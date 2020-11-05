Türkiye’yi yiyip bitiren üç meslek grubu

Eveleyip gevelemeyi sevmem.

O meslek grupları…

*İnşaatçılık…

*Siyasetçilik…

*Ve Gazetecilik…

Gördüğünüz gibi, içinde ne yazık ki, bizim meslek de var.

Ülkemizde bu üç meslek, “mesleksizlerin mesleği” oldu adeta!

Ne iş yapıyorsun?

İnşaatçıyım…

Sen ne iş yapıyorsun?

Siyasetçiyim…

Sen?

Gazeteciyim…

Yani bu üç mesleği canı çeken herkes yapabiliyor.

Herhangi bir engel yok.

Herhangi bir kıstas yok.

İşte bu nedenledir ki, ülkemizde “sürüyle” inşaatçı var.

Siyasetçileri, sayamazsın.

Gazeteci desen, yığınla.

453 bin inşaatçımız var

Ülkemizde inşaat işiyle uğraşan, “müteahhit” dediğimiz özel ve tüzel kişi sayısı 453 bin.

Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya’daki müteahhit sayısı kaç dersiniz?

Sadece 3 bin 500.

Bütün Avrupa’daki müteahhit sayısı ise 25 bin civarında.

Bizde ise 64 Avrupa ülkesindeki toplam müteahhit sayısının 20 katına yakın müteahhit var.

Nasıl ama…

“Sürüyle müteahhit” demekte, haksız mıyım?

Hemen hemen her konuda dünya sonuncusu, müteahhitlikte ise dünya birincisiyiz.

Yeryüzünde bizden daha fazla müteahhiti bulunan başka ülke yok.

Bakın çevrenizdekilere…

Fırıncı, müteahhit…

Oto galericisi, müteahhit…

Kuyumcu, müteahhit…

Mobilyacı, müteahhit…

Lokantacı, müteahhit…

Meyhaneci, müteahhit…

İmam, müteahhit…

Tabii bir de mesleği olmayıp, girdiği hiçbir işte dikiş tutturamayanlardan müteahhitlik yapanlar var.

“Hiçbir şey olamadım, bari müteahhit olayım” diyenler…

Gerçi son zamanlarda müteahhitliğe bazı şartlar getirmek için uğraşılıyor, ama boşuna.

Neden mi?

Bizde inşaatta bu kadar rant olduktan ve siyaset bu kadar kirlendikten sonra, inşaat işlerine çekidüzen vermek çok zor.

Çünkü bizdeki siyaset, çoğunlukla inşaattaki ranttan besleniyor.

Türkiye’yi bu duruma getiren, zaten siyasetçi ve inşaatçıların rant ilişkisi değil mi?

Çoğu zaman aralarına “üst düzey bürokratları” da alıp, “sacayağı”nı tamamlıyorlar.

Siyasetçi bolluğu… Neden siyasete giriyorlar?

Yargıtay’ın kayıtlarına göre, Türkiye’de 1 Ekim 2020 itibariyle 93 siyasi parti resmen faal durumda.

Şimdi bunların il ve ilçe yönetim kurullarını hesaplayın.

Belde ve mahalle sorumlularını bu sayıya ekleyin.

Bitmedi…

Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri var.

Büyükşehir Belediyesi bulunmayan illerde il genel meclisi üyeleri var.

Durun, kadın kolları ve gençlik kollarını hesaplamadık.

Bütün bu birimlerde görevli partili sayısını bulabiliyor musunuz?

Daha üyeler bu sayıya dahil değil, onları da ekleyin.

Ülkemizde, ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültür yapısı içinde, herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi olanlar, kendilerini “siyasetçi” olarak tanımlarlar.

Bu kadar basit!

Peki, Türkiye’de insanlar neden siyasete giriyorlar?

Siyasete ilgi neden bu kadar fazla?

Siyasete girenlerde, bir siyasetçide bulunması gereken altyapı var mı?

“Kendinde olanı vermek” için mi, yoksa “başkasında veya devlette olanı almak” için mi siyasete giriyorlar?

Bu soruların cevapları, ülkemizin siyasetteki acı gerçeklerini ortaya koyuyor.

Bizde “siyasetçi profili” son derece düşük.

Belirli bir mesleği bulunan…

Belirli bir iş düzeni olan…

Siyasetten uzak duruyor.

Oluşan boşluğu da çoğunlukla mesleksizler, herhangi bir çalışma düzeni olmayanlar, emekliler dolduruyor.

Meslek sahibi ve iş düzeni olup da siyasete giren yok mu?

Var…

Bunlar da siyaseti “güç” olarak kullanıyorlar.

İhale almak için…

Oğlunu, kızını, yakınını işe koymak, terfi ettirmek veya tayin ettirmek için…

İş takip etmek ve kendi işini kolay yaptırmak için…

Şahsi sorunlarını çözebilmek için…

Hava atmak için…

Gerçek anlamda, hiçbir şahsi çıkar beklemeden, kent ve ülke yararına çalışmak için siyasete atılan kaç kişi var, bakın çevrenize anlarsınız.

Bizde siyaset “meslek” haline geldi.

Mesleksizlerin mesleği…

Oysa siyaset “meslek” değil, belirli bir dönem halk adına halk için sorumluluk alma görevidir.

Küpünü doldurma, köşeyi dönme yeri kesinlikle değildir.

Siyasette zengin olunmaz.

Siyasette zengin olan, bilin ki bu servetini yasal ve etik olmayan yollarla elde etmiştir.

Avrupa’da olduğu gibi bizde de devlette görev alan üst düzey siyasetçilerden “servet beyanı” istenir.

Kılıfına uydurup, verirler.

Hikâye!

Anlatmak istediğim, biz siyaseti de ağzımıza yüzümüze bulaştırarak yapıyoruz.

Genellikle kentimiz ve ülkemiz için değil, kendimize ve yakınlarımıza çıkar sağlamak için yapıyoruz.

Sonuçta, görüyoruz, bu siyaset yapımız kentimizin ve ülkemizin sorunlarını çözemiyor.

Yapılan siyaset değil, “siyasetçilik oyunu”…

Tıpkı “orta oyunu” gibi.

Gelelim, gazeteciliğe

Gazetecilik de ne yazık ki, “mesleksizlerin mesleği” haline geldi.

Yığınla gazete var.

Yığınla gazeteci var.

Hele son yıllarda bir de “internet gazeteciliği” icat oldu, eline bir laptop alan “gazeteci” geçinmeye başladı.

Eskiden gazete sahipleri çoğunlukla meslekten olurdu.

Gazeteci… Matbaacı…

Ya şimdi?

İnşaatçı, gazete sahibi…

Fırıncı, gazete sahibi…

Otobüsçü, gazete sahibi…

Kamyoncu, gazete sahibi…

Marketçi, gazete sahibi…

Petrolcü, gazete sahibi…

Gazete sahiplerinin gerçek meslekleriyle ilgili bir çalışma yapılsa, inanın şaşar kalırsınız.

Yok böyle bir şey!

Böyle sermaye yapısı olan gazetelerde ve televizyonlarda “gazetecilik” yapılabilir mi?

Mümkün mü?

Çünkü bu gazete ve televizyonlar, “gazetecilik” yapmak amacıyla kurulmamış.

Her birinin siyasi amacı var, ticari amacı var…

Siyasi ve ticari amaçlarına ulaşmak için ellerindeki medya organlarını “güç” olarak kullanıyorlar.

Tabii bu yapıdaki medya organlarında çalışanlar da ister istemez patronlarının tetikçisi oluyorlar.

Patronları ne derse, onu yazıyorlar.

Filanca belediye başkanını her gün manşet yap ve öv, o başkanla işim var…

Falanca belediye başkanına vur, çünkü o benim işimi bozdu…

Şu haberi görmemezlikten gel…

O partinin haberlerini girme…

Gazetecilik artık böyle yapılıyor.

Gazetecilik etiğiymiş…

Halkın haber alma hakkıymış…

Haksızlığa uğrayanın yanında olmakmış…

Kentin çıkarlarını savunmakmış…

Doğru haber vermekmiş…

Özgürce yorum yapmakmış…

Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını korumakmış…

Unutun bunları, hiç biri kalmadı.

Yazdıklarım, bir durum tespiti

Sevgili okurlarım, inşaatçılık, siyasetçilik ve gazetecilik konusunda bu yazdıklarım kentim ve ülkem adına bir durum tespiti.

Hiçbir inşaatçıyı, hiçbir siyasetçiyi ve hiçbir gazeteciyi “ima” ediyor değilim.

“Mesleksizlerin mesleği” haline gelen bu üç meslek grubu, inanın Türkiye’yi yiyip bitiriyor.

Taze bir örnek.

Depremden çektiğimiz şu sıkıntılar da bu üç meslek grubu yüzünden değil mi?

İnşaatçı, bina yapıyor…

Siyasetçi; izin veriyor, onaylıyor, hatası varsa affediyor…

Gazeteci de, olup bitenin şakşakçılığını yapıyor.

Sonunda da bütün bu olup bitenlerin faturasını zavallı millet ödüyor.

Yazık, günah değil mi?