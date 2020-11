Deprem gerçeği…

Deprem virüs kadar hayatımızın vazgeçilmez öldürücü gerçeği…

Yazıma başlamadan önce kaç kez deprem ile ilgili yazı yazdım acaba diye düşündüm. Saymaya gerek bile duymadan birçok kez yazdığımı hatırladım.

En son Elazığ depremi ile ilgili yazmışım. Hayatımızın vazgeçilmezi olmuş “ Deprem “ yılda birkaç kez konuşur olmuşuz.

Film seyreder gibi deprem seyrediyoruz. Sadece izlerken korkuyor, yaşayanlara gerçekten üzülüyoruz.

“İçimizdeki şeytan “ gidiyor iyilik melekleri ön plana geçiyor. Üzülüyoruz, üzülüyoruz.

Geçmişe döndüğümüz zamanda 1999 Gölcük, Yalova, Adapazarı ve Düzce depremlerini bugünün aksine biz iliklerimize, ciğerimize kadar içimizde yaşarken, Türkiye’nin geriye kalan tüm kentleri canlı canlı televizyonlardan üzülerek izlemişti.

Bugün İzmir depreminde devlet olarak dakikalar içinde olaya müdahale ettik diyen devleti yöneten erk, bizim yaşadığımız depremin büyüklüğünü unutmuş siyaset yapıyorlardı.

Bugün İzmir’de 48 bina yıkılırken 1999 depreminde nerde ise binaların tamamı yıkıldı yâda hasarlı hale geldi.

İzmir depreminde 110 can yitirilirken 1999 depreminde resmi rakamlara göre 18.000, resmi olmayan rakamlara göre 50.000 üzerinde can yitirdik. Yaralıları yarıştıracak değilim.

1999 depreminde devlet ilk dakikalardan itibaren deprem bölgesinde iken hangi binaya, hangi yerleşim bölgesine müdahale edecek belli değildi. Hele ki o dönemin maddi ve manevi imkânlarını bugün ile kıyaslarsanız yine de devlet ve millet çok iyi müdahale etti diyebiliriz.

Hiçbir şeyin kıyaslaması olmaz. Bu durumların hele hiç reklamı olmaz. Felaketin büyüklüğü ve küçüklüğü tartışılamaz bile.

Yaşananlar her depremde büyük felaket.

Sabah haberleri izliyorum. Dünyada oluşan depremlerde can kayıplarını veriyorlar. Japonya’yı söylemek bile istemem. Her dakikası deprem olan yerde can kaybı olmamasını anlatmak bile anlamsız.

Ama Jamaika da 7 şiddetinde depremde ki “1” kişinin ölmesine, Papua Yeni Gine’de 9 şiddetinde depremde “1” kişinin ölmesine şaşkınlıkla bakıyor ve biz neden böyleyiz sorusu kafamda dolaşıp duruyor.

Kısaca, Dünyada depremde en büyük zayiatı biz veriyoruz.

Ne kadar üzücü değil mi?

“Deprem öldürmez çürük bina öldürür.” Sözleri beynimin içinde dank dank ötüyor. Ve gözümüzün önündeki acıları gördükçe geçmişi tekrar tekrar hatırlıyor, deprem konusunu sık gündeme getiriyoruz. Bilim adamları İstanbul depreminin ne kadar korkunç olacağını gözümüze sokuyorlar.

Her deprem sonrası bilim adamları yerine sadece safsatalar en fazla gündemi dolduruyor.

Hatalardan bahsedilince önce gün birlik günü diyenler ortaya çıkıyor. Sonra da gündem saptırıcılar konuşmaya başlıyor; Elazığ depreminde İmamoğlu’nun tatili ile halkın kafası şişirilirken. Yıldız Teknik Üniversitesindeki şarlatan profesör gibiler küçük kız çocuklarının evlenmesi yasaklandı ondan deprem oldu diyor.

Ya bugün? “Zinanın olduğu yerde deprem olur” diyen şarlatanlar orta çıkıyor. Van’da, Elazığ’da, Düzce’de, Adapazarı’nda olan depremleri görmezden gelerek bunu söylüyorlar.

Ya da evvelsi gün meclise getirilen İşçi haklarının gasp edileceği tasarı ile işçilerin ayağa kalkacağını bilerek hem deprem gerçeğini unutturmak hem de kolaylıkla tasarıyı yasallaştırmak. Acz ve güçsüzlük bu olsa gerek.

Devletin parasız kaldığı anda binaların affı ile sadece gelecek paraya bakmak bu arada olacak depremde İzmir’de olduğu gibi bu binaların yıkılacağına bilinçsizce çanak tutmak. Beceriksizlik demek değil de ne demektir?

Bilim adamları bas bas bağırıyorlar. İstanbul depremi için dakikalar kaldı diyorlar. Binalarda önlem almak için artık geç kaldınız bari insanları kurtarmak için planlar yapın diyorlar.

Kime diyorlar? Kim duyuyor?

Halk, çaresiz. Zaten 2020 iyi gelmedi, yarınını halk kestiremiyor.

Depremde Karamürsel’de toplanma bölgeleri açıklanıyor. Aynı liste Van ve Elazığ depreminde de açıklanmıştı. Bizim toplanabileceğimiz yer olarak “Sağlık Meslek Lisesi ve Hükümet Binası önü” yazılı.

Yahu! “Sağlık Meslek Lisesi ve Hükümet Binası önü” diye bir yer yok olalı en az 15 sene oldu. Günümüzde ben Karamürsel’in İzmit Yönünden girişindeyim, Sağlık Meslek Lisesi ise Karamürsel’in Yalova yönünden girişte bulunuyor.

Yani depremde benim en az 30 dakika yürümem gerek, nasıl gideceğim?

Anlayan beri gelsin. Hiçbir şey yapamıyor olsanız dahi bari bu yazıyı düzeltinde moralimiz bozulmasın.