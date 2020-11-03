Fransa’ya ekonomik boykot mu? ( 1 )

Dış politika, iç politika kuralları ile yürütülemez!

Dış politika, “DİPLOMASİ” denilen üst düzey bir satranç oyunu ile yürütülür! Satranç; sabır ister, birkaç adım sonrasını görebilme yetisi ister, akıl ister!

Fransa Devlet Başkanı Macron, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı, “hamaset siyaseti” yapıyor! Çünkü yakında, Fransa’da seçimler var! Macron’un kamuoyu desteği giderek düşüyor ve toplumun dikkatini “dış çatışmalarla” dağıtmak istiyor! Yani, dış politikayı iç politika hesaplarıyla kullanıyor.

Makron, bu siyasetinin “ekonomisi güçlü, siyasal bilinç düzeyi yüksek” bir ülkeye sökmeyeceğini de biliyor olmalı!

Fransa, Osmanlı Devleti’nden kopardığı Kapitülasyonlar yani “ekonomik imtiyazlarla” şımartılmış ve palazlandırılmış, asalak bir ülkedir!

1535’de Sultan Süleyman’la başlayan kapitülasyon gücünü 1740’da daha da genişletmiş. Örneğin; “Yargı ve vergi imtiyazı” da almış!

Bu kapitülasyonlar, Osmanlı’nın ekonomik sıkıntılarının artmasıyla, başka ülkelere de tanınmış!

1881’de ise, Osmanlı Borçlarını ödeyemez hale gelince, yabancı devletlerin oluşturduğu “Duyun-u Umumiye İdaresi” tüm vergi gelirlerine ve şirketlere el koymuş. Ülke, fiilen “yarı sömürge” haline gelmiş. Sonunda, 1. Dünya Savaşı’nda Alman emperyalizminin kuyruğunda yenik düşerek, SEVR Antlaşması ile emperyalist paylaşıma uğramış!

Ancak, Mustafa Kemal tarih sahnesine çıkmış ve kurtuluş mücadelesini kazanarak Batılı devletlerle LOZAN’da masaya oturmuş.

Batılı devletler, bu konferansta özellikle “KAPİTÜLASYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ” için ısrarlı olmuşlar ama başaramamışlar.

Batılı devletlerin, bu olaydan sonra mücadele planları; tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi, Türkiye’yi ekonomik alanda çökertip, yeniden o kirli düzenlerini sürdürmek olmuş.

Mustafa Kemal, “Askeri zaferden daha önemlisi ekonomik zaferi kazanmaktır” diyerek, “ULUSAL BİR EKONOMİK DÜZEN” kurmaya çalışmış. Ülkeyi fabrikalarla donatmış, halkını eğitmiş, iş güç sahibi yapmış. Dışa bağımlılığı en aza indirmiş.

Ne var ki, 2. Dünya Savaşı sonrası başta ABD ve Büyük Britanya (İngiltere) olmak üzere, Batılı devletler, ülkedeki siyasi iktidarları etkileyerek, ekonomik bağımsızlığımızı adım adım yok etmişler!

24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi ile Türkiye, “Küresel Ekonomik Düzene Uyum” adı altında, yeni bir emperyalist tuzağa çekilmiş, 12 Eylül 1980 Darbesi ise bu kirli düzene geçişin aracı olmuştur!

İşte, o andan itibaren, “Ulusal üretim kaynaklarımız” yerli ve yabancı ortaklıklara peşkeş çekilmiş, ülkemiz üretimsizlik ve “DIŞ BORÇ BATAĞINA” girmiştir.

En büyük satış son 20 yıl içinde gerçekleşmiş!

TÜRK TELEKOM bu satışın en ilginç örneklerinden biridir!

“Üretim ekonomisi” yerine “rant ve talan ekonomisi” egemen kılınan Türkiye, içte işsizlik, enflasyon, geçim sıkıntısı derdi ile boğuşurken, “YAP-İŞLET-DEVRET” modeli, “geçiş, yolcu ve hasta garantili” projelerle yeni ve uzun vadeli ağır bir borçlanmanın da içine sürüklenmiştir.

Ülkemiz, yabancı şirketlerin fiili işgaline uğramıştır!

Bütçe ve dış ticaret açıkları sürekli büyümüştür!

Bugün, tıpkı Osmanlı’nın son dönemlerindeki gibi, ağır dış borç, üretimsizlik, enflasyon, işsizlik, yoksulluk içinde bir ülkeyiz.

ABD, Fransa, Almanya gibi emperyalist güçler, bu koşulları çok iyi değerlendiriyorlar!

(Konuyu yarınki yazımızda tamamlayacağız.)