Çeçen asıllı Hüseyin Özkan  ‘Şerif’ ile söyleşimiz…

Yıllar yılları kovalıyor. 20 yıl önce İzmit’e gelen Olimpiyat Şampiyonu Şerif lakaplı Hüseyin Özkan ile söyleşimizde hedeflerini açıklamıştı bana…

Çok heyecanlanmıştım o röportajda. Karşımda bir olimpiyat şampiyonu duruyordu. Hem de ne şampiyon. Kağıtspor ona sahip çıkmıştı… Fikret Yıldız, Erdal Selimoğlu, İbrahim Aydın getirmişti kente…

Şimdi o da hedeflerine birer birer ulaşacak kendi gibi şampiyon adayları yetiştiriyor. Onunla ilgili haberi gururla yazdık…

Mesela Ömer Kemal Aydın…

Dünya judosunda bir numaradaki yerini koruyor…

İbrahim Aydın’ın oğlu ve iki yıl önce Sporda Doruktakiler’de zirveye çıktı… Olimpiyat Şampiyonluğu bekliyoruz…

Şerif, iyi ki gelmişsin kentimize…

Seni çok seviyoruz…

Seninle gurur duyuyoruz…

İşte Mesut’um hep böyle !..

Mesut ismini çok severim!..

Mesut Özdemir…

Pandemi döneminde söyleşi yapmıştım ve çok güzel mesajlar vermişti…

Melo ismi boşuna konmamış…

Futbolu da, cesur yürekliliği de, kendini maça kaptırması da aynı…

Böyle yürekten 5 futbolcun olsun, Barcelona’yı bile yenersin…

Bu kadar iddialı yazıyorum…

Takımı ateşliyor…

Yükü kaldırıyor...

Sürekli on bir oynamaktan yorulmuştu, Erhan hoca da motivasyon iğnesini yapıverdi ve kendine geliverdi…

Mesut, 2.Lig’in de 1.Lig’in de, Süper Lig’in de tozunu atacak bir futbolcudur…

Bu kadar uçan adamı kim durdurabilir ki ?..