Erhan hocayla Altın bir sayfa açılıyor… Karadeniz inadı, Marmara tekniğiyle yoğrulmuş bir 66 ruhu yeniden canlanıyor…

Kocaelispor’da son yarım asra damga vurmuş efsaneler içerisinde genellikle 70, 80 biraz da 90’lı yılların teknik direktör, futbolcu, yöneticileriyle irtibatım sürmektedir…

Gazeteci olarak değil, birer ağabey kardeş, takım arkadaşı, birer dost olarak…

Bunlardan biri de Güvenç Kurtar ve onun ayrılmaz ekürisi Erhan Altın ağabeydir…

Rahmetli Müjdat ağabeyim ve kardeşi Murat zaten hanımın teyzesinin oğullarıdır…

Erhan Altın ağabey ile jübile yaparken beraber davetiye dağıtımız Zeki Kaya ağabey ile zaten aynı mahallede Çukurbağ’da oturduk yıllarca…

Rambo Yusuf, Önder kardeşler, Bardakçı Ali Okumuş, Orhan Görsen kaptan, Batu, Osman Çakır, Kamil Öztezer, Behiç-Mehmet Özkan ve diğerleri…

En az haftada bir kez görürüm onları, diğerleriyle de her gün görüştüklerim oluyor…

Erhan Altın ağabey daha göreve gelmeden önce, Güvenç Kurtar’ın danışmanlık yaptığını, Zeki Kaya’nın koordinasyonu üstlendiğini, en önemli adayın da Erhan Altın olacağını yazmıştım… Hem de pandemi aylarında, martta… Transferleri Zeki Kaya’nın koordine edeceğini de bizzat yazdım…

Kaynağı da açıklıyorum…

Bunları bana Başkan Hüseyin Üzülmez bizzat kendisi söyledi…

Sadece Erhan Altın konusunda kendi istihbaratımı kullandım… Çünkü Başkan Üzülmez, Selahaddin Dinçel ile yola devam edileceğini belirtti…

Bunu da ilk ben yazdım…

Nitekim de devam edildi ama, birileri ‘5 hafta’ ömür biçti. İkinci haftada gitti…

Bu ortamda göreve gelen Erhan Altın ağabey ile daha anlaşmadan önce sohbet ettik sondan ikinci görüşme olarak…

34 yıllık ağabeyimin Erhan Altın, Dinçel sözleşmede direttiği için bana hep bant-dışı konuştu ve gözlemlerini aktardı…

Gerçekten de tespitleri doğruydu…

Karadenizli ve hırslı yapısıyla da, disiplini ele alacağını, sevgi ve saygısını enerjisiyle birleştirip, kısa sürede takımı dirilteceğini hissettim…

Hem de kondisyon çalışması yapmadan lige katılan bu takımı…

Resmen üzerine ölü toprağı serilmiş ve hala da silkinemeyen takıma 5 lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik kazandırırken, kupada Ankaragücü gibi bir Süper Lig takımını devirmeyi başaran takımın mimarı oldu…

İşi bitti mi ?..

Hayır…

Daha yolun başında ve Kocaelispor da, kendisi de küllerinden yeniden doğuyor…

Altın günler yaşıyor, yaşatıyor…

Dedim ya, Karadeniz yapısını takıma yansıtıyor…

Güvenç Kurtar ve merhum Müjdat Afşin ağabey de Rizelidir…

Bu kent ise Karadeniz’e de, Marmara’ya da kapısı açık olan birçok kültürlü Kocaeli yarımadasıdır, İstanbul’un Anadolu yakasını da içine alır…

Bir de onlara Yunus Merttürk gibi bir tam Karadenizli eklenince, herhalde bu inadın ve hırsın karşısında kimse duramaz…

Bu takım özellikle ikinci yarıda nasıl bir fırtına estirecek. Göreceksiniz…

66 ruhu tamam…

90 ruhu da geldi mi ?..

Tadından izlenmez…

Şirinsulhiyeli Mervan, golden sonra sevinçten böyle uçtu !.. Kartepe’den iki büyük yıldız daha doğuyor…

Kartepe Köseköylü Haşim Arda kadar, yine Kartepe Şirinsulhiyeli Mervan Yiğit de gecenin kahramanı oldu. Biri rakipleri durdurdu, diğeri açılış golünü atarak, tarihe geçti. Genç Mervan, golden sonra sevincini böyle çılgınca kutlarken, gençliğin verdiği enerjiyle sevinirken bile adeta uçtu. Benim amatör ödüllü idolüm Hasan Cebeci ne kadar gurur duysa azdır. Milyonluk adamların suskun puskun otururken, 2-3 bin liram aşla gençlerimizin bu yaptıkları, göğsümüzü kabarttı ve şu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi: Deli İbo İbrahim Üzülmez, Rambo Yusuf Altıntaş, Yaşar Altıntaş, Batupan Altıntaş, merhum dedesi Köylü Mustafa Altıntaş, Faruk Sarman ve şimdi de Haşim Arda Sarman ve Mervan Yusuf Yiğit… Teşekkürler Kartepe… Huyundan mıdır, suyundan mıdır bilemem ama: resmen yıldız futbolcu üretim merkezisin…

41 İzmitli Faruk gitti… Haşim Arda geldi… Hık demiş babasının burnundan düşmüş…

Kocaelispor ve Türk futbolunun unutulmaz milli futbolcusu 41 İzmitli Faruk Sarman, oğluyla da gurur duyuyor. Bir zamanlar kaptan olarak formasını giydiği Ankaragücü karşısında bu kez oğlu Kocaelispor formasıyla savunmada yer aldı. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Hücuma katkı sağladı. Kafalara çıkış stili, hırsı ve gücüyle “Hık demiş babasının burnundan düşmüş” dedirtti.

Bayram Olgun derken, bir de İsmet çıktı karşımıza… Şanssız Aydın ustanın talebeleri…

Tatlı bir rekabet ve teknik adamın en zorlandığı anlardır futbolcu seçimleri… Yarışmacı ve enerjik bir takım yaratmaya başlayan Erhan Altın, kaledeki rekabetle de şaşırıyor elbette… Doğru bir karanla Ankaragücü karşısında hiç oynayamamış kaleci İsmet’i Ankaragücü karşısına çıkarırken, tabii ki riske de girdi. Ancak İsmet’in kim olduğunu da herkes gördü, Altın risk sonucu kazançlı çıktı. İnanılmaz kurtarışlar ve mükemmel refleksleriyle, Bayram’ın sıkı alternatifi olduğunu gösterdi. Aydın Artanlar gibi bir ustanın elinde çalışmaya devam eden bu ikili, teknik heyeti zorlayacak. Ama rekabet iyidir… Adın Artanlar demişken, 90’lı yıllarda efsanemiz olan kaleci Aydın bana göre Türkiye’nin en şanssız kalecisidir… Çünkü Alper Boğuşlu ve Ömeroviç gibi ustalar ustası ikilinin ardında kaldı, kendini gösteremedi. Tekirdağlı Aydın, gerçek bir Kocaelisporludur…

‘ÇAPA’a kaptan bu gemi batmış !..

Türk futbolunda kupa kazanmış ve gerçekten de benim saygı duyduğum bir emekçidir Fuat Çapa…

Ligde zor durumda olduğu için Ankaragücü takımını sahaya yedeklerle çıkardı…

Aşırı güç kullanmadan bu işi bitireceğini sandı…

Ama olmadı…

Kocaelispor’u ve Erhan Altın’ı fazla küçümsedi…

İşini son derece saygılı olan Fuat hoca. Kupadan elendi gitti ve tarihe geçti… Ama ona gerçekten de Ankaragücü’nde yürekten başarı diliyorum…