Sevgili okurlarım, dün köşemde, aradan 21 yıl geçmesine rağmen hâlâ “deprem riski” taşıyan bir kamu binasını yazmıştım.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasını…

Okumadıysanız, konuya ilgi duyuyorsanız, mutlaka okuyun.

Demiştim ki:

*Depremi en acı biz yaşadık, ama ders almadık.

*Vergi Dairesi’nde çalışanların canı can değil mi?

*”Kullanımı can ve mal güvenliği açısından sakıncalı” raporuna rağmen, Vergi Dairesi Başkanlığı binası hâlâ boşaltılmadı.

*Vergi dairesinde çalışan yüzlerce personel, her gün işe korkarak gidip geliyor.

Aslında ibretlik bir olaya parmak basmıştım.

Devletin “ihmalci ve umursamaz yüzünü” ortaya koymuştum.

Biraz daha açayım.

* İzmit İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası, 17 Ağustos 1999 depreminde “ağır hasarlı” duruma geldi. Ancak bina elden geçirilip kullanılmaya devam edildi.

*Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları binadaki incelemesini geç de olsa tamamladı, “Yapının kullanımı can ve mal emniyeti açısından sakıncalıdır” diye rapor düzenledi. Bu raporu 5.11.2914 tarih ve 97937078/5613 sayılı yazı ile Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’na gönderdi, “Derhal binayı boşaltın” demeye getirdi, ama bina o tarihten bu yana hâlâ kullanılıyor.

*Bütün bu süreçte, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı için yeni bir bina yapılması, inşaat bitene kadar kiralık binaya çıkılması girişimlerinde bulunuldu, sonuç alınamadı.

*Sonuçta, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın değişik birimlerinde görevli 300’den fazla personel, “ağır hasarlı” ve “kullanımı can ve mal emniyeti açısından sakıncalıdır” denilen binada “tam 21 yıldır” çalışmaya devam ediyor. Daha doğrusu, personel, “canlı tabuttan farksız” böyle bir binada çalışmaya mahkûm edilmiş.

Dünkü yazımda özetle, Vergi Dairesi Başkanlığı’nda çalışanların 1999 depreminden buyana devam eden çilesini dile getirmiştim.

Gelelim bu sorunun nasıl çözüleceğine

Dün aklıma geldi.

Dedim ki, kendi kendime, bu sorunu çözse çözse Bekir Bayrakdar çözer.

Kim mi Bekir Bayrakdar?

Bekir Bayraktar, bizden biri.

Türkiye’nin en önemli bürokratları arasında.

Gurur kaynağımız.

Karamürsel’in Ereğli beldesinden.

“Halen Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı” görevini yürütüyor.

Yani tam bu sorunu çözecek makamda.

Üstelik binanın durumunu da biliyor.

2005- 2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Tamam, Türkiye her yönden zor günler geçiriyor, ama dile getirdiğimiz sorunun da ihmal edilecek tarafı yok.

En riskli kamu binalarından biri.

“Kullanımı can ve mal emniyeti açısından sakıncalıdır” deniyor, dahası var mı?

Ha bugün ha yarın diye 21 yıl geçmiş, sorun çözülmemiş.

Bina boşaltılmamış, yeni bir binaya geçilmemiş…

İnşallah olmaz, ama diyelim ki bölgede yeni bir deprem yaşamdı.

İzmit’te ilk yıkılacak binalardan biri de Vergi Dairesi Başkanlığı binası.

Ben değil, resmi rapor böyle söylüyor…

Yaşanacak felaketin sorumlusu kim olacak?

Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların vebalini kim üstlenecek?

Ortada bir rapor var, raporun gereği yerine getirilmiyor.

Ben “Bu sorunu çözse çözse Bekir Bayrakdar çözer” dedim, ama topu kestirmeden Bekir Bey’e de atmış olmayayım.

Bu kentin valisi, bu kentin büyükşehir belediye başkanı da var.

Yeni bir bina yapımı zaman alır.

Ancak bu sorunun beklemeye tahammülü yok.

Mümkün olan en kısa sürede mutlaka çözülmeli.

Ne yapıp edip geçici bir bina bulunmalı.

Temenni ederim ki, bu sorun kısa zamanda çözülür ve Vergi Dairesi birimlerinde çalışan 300’den fazla personel her gün işe giderken ölüp ölüp dirilmez.