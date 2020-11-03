Demek ki neymiş ?..

Şanla, şöhretle, Burhan Eşer’le falan bu iş olmuyormuş…

Sadece parayla da olmuyormuş…

Koşmak gerekiyormuş…

Sezon başında Burhan Eşer gibi bir Süper Lig efsanesini almak için neredeyse 2 milyonu gözden çıkaran Kocaelispor, Hekimoğlu Trabzon’un daha yüksek para vermesiyle yaya kalmış ve üzülmüştü…

Burhan’ın yanı sıra birçok yıldıza çuvalla para harcayan Hekimoğlu Trabzonspor, bu da yetmiyormuş gibi, ağabeyi Trabzonspor’dan tam destek aldı…

Sonuç…

Şu an için berbat…

Bordo Mavili ekip, 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle, zirvede açık ara gitmesi beklenirken, gerilerde kaldı. Lider Manisa ile arasındaki fark tam 10 puan…

Yıldız olarak bir tek Numan Çürüksu ve biraz da kaleci Bayram’ı transfer edebilen Kocaelispor, daha iyi pozisyonda bulunuyor…

Devre arasında da kesenin ağzını açacağı kesinleşen Hekimoğlu ekibi, Trabzonspor’dan da tam destek alacak…

Artık 1.Lig’e yükselemezse, söylenecek bir söz kalmaz…

Kocaelispor’da ise…

Burhan yok…

Benhur var…

İkisinin isminde B, U, N, H, ortak harfler…

Ama futbola bakın…

Bizim Benhur, Burhan’a beş basar…

Yani Burhan EŞER…

Benhur KESER…

Transferde eski yıldızlar değil, sahadan koşanları almak en akıllıcasıdır…

Benhur, Alihan’dan iki kat daha iyi futbolcu…

Benhur’u kazandıranları ayakta alkışlıyorum…

Nokta…

İki ucu pisli değnek: Selahaddin Dinçel sadece 3.Lig hocası mı, yoksa bir dehâ mı ?..

15 Ekim’de Misli.com 3.lig 3.Grup İstanbul ekibi Esenler Erokspor ile anlaşan Kocaelispor’un ‘İmparator’ lakabı takılıp, arkasına teneke bağlanıp gönderilen, hatta malzeme çalmakla suçlanan teknik direktörü Selahaddin Dinçel, yeni takımında da 3’te 3’lük seri yakaladı…

17 Ekim: Erok-Şile Yıldız: 3-1, 28 Ekim Altındağ-Erok: 0-1, 31 Ekim: Erok-Osmaniye:2-1…

Dinçel takımı aldığında 1 puanla düşme hattındaydı…

Şimdi 10 puanla Play-Off hattının sadece bir puan gerisinde bulunuyor…

Selahaddin Dinçel gelmeden önce 2 gol atmış olan takım, şu anda 8 gol atmış pozisyonda bulunuyor…

Yediği gol sayısı ise Dinçel’den önce 5 goldü, şimdi sadece 7…

Yani averaj eksi 3’ten, artı 1’e yükseldi…

Son analizde şunu sorabiliriz…

‘Dinçel 2.Lig hocası değil, 3.Lig’e başarılı olabilir’ diyenler mi haklı ?..

‘Dinçel büyük bir hoca, Kocaelispor kıymetini bilemedi, vefasızlık etti’ diyenler mi ?…

Siz ne dersiniz ?..