorun çözülür ve “canlı tabut” gözüyle bakılan binada görev yapanlar huzurlu bir çalışma ortamına kavuşurlar.