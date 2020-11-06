Deprem korkusu ile yaşamak

Deprem gerçeğini en iyi bilen bütün sıkıntı ve acısını bizzat yaşayan binlerce insanını kaybeden Kocaeli halkı olarak asrın felaketi diye kayıtlara geçen Marmara Depremi’nin korkusunu içimizden atmamız mümkün değildir.

Yataktan olduğu gibi sokağa fırlayan, uğultular arasında ve zifiri karanlıkta bağırıp çağıran delirmiş vaziyette sağa sola koşup yakınlarını arayanlar ve figan feryat içinde ölülerini ve yaralılarını çıkarmaya çalışan çaresizlik içinde kıvranmanın ne olduğunu yaşadığımız için çok iyi biliriz. O felakette dokuz insanımızı da biz kaybettik. Hala acısı bütün şiddeti ile içimizi yakıp kavuruyor.

Sonuca gelirsek; bu acıdan ders alındı mı diye sorulursa buna tamamı ile evet demek mümkün değildir.

Çünkü hala onlarca yıkılması gereken ağır hasarlı boya badana yapılıp kullanılan binalar var. Kocaeli Gazetesinde Tanzer Ünal defalarca yazıyor Vergi Dairesi binası bile ağır hasarlı. Ama hala kullanılıyorsa bu çok kötü bir örnektir. Bu şekli ile kime neyi ve nasıl anlatıp örnek olunabilir?

Bu ve benzer ihmallerin sorumluları var. Bunlar kem küm etmeden yerine getirmeleri gerekiyor.

Sorunlarımızı erteleyerek veya üstünü örterek düzlüğe çıkmamız mümkün olmaz.

Uzman olmaya gerek yok. Depremler ne ilk nede sondur. Deprem Dede rahmetli Işıkara Hoca insanları depremler değil binalar öldürüyor derdi.

Bu doğru tespittir.

Japonya da 8 şiddetinde bir depremde kimsenin burnu bile kanamıyor.

Biz de 6.6 şiddetinde depremde binalar yerle bir oluyor. Ayrıca onlarca veya yüzlerce insanımız ölüyor.

Bu sonucun suçlusu o inşaatın iznini veren, denetimini yapan ve malzemesini eksik veya yanlış kullanan inşaat sahibi zincirleme sorumluluk taşıyan kişilerdir.

Bir başka sorumluluk ise bizzat yetkili devlet kurumlardır.

Kaçak veya uygun olmayan yapılara elektrik ve su bağlantısı yapan sorumlu kurumlardır.

Devlet kaçak yapılara bir miktar para karşılığında imar barışı yapması da eksik, noksan ve yanlışın üstünün kapanması ve daha sonraları tekrar imar barışı olabilir umudu ve beklentisini tetikleyecektir.

Ülkemiz de yapılan inşaatların meslek sahibi ehliyeti kişi ve kurumların elleri ile, gerçek bir denetim ve inşaat kurallarına harfiyen uyarak yapılacak yapılar insanlara güvenli yaşam verecektir.

Attan düşen bir kişinin durumunu attan düşmüş bir kişi anlar denilmektedir.

Kocaeli olarak bu acıları bütün boyutu ile yaşadık

İzmir’deki acıları birebir içimizde hissettiğimiz için Kocaeli olarak İzmir' e her türlü yardımı yapmanın huzuru içindeyiz.

Büyükşehir belediyemiz,

İzmir Belediyemiz,

Gölcük Belediyemiz

Derince Belediyemiz

Kartepe Belediyemiz yani kurumları, kuruluşları ve bireysel yardım yapanlar dahil adeta bir yardım köprüsü oluşturuldu.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuza bağlı İzmir Azerbaycan Kültür Derneğimiz kanalı ile defalarca arayarak Kocaeli'nin samimi destek ve yardımları için teşekkür ettiklerini duyurmamızı rica ettiler.

İzmit Belediyesi’nin standında inceleme yaparak gezip takdir ve teşekkür ettiklerini söylediler.

Kocaeli, İzmir'deki acıları paylaşmak adına yine ilk olup damgasını vurdu.

İzmir'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DİYOR Kİ

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır: Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Önüne sonsuz engeller yığacaklardır. Fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da "büyük " derlerse söyleyenler gülüp geçeceksin.