Faili belli cinayet!   

Aslında bu cinayetin faili belli.

Ama sanki “belli değilmiş” gibi yapıyorlar.

Kendilerini, saklıyorlar…

Kendilerini, gizliyorlar…

“Kader” diyorlar…

“Alınyazısı” diyorlar…

“Kötü talih” diyorlar…

Kendilerini korumaya çalışıyorlar.

Kendilerine toz kondurmuyorlar.

Sonuçta, ölen öldüğüyle kalıyor, katil sefasına devam ediyor.

Anlatmaya çalıştığım…

Her deprem bir cinayet, bir katliam.

Ve bu cinayetin faili de belli; katil, siyaset!

Ülkemizin çürümüş ve kokuşmuş siyaseti…

Çürümüş siyaset ve siyasetçilere mahkûm bir toplum…

Ülkemizde “deprem cinayeti” sıklıkla işleniyor.

Binalar çöküyor, hayatlar sönüyor…

“Binalar neden çöküyor, hayatlar neden sönüyor” diye pek sorgulamıyoruz.

İşin magazin tarafıyla ilgileniyoruz.

Anlık sıcak gelişmelere odaklanıyoruz.

Yıkılan bina, ölü ve yaralı sayısı…

Cenazeler kaldırılıyor, yıkılan binaların yerine yenileri inşa ediliyor, göstermelik bir iki gözaltı bir iki tutuklama, “cinayet dosyası” kapatılıyor.

Cinayetin gerçek failleri, yine yırtıyor…

Hatta mağdurlara anında yardım elini uzattıkları için, cinayet failleri ortalıkta kasım kasım kasılarak dolaşmaya devam ediyor.

Aradan zaman geçiyor, bir başka bölgeden bir “cinayet” haberi daha geliyor, o cinayet mahalline ilk koşanlar yine daha önceki cinayetlerin katilleri oluyor.

Onlar katil, ama onlar kendilerini “yardım melekleri” olarak gösteriyorlar.

Evet, hepimiz ölümlerin depremlerle gelmediğini biliyoruz artık.

Geniş boyutuyla ele alırsak…

Katil, çürümüş siyaset!

Katil, hırsızlık!

Katil, ahlaksızlık!

Katil, denetimsizlik!

Katil, otorite boşluğu!

Katil, oy cambazlığı!

Katil, rant düşkünlüğü!

Katil ortada, ama gereğini yapan yok.

Çünkü vatandaş uyuşturulmuş, ölüyor, “neden” diye sormuyor.

Toplum olarak, çürümüş siyaset ve siyasetçilere mahkûm olmuşuz.

Yaşadıklarımızın özeti bu!

Suçlu ayağa kalk!

Depremlerde çöken yapıları şöyle gözünüzün önüne bir getirin!

*Binaları yapan müteahhitler…

*Projeyi çizen mimarlar…

*Onay veren mühendisler…

*Kontrolünü yapan uzmanlar…

*İnşaatın temel ruhsatından başlayıp, oturma iznine kadar süreci sözde inceleyen belediye bürokratları ve belediye başkanları…

Devam edelim.

*Çarpık kentleşmeyi izleyen valiler…

*Ruhsatsız milyonlarca binanın yapımına göz yuman iktidarlar, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları…

*Risk taşıyan binaları boşalttırıp yıktırmayanlar… Garip vatandaşların o binalarda ölümü beklemelerine ses çıkarmayanlar…

*Sadece çıkarları için el kaldıran, hırsızlıklara, haksızlıklara, adaletsizliklere gözlerini yuman, “Ülkeyi kurtarmak bana mı düştü” diyen basiretsiz millet temsilcileri…

*1999 büyük Gölcük depreminden buyana, yapmaları gereken onca iş varken tam 21 yıldır kafalarını kuma gömenler…

Hiçbir yere kaçamazsınız.

Bugüne kadar hayatlarını kaybedenlerin ve bundan sonra hayatlarını kaybedeceklerin vebali sizin.

“Ne yapalım, kader…” demekle bu işten sıvışamazsınız.

Suçu “alınyazısı” ve “kötü talih”in üzerine atamazsınız.

Suçlu, sizsiniz.

Deprem yıkıcıdır, tamam…

Ama yıkıcı depreme karşı sağlam ve tekniğine uygun binalar yapmak ve yapılanları denetlemek sizin işiniz.

Dünyada sadece Türkiye deprem kuşağı üzerinde değil.

Pek çok ülke var bizim durumumuzda olan.

Örneğin Japonya…

Japonya’da hemen hemen her gün deprem oluyor, hiç felaket haberi duydunuz mu siz?

İnsanlarını ona göre eğitmişler, yapılarını ona göre yapmışlar.

Binalar da insanlar da depremden hiç zarar görmüyor.

Bir de bizim halimize bakın!

Depremi, depremden depreme hatırlıyoruz.

“Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” deyip geçiştiriyoruz.

Hatta “İşin fıtratında var” deyip, depremlerde ölümleri “normal” gösteriyoruz.

Canlarımızı kaybediyoruz…

Ülkemizin ekonomik kaynaklarını heba ediyoruz…

Özetlersem…

Ülkemizde sık sık “faili belli cinayetler” işleniyor.

Bu cinayetleri işleyenleri tanıtmaya çalıştım sizlere.

Deprem, bir doğa olayıdır, tamam.

Ama depremde birileri ölüyorsa, bu cinayettir.

Bu cinayetlerin faili de bellidir.

Çürümüş ve kirli siyaset!

Bugüne kadar faili görmemezlikten geldik

Ama sanırım artık “hesap sorma” zamanı.

Hesap sormazsak, ölmeye devam edeceğiz.