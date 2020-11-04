İşçilerin KIDEM TAZMİNATI ve EMEKLİLİK HAKKI tehlikede!

AKP hükümeti ile birlikte ‘kıdem tazminatı’ hep tartışılır oldu…

Çıkarılan yasalarla AKP hükümetinin hep işvereni kolladığı belirtildi…

Şu sıralar TBMM’nin gündeminde olan torba yasa konuşuluyor…

Torba yasanın içinde Kıdem Tazminatı ve emeklilikle ilgili yeni düz enlemeler var…

www.dw.com/tr’de konuyla ilgili bir haber vardı…

Birlikte okuyalım;

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Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan torba yasa teklifi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için sözleşmeli çalışmanın önünü açıyor. Düzenleme, kadınlar için emeklilik hakkını iyice erişilmez hale getiriyor

Geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve gelecek hafta Genel Kurul’a gelmesi beklenen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", işverene önemli teşvikler sağlarken, işçiye sözleşmeli çalışmanın kapılarını açıyor.

İstihdamı teşvik amacıyla hazırlanan teklifle, işverenin maliyetini düşürmek için kıdem ve ihbar tazminatı ile emeklilik haklarının sınırlandırılması tartışmalı bulunuyor.

Yasa teklifi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için belirli süreli sözleşmelerin iki yıl süreyle koşulsuz olarak yapılabilmesine olanak tanıyor.

SİGORTA BAŞLANGICI 25 YAŞA ÇEKİLECEK

DW Türkçe’ye konuşan iş hukuku uzmanı avukat Dr. Murat Özveri,

"Özellikle 25 yaş altı çalışanlarla 50 yaş ve üzeri çalışanlar için ciddi hak sınırlamaları getirdiğini görüyoruz. 25 yaş altı çalışanlar kısmi süreli iş sözleşmeleriyle birden fazla işverenin yanında aylık çalışma süreleri 10 günden az olursa, uzun dönemli sigorta kolları primleri yatmayacak.

Diyelim ki ayda 20 gün, 25 gün, 27 gün de çalışmış olsanız, her bir işveren açısından 10 günden az çalışma söz konusu olduğunda bu çalışma süreleri emeklilikte dikkate alınmayacak.

Yani emeklilik hakkından yararlanamayacaklar" diyor.

PRİM GÜN SAYISI

18 yaşından itibaren uzun dönemli sigorta kollarında yer almak mümkünken, teklif yasalaştığı taktirde, bu çalışan grubu açısından bu yaş sınırı 25 yaşa çekilmiş olacak.

Özveri, bu durumun da ileride emeklilik dönemlerinde prim gün sayısı açısından ciddi sakıncalar doğuracağını vurguluyor.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Murat Özveri, iki yıl süreyle sınırsızca yapılabilecek olan belirli süreli iş sözleşmelerinin, hem iş güvencesi hakkından yoksun kalacak hem de kıdem ve ihbar tazminatları sınırlandırılmış ya da ellerinden alınmış olan bir çalışan grubu yaratacağına işaret ediyor.

Özveri’ye göre, işverenlerin isimlerini değiştirmesini halinde ise yasada getirilen iki yıllık sınırlamanın aşılması mümkün hale gelebilecek.

Genç İşsizler Platformu’na göre de teklifle, kronik hale gelen işsizliğe çare aranırken fedakarlığın çalışanlar tarafından yapılması bekleniyor.

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DW Türkçe’ye konuşan iş hukuku uzmanı avukat Dr. Murat Özveri’nin açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım…

Önceki gün TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı…

Ortak açıklamada, ““Esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilmelidir” denildi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sağ görüşlü işçi sendikaları…

DİSK ise sol görüşlü işçi sendikası…

Yani bu üç sendikanın ortak basın açıklaması yapması ve bir tasarıya aynı şekilde tepki göstermeleri, pek alışık bir durum değil…

Bu üç sendika bir araya gelip ortak açıklama yapabiliyorsa, demek ki, Torba Yasa’daki kıdem tazminatı ve emeklilik, işçiler için büyük sorun yaratacak…

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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, TBMM gündeminde olan torba yasa teklifinin, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinden kaygı duyduklarını açıkladı. “BU DÜZENLEME SON DERECE SAKINCALI” diyen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in açıklaması şöyle:

“Kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz.

DÜZENLEME ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIMCILIĞA NEDEN OLACAKTIR”

25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

“25 YAŞ ALTI İŞÇİLERİN UZUN VADE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALKMAKTA”

Kanun teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasa’nın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz.

“YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI GİBİ CİDDİ HAK KAYBI YARATACAK”

Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmıştır.

Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz.”

“ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINA ZARAR VERECEK”

Teklifin geri çekilmesini isteyen sendikalar açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz.

Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur.

TBMM'deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz. “

AKP HÜKÜMETİ UYARILARI DİKKATE ALACAK MI?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’in ortak açıklamasını yukarıda okudunuz…

Bakalım AKP hükümeti, Türkiye’nin en büyük işçi sendikalarının bu ortak açıklamasını dikkate alacak mı?