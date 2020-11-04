Fransa'ya ekonomik boykot mu? (2)

Dünkü yazımızın özeti şuydu;

“Eğer, ekonomik yönden güçlü bir ülke iseniz, başka ülkelerin sizi tehdit etme, aşağılama olanağı yoktur…

Fransa’nın Devlet Başkanı Makron’un ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına gelince;

Öncelikle altını çizelim;

· İslam Peygamberine söz, yazı ya da karikatürle hakaret edilmesine, hiçbir inanç sahibi “hoşgörü” ile bakamaz.

· “Ulusal Bilinci ve onuru” olan hiçbir vatandaş da, ülkenin en üst düzey temsilcisi olan Cumhurbaşkanı’na hakareti içine sindiremez. O hakaretin bir parçası da kendisidir.

Peki, ülkemiz yönetim sorumluluğunu üstlenen siyasi iktidar da bu konuda biz vatandaşlar kadar hassas mıdır?

· Fransa Ulusal Meclisi, “Soykırım yok” diyenlere hapis cezası veren yasayı çıkarırken, bu yasayı Senato onaylarken siyasi iktidar ne yaptı? Sözlü tepkiler gösterildi, Fransa elçimiz bir süre geri çekildi, sonra tekrar gönderildi!

· Fransa, NATO’nun askeri kanadına dönmek istediğinde VETO hakkımızı kullanmadık! Fransa, NATO’nun askeri kanadına dönüverdi!

· Fransız ürünlerini o zaman da boykot ettik! Ama, Fransa’dan 25 adet Airbus satın aldık! Fransa’dan et ithal ettik! Fransa, tarım bakanımıza “üstün hizmet ödülü” verdi!

· Fransa, Libya’da ve Kıbrıs’ta karşımıza çıktı, Yunanistan’la ortak tatbikatlar yaptı, yine hamasi nutuklarla yetindik!

Peki, DANİMARKA Başbakanı Rasmussen, 2009 yılında NATO Genel Sekreterliği’ne aday olduğunda ne yaptık?

1- 2005 yılında, Danimarka’da Hazreti Muhammed’le ilgili karikatürler nedeniyle “özür dilemesini” istedik,

2- Danimarka’da yayın yapan ROJ TV’nin kapatılmasını istedik.

Bu isteklerimize karşılık bulamadık!

Ama İstanbul’da yapılan NATO Genel Kurulu’nda oy verdik!

NEDEN?

Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; “Obama’nın başarısı için evet dedik” dedi!?

Böyle olunca, ülkemizin uluslar arası siyasette prestiji, ağırlığı olabilir mi?

Gelelim işin ekonomik boyutuna;

· Fransa, ithalat ve ihracat ilişkisi içinde olduğumuz ilk 10 ülke arasında. Hatta, ihracatımız daha fazla.

· Fransa’nın Türkiye’de yüzlerce şirketi ve bu şirketlerde çalışan 100 binin üzerinde vatandaşımız var!

· Bizim “ulusal ürünümüz” sandığımız pek çok ürünü üreten “yerli ve milli firmamızı” Fransız şirketleri satın almış!

· Kocaeli Doğalgaz dağıtım işini yapan GDF-SUEZ bir Fransız firması!

Yalnız Fransız şirketleri mi?

ABD’li, İngiliz, İtalyan, Alman, Hollanda, Belçika, Çin, Japon, Katar, Kuveyt, ……. Şirketleri ile ülkemiz sarılıp sarmalanmış!

· Enerjide, yüzde 73 yabancı şirketlere ve ülkelere bağımlıyız!

· Otoyollarımızı, Köprülerimizi, Havaalanlarımızı, Şehir Hastanelerimizi; 20 küsur yıl işletme, dolar bazında gelirini tahsil etme, “geçiş, yolcu ve hasta garantisi” verilen “yerli ve yabancı ortaklı” şirketler yapıyor! Ulus olarak bu şirketlere ağır bedeller ödemekle tutsağız!

Tıpkı, Osmanlı’nın 1881 sonrası gibi!

Borçlarımız bini aşmış, bütçe ve dış ödemeler dengesi açıkları sürekli büyüyor, paramız pul olmuş, ülke ve ulus perişan ama siyasi iktidar farklı rüyalar görüyor!

Üstelik, dış siyasette hayli iddialı sözler ediyor ama sonuç yok!

Bilgi, bilinç ve insafla düşünün lütfen; bu koşullarda dış politikada olumlu sonuç almak mümkün mü?

Fransız mallarını boykot etsek, Fransa’nın umurunda mı?