Fransa özelinde…

Fransa dünya siyasi ve kültürel tarihinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Avrupa kültürel kimliğinin oluşmasında Fransa’nın etkisi yadsınamaz. Bundan dolayıdır ki ülkenin tarihinde kendi iç meselesi gibi görünen bazı olayların Avrupa’nın geneline de yayılması söz konusu olmuştur, olmaktadır.

Hiç şüphesiz bu hususta Fransız İhtilali önemli bir örnek teşkil eder. Buna göre, ülkenin kendi iç dinamiğinden ortaya çıkan siyasi ve sosyal olaylar, fikri alanda milliyetçilik akımını doğurmuş; akabinde bu fikri hareket Avrupa’yı da etkilemiş ve neticede imparatorlukların ve aristokrasi sınıfının dağılması ile ihtilalin etkisi dünya çapına yayılmıştır.

Belirtmek gerekir ki Fransa’nın kendi içerisinde meydana gelen olayların Avrupa’nın geneline, oradan dünyaya yayılma durumu halen söz konusudur.

Fransa’da meydana gelen hareketlerin geçmişten günümüze ülkemizi de etkilediği aşikardır. Bilindiği üzere Fransız İhtilali’nin sonuçlarından olan milliyetçilik hareketleri, Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasında önemli rol oynamıştır.

Yakın döneme gelindiğinde ise 2000’li yılların başında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın “Türkiye’de yaşayanlar Bizans’ın torunlarıdır” söylemini takiben ABD’nin “ılımlı İslam” kavramını ortaya atması ve sonrasında yaşananlar da Fransa’nın Türkiye ve dünya siyasetinde “başlattığı” bazı hadiselere örnek olması açısından dikkat çekicidir.

Bu minvalde geçtiğimiz haftalarda Fransa’da yaşanan öğretmen cinayeti sonrası Macron’nun İslam hakkında yaptığı yorum manidardır. Her ne kadar birçok kişi bu yorumun 2022’de yapılacak olan seçimlere yönelik olduğunu söylese de, kanaatimce bunun arka planında, Avrupa’da bir müddettir dikkati çeken aşırı sağcı fikirlerin yükselişi yer almaktadır.

Zira Avrupa’da son dönemlerde göçmen nüfusa karşı sağcı fikirlerin sesi yükselmekte, göçmen nüfusun büyük çoğunluğunu da Müslümanlar oluşturduğu için, bu tepkisel yükselişten belki de en büyük payı İslam’a karşı olan fikirler almaktadır.

Ancak bu yaklaşımın bir devlet politikası haline geleceğinin sinyali ilk olarak Fransa’dan verilmiştir. Macron’nun “İslamcı ayrıkçılık” ile mücadele planı adı altında uygulamaya konmak istenen politikanın, göçmen nüfusun yaşama alanını daraltmak, bunun sonucunda da o nüfusu anavatanına geri dönmeye mecbur bırakmak olduğu kanaati taşımaktayım.

Fransa’dan hemen sonra Avusturya’da DEAŞ’ın üstlendiği ve ölüm ve yaralanmaların söz konusu olduğu terör saldırısı, Fransa gibi burada da ‘İslam’a yönelik bir revizyon talebi hareketi doğar mı?’ sorusunu akıllara getirmektedir.

Açıkçası, Avusturya’da göçmen nüfusun fazlalığı göz önüne alındığında ve son dönemde aşırı sağcı fikirlerin burada da yükselişe geçtiği düşünüldüğünde, bahsettiğimiz “Fransa etkisinin” buraya da yayılabilme ihtimali uzak görünmüyor.

Netice itibariyle, uzun zamandır Avrupa’da yükselişe geçen aşırı sağcı fikirlerin göçmen nüfusa karşı aldığı tavır Fransa özelinde bir devlet politikası haline gelmeye başlamıştır ve bunun itici gücü İslam’ın revizyonu talebidir.

Umarım tarih tekerrür etmez ve Fransa’da başlayan politika Avrupa’ya ve genele yayılmaz. Çünkü bu sefer yaşanabilecekler arasında imparatorlukların parçalanması yerine toplumların kimliklerinin dağılması yer alabilir ki bunun neticeleri insanlık adına çok daha vahim olabilir.

O nedenle Fransa özelinde yaşanan meselelere bir de bu açıdan bakmakta fayda var derim.

Saygılarımla…