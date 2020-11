Kocaeli ve Türkiye’deki Suriyeliler ülkelerine GERİ DÖNERLER mi?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği soru önergelerini ve verilen cevapları sizinle paylaşıyorum…

Gürer önceki gün devlet üniversitelerinde eğitim alan Suriyeli ve Libyalı lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayılarının açıklanması istemiyle Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde ülkemizdeki Suriyeli öğrencilerle ilgili rakamsal veriler ve Türkçe öğrenen mültecilerin sayısının açıklanmasını istedi.

GÜRER’İN SORULARI

-2019-2020 eğitim yılında ilköğretim, orta öğretim ve lise eğitimi alan Suriyeli öğrenci sayısı kaçtır?

-2019 yılı itibari ile bakanlığınız kurslarından Türkçe öğrenerek sertifika alan öğrenci olmayan yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır?

-2018- 2020 eğitim yılları arasında devlet üniversitelerinde eğitim alan Suriyeli ve Libyalı; lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

700 BİNE YAKIN MÜLTECİ ÖĞRENCİ VAR

Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2019-2020 eğitim yılında (30 Haziran 2020 itibarıyla) Geçici Koruma Altındaki Öğrencilerin eğitim kademelerine göre sayıları; Anaokul 35.553, İlkokul 338.807, Ortaokul 222.703 ve Lise 89.518’dir” dedi.

70 BİN 921 YABANCI UYRUKLU, TÜRÇE ÖĞRENDİ

Bakan Selçuk, 1 Ocak 2019’dan 2020 yılının Haziran ayına kadar, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik yabancılar için Türkçe kurslarına katılıp sertifika alan toplam 70 bin 921 yabancı uyruklu kişi bulunduğunu açıkladı.

TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ PROJESİ

Bakan Selçuk, “ Hızlandırılmış Eğitim Programı kapsamında Ocak 2019 tarihi itibariyle, 9-18 yaş aralığında bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli 11.836 çocuğa Al, A2 seviyesinde Türkçe dil eğitimi verilmiş, Yetişkinler İçin Türkçe Dil Eğitimi Projesi kapsamında 25.03.2019-31.12.2019 tarihleri arasında harmanlanmış öğrenme modeli kullanılarak toplam 31.709 yetişkin kursiyere Al, A2 ve B1 seviyelerinde Türkçe dil eğitimi verilmiş ve neticesinde kursiyerler başarılı olarak belge almıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2020 eğitim öğretim yılları arasında devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Suriyeli öğrenci sayısının 73 bin 570, Libyalı öğrenci sayısının ise 2 bin 6 olduğunu bildirdi.

GÜRER’E GÖRE SURİYELİLER YERLEŞİK DÜZENE GEÇTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde ülkemizde beş milyona yaklaşan mülteci nüfusunun geri planda kaldığını belirterek ülkemizde geçici ikamet edip süreç içinde ülkelerine dönecekleri ifade edilen Suriyelilerin hemen hemen her kentte yerleşik düzene geçtiğini ve ülkemizde verilerde de görüldüğü gibi 700 bin Suriyeli çocuğun eğitim aldığını belirtti.

TÜRKİYE CAZİP KILINDI

Gürer, “Suriye’de teröristlerden arındırılan bölgeye geri dönüş yeterince sağlanamadı.

Türkiye’ye gelen birçok mülteci, kentlerde işyeri açarak yerleşik düzene geçtiler.

Her türlü desteğin iktidar tarafından sağlanması Suriyeliler için ülkemizi cazip kılmıştır.

Suriye’de yaşananlar insanlık dramıdır. Avrupa ülkeleri bu bağlamda verdikleri sözleri tutmazken Suriye’de iç savaşın sonlanıp, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi kısa vade de olası görülmüyor.

Bu nedenle her kademede sorunlar, her koşulda dikkatle izlenmesi ve çözüm sağlanması önemlidir” diye konuştu.

KOCAELİ’DE SURİYELİ SAYISI

CHP’li Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevabını yukarıda sizinle paylaştım.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Şubat 2020’de yaptığı açıklamaya göre Kocaeli'de ikamet eden Suriyeli sayısı 55 bin 345…

Başiskele’de 4 bin 29,

Çayırova’da 4 bin 585,

Darıca’da 10 bin 770,

Derince’de 3 bin 364,

Dilovası’nda 2 bin 602,

Gebze’de 14 bin 686,

Gölcük’te 4 bin 840,

İzmit’te 5 bin 700,

Kandıra’da 188,

Karamürsel’de 265,

Körfez’de 1370 ve

Kartepe’de 4 bin 263 Suriyeli yaşıyor…

Bu saatten sonra Suriyelilerin memleketlerine geri döneceğini tahmin etmiyorum…

Ekonomik güven endeksi yükseldi, ama!

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında 92,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Yani halen kötü durumdayız.

HKP’den Kıdem Tazminatı protestosu!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kocaeli ve Gebze İlçe Örgütü üyeleri, geçtiğimiz hafta AKP’li grup üyelerinin oylarıyla komisyondan geçen ve önümüzdeki hafta Meclis’e gelecek Kıdem Tazminatı’nın gasp edilmesine karşı eylem yaptı. HKP, 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının kaldıracağını belirterek, torba yasayı protesto etti. Anlaşılan bu kıdem tazminatı olayı, Türkiye’yi epeyce gerecek…

Korku imparatorluğu!

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli Örgütü, önceki gün İzmit Engelsiz Kafe’de kongre yaptı… Mevcut başkan Arzu Erkan, üçüncü kez il başkanı seçildi. Kongreyi takip eden muhabir arkadaşımız, Arzu Erkan’dan yönetim kurulunda bulunan isimleri sormuş. Arzu Hanım, isimleri vermemiş. Düşünün bir il başkanı, yönetimindeki isimleri basınla paylaşmaya çekiniyor. Neden, yönetimdeki arkadaşları deşifre olmasın diye… Böyle bir ülkede, demokrasiden söz edebilir miyiz?

En yüksek harcanalar

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2016, 2017, 2018 yıllarının verileri incelendiğinde tüketim harcamaları en çok konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ve ulaştırmaya harcandı. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 ile İstanbul Bölgesi oldu. Gıda ve alkolsüz içecek harcamasında ise en yüksek paya yüzde 26,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sahip olurken, ulaştırma harcamaları en çok yüzde 19,9 ile Batı Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinde görüldü. Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarında en yüksek paya yine İstanbul sahip olurken, yüzde 24,4 oranında hanehalkları tarafından gerçekleştiği görüldü.

İzmit’in eksik yatırımları

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden Necati Konakçı, bana bir mail gönderdi. Mailde eksik yatırımlardan bahsetti. Birlikte okuyalım… “ Kocaeli’yi seven bir kişi olarak sizlere tespit edebildiğim bazı eksik yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Erenler’in kentsel dönüşümünü bilirsiniz. Her şey iyi hoş ama; Kocaeli’ye kazandırılmış olan ölüm,rampası. Bu planlamayı nasıl bir düşünce ile planladıklarını halen anlamış değilim.Proje aşamasından sonra ne düşünülerek altına imza atılmış bunu da anlayamadım. Bu şekilde bir yatırım yapılırken önce trafik ve insan güvenliğinin ve akıcı bir trafiğin sağlanması gerekmez mi? Üstelik bu alanın trafiği rahatlatmak için her türlü olanak mevcutken.

Tabi ki uzmanlar daha iyisini bilir. Sadece bir vatandaş olarak kendi fikrimi söylemek istiyorum. Carrefour köprüsünü Erenler Rampası’ndaki şelalelerin oraya kadar uzatıp,Eski Perşembe Pazarı (Milli İrade Meydanı),Anıt Park,Mehmet Ali Paşa’ya gidiş ve Bekirdere’den geliş istikametlerini kanatlar açarak ,trafiği ışıklarla kesmeden,sürekli akıcı hale getirilebilirdi.Eski Perşembe Pazarında ışıklar yanıyor şehir içi trafiği neredeyse Merkez Bankasına kadar,Santral’de ışıklar yanıyor,bir taraf Bekirdere’ye kadar,bir taraf Baç’tan Sanat Okuluna kadar tıkanıyor.

Bu durum Kocaeli halkına anlatılabildi mi acaba?

Gelelim Ordu Evi önündeki Seka Tüneline; D-100 deki tünellerin gerçek amacı nedir? Trafiği rahatlatmak.10-15 yıl geriye gidelim. Sapanca kavşağından Yenidoğan’a kadar, yanlış hatırlamıyorsam 13 tane ışık vardı. Bu ışıklar halen olmuş olsaydı İzmit trafiği ne olurdu hiç düşündünüz mü? Tüneller büyük bir çözüm, doğru. Kimin için? Transit geçenler için. Seka Tüneli kime yaradı? Transit geçenlere. Esas amaç neydi? İzmit içinden gelen trafiği rahatlatmaktı. Rahatlattı mı? Işıklar yanınca pazar pazarının kurulduğu yerden Cumhuriyet Parkı’na kadar, Ordu Evi önündeki yan yol,Heykel’e kadar tıkalı.Çözüm olarak ne yapılıyor veya ne yapılacak? Bilen var mı?

Yapılan veya yapılacak yatırımlarda örneğin; Kuruçeşme’deki ışıkların ve Liman Yolu’ndaki ışıkların kaldırılıp battı çıktı yapılması var mı? Kuruçeşme ışıkları yandığında trafik Acıbadem Hastanesine kadar tıkalı. Derince Limanı’na girişteki ışıklar yandığında trafik eski İsmet Paşa Stadı’na tıkalı.Üstelik her gün Liman’a giriş ve çıkış yapan yüzlerce Tırdan bahsediyoruz.Şu an için en büyük sıkıntı burası.

Kocaeli’mizde birçok yatırım programları gündeme gelirken, plan programlar, projeler yapılırken, birçok Vilayet’lerde böyle çalışmalar gündemde dahi yokken, bir bakıyoruz bizim Vilayet işe başlayana kadar onlar bitirip açmış oluyor.

Örnek; Batman’da açılan Millet Bahçesi. Kocaeli’mizde 9 Millet Bahçesi programda. Halen bir kazma dahi vurulamadı.

Karamürsel battı çıktısı, kaçıncı müteahhit. Daha yeni tekrar başladı.

İzmit-Kandıra yolunun ihalesi yapıldığı halde halen ses seda yok.

Kocaeli trafiğinin en önemli güzergahı olan İzmit-Yalova yolu.Burası trafiğin yükünü kaldıramadığı gibi,her geçen gün daha da artmakta.Burası için Çevre Yolu projesi olduğunu biliyorum.Fakat çalışma başlatıldığını bilmiyorum. Ülkemizin vergi yükünü ve trafik yükünü çeken bir Vilayet olarak,yatırımlar hususunda bu kadar sürüncemede kalınmasını,doğrusu içime sindiremiyorum. Yıllardır Eski Perşembe Pazarı ışıklarındaki,santraldeki ve şehir içinden gelip Ordu Evinde sıkışan trafik çözülmemişken,bakalım diğer sorunlarımız nasıl çözülecek. Hadi Hayırlısı..

Necati Konakçı’nın görüş ve düşüncelerini yukarıda sizinle paylaştım.

Umarım yetkililer bu uyarıları dikkate alır.