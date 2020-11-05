Kartepe’de teleferikten haber var…  

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bir gazeteye verdiği röportajda, “Kartepe’de teleferik projesini mutlaka tamamlayacağız, bunun için biraz sabır istiyorum” ifadesini kullanmış. Uzun zamandır akıbeti belli olmayan projeye dair duyumlar oldukça önemli. Kocaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da projeye olumlu baktığının ve teleferiğin hayata geçirilmesi için büyük mücadele verildiğinin altını çizmiş. Açıkçası onca yatırım ve reklam çalışmasının ardından atılan temelle birlikte kaderine terk edilen projenin sonuçlanacak olmasını en yetkili kişiden öğrenmek umut verici. Hemen yanı başımızdaki Sapanca Kırkpınar’daki teleferik projesi çok yakın zamanda başlamasına rağmen, neredeyse bitme aşamasına geldi. Yaşanan ekonomik sıkıntıların azalması ile birlikte bu konuda Kartepe’nin de önemli adımlar atacağını herkes gibi ben de düşünüyorum.

İstasyon’da trafik karmaşası

İstasyon Mahallesi'nde yaşanan trafik sorunu ve beraberinde gelen otopark ihtiyacının neden önemli olduğunu, geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olay sonrası bir kez daha gördük. Elbette bütün hizmetleri ve çözümleri böyle olayların tetiklemesine gerek kalmadan yapmak gerekiyor ancak bu da yeterli değil mi? Yıllardır yaşanan otopark ve trafik sorunu karşısında artık çözüm üretilmesi gerekmez mi? İnsanların araçlarıyla da yaya olarak da girmeye çekindiği, mahallenin ortasından geçen ve tüm yolları kesen, üzerinde onlarca ticari işletmeyi besleyen büyük bir ana cadde, bu caddeye bağlanan gelişmekte olan birçok yoğun sokak… Mahalle merkezindeki cadde ve sokaklara tam bir karmaşa hakim. Bu durum ciddiye alınmalı, çözüm bekleyen sorunların başında gelmeli. Çözüm bulunmadan geçen her yeni günün yeni kazaları ve kayıpları da beraberinde getireceğini unutmamalı.

Kocaelispor uzun yıllar sonra Süper Lig'de mücadele eden bir takımı mağlup ederek ismini Yeniden Türkiye gündemine almayı başardı. Eskiden Türkiye Kupası'nda, bazen Süper Lig'de fırtına estiren Kocaelispor, içerde zorluk çekmediği bir ortamda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Kocaelispor’un galibiyetini sıradan bir başarı olarak görmemek gerekiyor. Bu galibiyet, Tüm Türkiye'yi Kocaelispor'un yeniden “sahada olduğundan” haberdar etmek adına oldukça önemli. Kocaelispor'un adını yeniden tüm ülkeye duyuran teknik ekip ve futbolcuları kutluyorum.

Dolu bombası korkutuyor

Özellikle Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi her yağışın ardından gökyüzüne atılan bombalardan oldukça rahatsız. Dolu yağışının önüne geçmek ve bu sayede üretici firmaların araçlarını korumaları için kullanılan bu yöntem hem vatandaşları korkutuyor, hem de doğanın dengesine zarar veriyor. Bunun yerine sahanın kapatılması gibi ekonomik yükü daha fazla ancak çevre ve insan sağlığına zararı olmayan yöntemler bulunması, kullanılması gerekir. İşletmelerin de bu konuda uyarılması faydalı olacaktır.