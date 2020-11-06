İktidar suçlu da, muhalefet değil mi?

Tamam, içinde bulunduğumuz durumdan en fazla iktidar sorumlu.

Ekonomik kriz yaşıyorsak, suç iktidarın…

Dış ilişkilerimizde sorun varsa, suç iktidarın…

“Üretim ekonomisi”nden vazgeçip, “borç ekonomisi”ne geçmişsek, suç iktidarın…

Demokrasi ve cumhuriyet ilkeleri hırpalanmışsa, suç iktidarın…

Laiklik rafa kaldırılmışsa, suç iktidarın…

Hukuk devleti normlarını kaybetmişsek, suç iktidarın…

Paramız pul olmuşsa, suç iktidarın…

Özetlersek, tamam aklımıza gelen her olumsuzluktan iktidarı sorumlu tutalım.

İyi de, muhalefetin hiç suçu yok mu?

Muhalefet “sütten çıkmış ak kaşık” mı?

Bir düşünün bakalım…

Eğer bugün iktidar bu kadar pervasızsa…

Aklına geleni yapıyor, ağzına geleni söylüyorsa…

Bütün kötü yönetimine rağmen, yerle bir olmuyorsa…

Her şeye rağmen AKP hâlâ “oy yüzdesi en yüksek parti” ise…

Bunun bir sebebi olmalı.

Bunun sebebi, AKP’nin karşısında “güçlü bir direnç”in olmaması!

Yani güçlü bir muhalefetin…

Güçlü bir ana muhalefetin…

İzleyin, yaptıkları çalışmalara “muhalefet çalışması” denebilir mi?

Bu çalışmalar, “direnç” olarak tanımlanabilir mi?

Nerede Atatürk Cumhuriyeti’ni temsil eden güçlü, azimli, kararlı direnç?

Nerede laik cumhuriyeti kararlılıkla savunan, ülkemizin sürüklendiği darboğazı bıkmadan usanmadan topluma anlatan güçlü direnç?

Nerede tarikat ve cemaatlerden oy beklemeyen, bunu net olarak açıklayıp yoluna devam eden, iktidar hedefiyle gece gündüz çalışıp aydınlığa yürüyen güçlü direnç?

Nerede iktidar olacağı zaman neler yapacağını muhtıralarla değil haykırarak açıklayan, yönetim ilkelerini net ortaya koyan güçlü direnç?

Bakın bakalım çevrenize, var mı böyle bir muhalefet?

Haftada bir gün grup toplantısında konuşmakla, muhalefet görevi yerine getirilmez.

Muhalefet, parti merkezinden yapılmaz.

Muhalefet halkın içinde, halk ile birlikte yapılır.

Muhalefet, halka güven vermektir.

Muhalefet, halka öncülük etmektir.

Muhalefet, halkı harekete geçirmektir.

Muhalefet, tutarlı olmaktır.

Bütün olup bitenleri toplarsak…

Türkiye’de “iktidar sorunu” yoktur.

Türkiye’de “muhalefet sorunu” vardır.

İktidar “Ben buyum” diyor, yolunda yürüyor.

Muhalefet, özellikle ana muhalefet, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen iktidarı alaşağı edemiyor.

İşte benim “Muhalefet sorunumuz var” demem bundan.

Türkiye’nin bu durumundan, en az iktidar kadar muhalefet de sorumlu.

Yeteri kadar çalışmıyor…

Uyuşuk…

Sürekli “iç kavga” yaşıyor…

Güven vermiyor…

En büyük sorun da, “güven” sorunu…

Partilerimiz bu haldeyken, Türkiye bakalım girdiği darboğazdan nasıl çıkacak?

36 milyar dolarlık üniversite

Dünyanın bütçesi en yüksel üniversitesi belli oldu.

Tabii bu üniversite aynı zamanda dünyanın en iyi üniversitesi.

Harvard…

Bu yılki bütçesi, 36 milyar dolar.

Paraya bak!

Araştırmadım, ama sanırım Harvard’ın bu bütçesi pek çok devlet bütçesini bile geride bırakıyordur.

Türkiye’deki 127 devlet üniversitesinin toplam bütçesini de defalarca katlıyordur.

ABD’den iki üniversitenin daha bütçe rakamlarını vereyim.

MİT’in (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) 11 milyar dolar…

Stanford Üniversitesi’nin 7 milyar dolar…

Bunları okuyunca, bizim üniversitelerimizin bütçelerini merak etmişsinizdir.

Türkiye’nin en iyi ilk üç üniversitesi; Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ.

Bütçe rakamları şöyle:

*Boğaziçi Üniversitesi-329 milyon lira.

*ODTÜ-575 milyon lira.

*İTÜ-591 milyon lira.

Siyasette ahlâk ve Demirel

Siyasette ahlâk, bugün bozulmadı.

Dün de bozuktu…

Eee, en nihayet siyasetçiler de gökten inmiyor, bu toplumdan çıkıyor.

Milletvekilleri, bu toplumun bir ortalaması.

Toplumun ahlâk yapısı, olduğu gibi Ankara’ya yansıyor.

Tartışmalar genellikle “Dün sövdüklerine bugün alkış tutanlar” diye başlar.

Siyaseti 50 yıldır izlerim, değişen bir şey yok.

“Dün sövdüklerine bugün alkış tutanlar” hiç yok olmamıştır, hep vardır.

Her konu açıldığında, rahmetli Süleyman Demirel’in o sözünü hatırlarım.

Gazeteciler bir gün Demirel’e sormuşlardı:

“Neden size söven adamları partinize alıyorsunuz?”

Demirel’in cevabı:

“Karşıdan bağırıp duruyorlardı. Bizim kapıya bağladık, şimdi karşıya sövüyorlar.”

Bugün de aynı şeyleri yaşamıyor muyuz?

3 görüş

*Olağanüstü durumlar, olağanüstü çözüm yolları ile aşılır.” Mustafa KEMAL ATATÜRK

*”İnsanın eşya üzerinde iktidar kurma isteği ne kadar yoğun olursa, eşyanın onun üzerindeki tahakkümü de o kadar ağır olur. Ve insan, gerçek bireysel özelliklerinden o kadar uzaklaşır…” Max HORKHEIMER

*”Sadece düzgün ve dürüst olmak bile düşman kazanmak için yeter.”