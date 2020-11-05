Kocaeli Dersimliler Derneği, ne diyor, ne istiyor, ne öneriyor?

Kocaeli Dersimliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Çelik’i uzun zamandır tanırım…

Çelik, ülke gündemine hakim, duyarlı bir insandır.

Çelik, dün koronavirüs, İzmir depremi ve ülke gündemiyle ilgili bir açıklama gönderdi…

Önemli konulara değindi…

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Çelik’in açıklamalarını sizinle paylaşmak istiyorum;

“ Felaket unutulduğunda felakettir, Unutmayalım!

Bir tarafta dünyayı kasıp kavuran Covit 19 virüsü, bir tarafta enkaz altında can çekişen emekçiler.

KİRACILAR HASARLI BİNALARDA

Deprem ülkesiyiz, hazırlıklı olmalıyız deyip, önlem almayıp, en son 1999 Marmara/Kocaeli Depreminde hasar gören ve hala yenilenmeyip içerisin de kiracılar oturan 1500 konut varken.

Bina stoklarında, zemin kat vb bilimsel ve teknolojik gelişmişlik var iken, bilimsel ve gelişen teknolojileri yerli yerinde kullanmaktan uzak hala binalar dikiliyor.

"DEPREMDE FAKİRLER ÖLÜR, ZENGİNLER ÖLMEZ DENİLİYOR"

Sonra da depreme hazırlıklı ol, deprem çantanız hazır olsun, hayat üçgeni oluştur deniliyor.

Açıkçası halka depreme karşı sen kendin önlemini al deniliyor.

Deprem konusunda bilimsel araştırma yapmış bilim insanları açıklamalarında;

"Depremde fakirler ölür, zenginler ölmez deniliyor" neden çünkü, zemin etüdü yapılıp yapılmadığı bilinmeyen, 1999 depreminde öyle yada böyle hasar görmüş binalarda tabii ki fakirler oturuyor.

Halkımız bir yanda, Corona salgınıyla, diğer yanda depremle uğraşır iken, hükümetimiz boş durmuyor, belirli süreli çalışma, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kıdem ve ihbar tazminat hakkından mahrum bırakmak ve de işçilerin temel hakları olan, kıdem tazminatını torba yasa ile kaldırmak istiyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPMAK…

Temel tüketim maddelerine zam üstüne zam yapıp asgari ücreti temel ücret haline getirip, yaşamı daha da çekilmez hale getiriyor.

"Mücbir " sebep diyerek işten çıkarmayı kolaylaştırıyor, sonra işten çıkarmayı yasaklayıp, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamalarla işçi ve emekçilerin yaşamı daha da çekilmez hal alıyor.

ÖDV, KDV KALDIRILSIN

Biz Dersimliler Derneği olarak:

Mücbir sebep denilerek, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasının, işten çıkarmaların son bulmasını istiyoruz.

Temel tüketim maddelerine yapılan zamların kaldırılmasını, ÖDV, KDV gibi uygulamaların tümden kaldırılmasını yada düşürülmesini,

Deprem gerçeğinin bilinciyle bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre konut yapımını, hasarlı binaların boşaltılıp hak sahiplerine güvenle oturabilecekleri konutlar yapılmasını, İzmir depreminde mağduriyetin tümden giderilmesi için, bir defaya mahsus çıkarılarak, yıllardır toplanan deprem vergilerinden karşılanmasını istiyoruz.

İzmir depreminde yaşamlarını kaybedenlerin, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ORTAK HAREKET EDİLMELİ

Corona salgınına, bu gerekçeyle yaşam ve çalışma koşullarının çekilmez hale gelmesine karşı, engelleyemeyecek, ama önlemlerle en az hasarla atlatılacak doğal felaket olan depremlere karşı devletin acil önlemler alabilmesi içinde tüm halkımızın, emekçilerin ortak hareket ve mücadele etmesi de çok gerekli olduğunu ilan ediyoruz.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki; Bırakın hayat üçgeni beşgenini, sağlam binalar yapın insanlar ölmesin.

Deprem öldürmez bina öldürür.

Felâket unutulduğunda felakettir. Unutmayalım!!!

DEPREMİ ÇABUK UNUTUYORUZ

Kocaeli Dersimliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Çelik’in açıklamalarını yukarıda okudunuz…

Altına imza atacağım bir açıklama.

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Marmara depremi oldu…

Marmara depremini unuttuk…

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Van depremi oldu…

Van’ı unuttuk…

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Elazığ depremi oldu…

Elazığ’ı unuttuk…

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Şimdi de İzmir’de deprem oldu…

1 ay sonra İzmir depremini de unuturuz…

Bir başka yerde deprem olursa, işte o zaman depremi hatırlarız…

Yeterince önlem alınmazsa, kentsel dönüşüme hız verilmezse, biz depremi konuşmayı hiçbir zaman bırakmayacağız…

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DSP, çelengini unuttu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı Cumhuriyet’in 97. yıldönümü nedeni ile İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtına siyasi partiler ve kamu kurumları çelenk bırakmıştı. Tören sonrası parti ve kurumlar anıta sundukları çelenkleri geri alırken, törenin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen DSP’liler çelengi almayı unuttu.

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YRP’li Bekin'den Macron'a tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, gazetemize mail gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'ûn çifte standartçı yaklaşımına sert tepki gösterdi. Bekin, “Şu anda da, Charlie Hebdo karikatürlerini ‘fikir özgürlüğü’ babında görmeye çalışan Macron’un, iki milyar Müslümanın inanç özgürlüğünü ise görmezden gelmesi doğrusu anlaşılır cinsten değildir." ifadelerini kullandı. Dünya liderleri arasında sönük kalan Macron, anlaşılan Müslümanlar üzerinden prim yapmaya çalışıyor…

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CHP’den Hamza Şayir’e tepki

Dilovası’nde CHP ile belediye başkanı Hamza Şayir’in arasına kara kedi girdi. İddialara göre Şayir, meclis toplantısında söz isteyen CHP’nin tek meclis üyesi İnci Aydemir’e söz vermemiş… Konuşturmamış, bir de Aydemir’e “Bir dahaki mecliste konuşursun ödevine çalış da gel” demiş… CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Başkan Şayir’e tepki göstererek, “Hamza Şayir ile Dilovası 3 sene daha oradan oraya savrulacaktır. Görevini kötüye kullanan Hamza Şayir’i istifaya davet ediyorum. Eğer etmezse görevini kötüye kullanmaya devam edecekse, İçişleri Bakanlığı’nı gereğini yapmaya davet ediyorum” dedi. Anlaşılan CHP ile Şayir arasında sıkıntı seçimlere kadar devam edecek.

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Türkiye, dünyada ilk sıraya yükseldi

Yıla 5,95 ile başlayan dolar/TL, 9 lirayı bile gördü ve dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 30'luk değer kaybıyla dünyada ilk sıraya yükseldi. Doların nereye kadar yükseleceği belli değil… Doların üzerindeki Benjamin Franklin gülüyor, ama milletin anası ağlıyor…