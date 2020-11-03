Türk Ceza Kanunu, hırsızlığı şöyle tarif ediyor. Zilyedinin/ Sahibinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak.

Hırsızlık suçunun; Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

Adete uygun olarak tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

Mal sahibi veya zilyet kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, (Yankesicilik, tırnakçılık gibi)

Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

büyük veya küçük baş hayvan hakkında,

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde,

Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde,

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde,

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde,

Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde,

Yağma cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılınması halinde,

Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi , Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi …

Gasp/ Yağma suçunun; Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda… Çalmak eyleminin karşılığı olan cezalar, duruma göre arttırılarak veya azaltılarak uygulandığı gibi kanunun öngördüğü bazı özel durumlarda ceza verilmesine gerek olmadığına da karar verilebilir.

Buraya kadar sözünü ettiğimiz durumlar eylemin ceza kanunun tarif ettiği ve cezayı gerektirecek ve duruma göre arttıracak olan eylemlerle ilişkin olanlardı; Bir de bunun günlük yaşantımızda ÇALMAK sözcüğünün geçtiği durumlara bakacak olursak;

ÇALMAK fiilinin Türk Dil Kurumuna göre Anlamı (eş anlamlısı): "Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak", "Vurarak veya sürterek ses çıkartmak" "Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak"

"Ses çıkarmak, ses vermek" Islık çalmak …

Nesnesiz hali ise; Disk çalar ("Özel yöntemlerle yoğun disk üzerine kaydedilen müzikleri dinlemeye yarayan araç") Kasetçalar (Kaset çalan araç) Uzunçalar (Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plak) Yürür çalar (Pille çalışan kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye yarayan, insanın üzerinde taşıyabileceği teyp, radyo)

İçinde "ÇALMAK " geçen birleşik kelimelerle İlişkili Atasözleri/Deyimler verebileceğimiz örnekler ise;

Çalıpçırpmak (hırsızlık yapmak) Çalmadan Oynamak (çok keyifli ve sevinçli durumda bulunmak) Çalma elin kapısını çalarlar kapını (kimseye kötülük yapma yoksa onlar da sana aynı kötülüğü yaparlar` anlamında kullanılan bir söz)

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Şimdi dönüp etrafınıza bir bakın bakalım;

ÇALAN VAR MI?

Varsa ne çalıyor?

Bu çalınanlarda sizin bir hakkınız çalınıyor mu?

Mesela geleceğiniz gibi…