Lütfen AKP iktidarının nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın!

Yukarıdaki sözler Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ait… Gergerlioğlu, önceki gün il binasında basın açıklaması yaptı… Kartepe’deki bir fabrikada Türkiye’nin araç lastikleri yakılacak… “Sizin kanser olmanızı göze alarak lastik yakma fabrikası açmaya çalışıyorlar” diyen Gergerlioğlu’nun açıklamasını birlikte okuyalım;

YASA TEKLİFİ GETİRİLDİ

Kötüleştirdikleri ekonomiyi düzeltmek için para babaları ile kafa kafaya vermişler, Kocaeli’nde insan sağlığını heba etmek, hava kirliliği oluşturmak pahasına bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Malum Kocaeli’nde yaşıyoruz ve çok önemli bir hava kirliliği yaşıyoruz. Yıllardır bu hava kirliliğini yaşıyoruz ve etkili ve kalıcı bir çözüm bulunmuyor. Bütün bunlara rağmen iktidar berbat ettiği ekonomiyi kalkındırabilmek, sıkıntıları giderebilmek adına bir yasa teklifi getirdi meclise. Bir torba yasa teklifi, elektrik piyasası ile ilgili bir yasa teklifi. Bu yasa teklifinin komisyon görüşmelerinde de bulundum. Yasa teklifinde birçok madde var ama ben sizler için özetini anlatayım.

HALKA ZARAR VERME

İktidar kötüleştirdiği ekonomiyi iyileştirmek için çeşitli maden şirketleri, elektrik şirketleri, holdingler ve para babaları ile beraber oturmuş kafa kafaya vermiş, nasıl beraber bir iktisadi iş birliği yaparız diye düşünmüş ve halka zarar verme pahasına, havayı kirletme pahasına bir takım ekonomik kararlar almış ve bunu da yasalaştırmaya çalışıyor. İşin özeti bu. Maden piyasası alanında da elektrik piyasası alanında da olan bu. Kötüleştirdikleri ekonomiyi düzeltmek için para babaları ile kafa kafaya vermişler, insan sağlığını heba etmek, hava kirliliği oluşturmak pahasına bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. İşin özeti bu.

YÜRÜ ASLANIM DİYECEK

Hava kirliliğini artıracak bir yasa teklifi ile karşı karşıyayız. Kocaeli, Düzce ve Erzincan’ı ilgilendiren bir madde var çok tehlikeli bir madde. Bizi ilgilendiren yanı nedir? Şudur. Hava kirliliğini artıracak bir yasa teklifi ile karşı karşıyayız. Kocaeli, Düzce ve Erzincan’ı ilgilendiren bir madde var çok tehlikeli bir madde. İnanılmaz bir madde. Biz komisyon görüşmelerinde bunun için gayret sarf ettik ama bu maddeyi iptal ettiremedik. Bir madde vardı o iptal edildi. 12 ay boyunca ruhsatsız çalışabilecekti şirketler. Düşünün, 12 ay boyunca ruhsat almadan çalışabileceksiniz ve devlet sizden ruhsat falan sormayacak. Yürü aslanım diyecek. Biz bunu muhalefet olarak durdurabildik bu maddeyi ama bahsettiğimiz bu hava kirliğini oluşturacak maddeyi maalesef durduramadık. Genel kurula gelecek bu madde. Genel kurula gelmeden önce, tüm muhalefetin tüm duyarlı insanların, tüm STKların karşı çıkması gereken bir madde bu. Ben size bunu ayrıntılı anlatmaya çalışayım.

KARTEPE’DE YAKILACAK

550 bin lastik var Türkiye de. Bunların bu fabrikalarda yakılması planlanıyor. Zaten biliyorsunuz Kocaeli’nde İzmit’te her yerde kötü kokudan, hava kirliliğinden duramıyoruz.

Elektrik elde etmek için birtakım atık maddelerin yakılması mevzu bahis. Bunlar Kartepe de bir firmada, Aslanbey’de bir firmada yapılacak bu işlem. Orman atıkları, lastik gibi maddelerin yakılması sureti ile elektrik elde edilmesi düşünülüyor. Avrupa birliği ülkelerinde böyle bir şey yok. Biz de de yok ama sırf işte batmış ekonomiyi kurtarmak için halkın sağlığını heba etme pahasına böyle bir karar almaya çalışıyorlar. Neden, çünkü çok atık madde var. Çöpler var, lastikler var, orman atıkları var. Bunları yakarak hem halkın sağlığını kirletecekler hem de şirketler para kazanacak, iktidar da güya aklınca ekonomiyi düzeltecek. 550 bin lastik var Türkiye de.

KOCAELİ’NİN HAVA KİRLİLİĞİ

Bunların bu fabrikalarda yakılması planlanıyor. Zaten biliyorsunuz Kocaeli’nde İzmit’te her yerde kötü kokudan, hava kirliliğinden duramıyoruz. İşte Dilovası olsun, Gebzesi olsun, burada Kartepesi, Alikahyası her yerde hava kirliliği yoğun bir şekilde var. Filtre kullanım oranlarında çok kötü bir durum var. Denetimler yetersiz. Biz bunları zaten mecliste gündem ediyoruz. Ve Bir de şimdi gelip lastik yakarak enerji elde etme girişimi. Bir “kütle” tanımı içine dahil edecekler yoksa bunu yapamaz. Sonuçta birileri para kazanacak, Kocaeli halkının da sağlığı bozulacak. Zaten kanser oranları açısından da çok kötü bir yerdeyiz. Bakın burada Dilovası’nda, mesela, her üç ölümden birisi kanser.

KANSER ORANLARI ARTACAK

Bakın bir de ayrıştırması olmadan yakılacak. Yani ne çıkacak, işte karbon ürünleri çıkacak, çeşitli kanserojen maddeler çıkacak. Bu gibi maddeler de ortaya çıkacak. Yanı tekniğe de uygun olmayacak şekilde yapılacak ve sonuçta birileri para kazanacak, Kocaeli halkının da sağlığı bozulacak. Zaten kanser oranları açısından da çok kötü bir yerdeyiz. Bakın burada Dilovası’nda, mesela, her üç ölümden birisi kanser. Sağlığı bozulacak zaten kanser oranları açısından çok kötü bir yerdeyiz bakın burada mesela Dilovası'nda her 3 ölümden birisi kanser. Kocaeli'nde yine hakeza öyle ve bu oranı arttıracak mutlaka bu girişim. Düşünün 550 bin tane lastik, Kocaeli, Düzce ve Erzincan'da yakılması planlanıyor olacak bir iş değil. Değerli arkadaşlar biz parti olarak bu konuda son derece duyarlıyız, ekoloji anlamında zaten çok önemli düşüncelerimiz var ve ben bunları sürekli deklare ediyorum.

BU YASAYI DURDURABİLİRİZ

Ben Mecliste de bu konuda bir basın toplantısı düzenledim çok önemli buluyorum, komisyondan geçti evet ama daha yasalaşmadı. Biz bu yasayı durdurabiliriz arkadaşlar son derece aç gözlü halkın sağlığını hiçe sayan bir anlayış içinde bunu getirip yasalaştırmaya çalışıyorlar, savunulacak hiçbir tarafı yok bu yasanın hiçbir tarafı yok kesinlikle hani bir sürü maddesi var ama bakın ben size çok net bir şekilde özetledim bunu. Olay; enerji piyasasında patronlarla kafa kafaya veren iktidarın " işte nasıl sizin kullanırız, sizin daha iyi para kazanmanızı nasıl sağlarız ve böylece hem siz hem biz kazanırız." pazarlığının yansımasıdır. "Sizin bütün işlerinizi her alanda kolaylaştırır." Düşünün o iptal edilen madde şuydu biz muhalefet direnmesek o madde de geçecekti; şirket gelmiş burada mesela bir iş yeri açmış daha ruhsatını alamamış devlet: "Sen ruhsatını alamadığın halde 12 ay boyunca çalış bakalım." diyecek, adam istediğini yapacak ve devlet kendisi kanunsuzluğa izin vermiş olacak. Böyleydi bu çıktı ama maalesef çıkmayan böyle kötü maddeler var.

KÖTÜLÜĞÜN FARKINA VARIN

Kocaeli halkına sesleniyorum: “Lütfen iktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın. Sizin kanser olmanızı göze alarak lastik yakma fabrikası açmaya çalışıyorlar”

Biz bunu Ankara'da da gündem ettik, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de gündem ettik basın toplantım ile burada da gündem ediyorum biz bu yasa teklifine karşı sonuna kadar direneceğiz, önümüzdeki hafta muhtemelen meclise gelecek ben tüm Kocaeli halkına sesleniyorum:" Lütfen iktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın." Bakın çok net söylüyorum iktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın, sizin sağlığınızı hiçe sayarak kanser olmanızı göze alarak sırf batmış ekonomiyi, Dolar'ın fırladığı, Euro'nun fırladığı, Altın'ın fırladığı, işsizliğin tavan yaptığı, enflasyonun arttığı, faizlerin arttığı berbat bir ekonomi ortamı sizi kanser ederek gidermeye çalışıyor.

ÇOK KÖTÜ BİR HAVA SOLUYORUZ

Olay çok nettir. Şu Kocaeli'nin havası konusunda hani iyi bir havası var diyebilecek tek bir yetkili yok, ne iktidar ne muhalefet. Hani siyasi bir konu değil, dışarı çıkıyoruz soluyoruz hani çok kötü bir hava soluyoruz. Geceleri fabrikalar gazlarını salıyorlar, Dilovası'na gidin dumandan insanlar birbirini görmüyor kanserojen maddeler maalesef deprem sonrası da ortaya çıkan kanserojen maddeler dolayısıyla kanser oranları arttı. Radon gazının ortaya çıkmasını da maalesef Kocaeli'ne verdiği zararlar var. İşte bütün bunlardan sonra düşünün bir çöp fabrikası zaten sıkıntısı var bir de artı şu anda böyle bir girişim ile Kocaeli'nin havasını mahvedecekler.

GELİN BU YASAYI BİRLİKTE DURDURALIM!

Bir çağrı yapmak istiyorum tüm siyasi partilere, tüm STK'lara, tüm demokratik kitle örgütlerine: " Gelin bu yasayı birlikte durduralım! Ben buradan son olarak bir çağrı yapmak istiyorum tüm siyasi partilere, tüm STK'lara, tüm demokratik kitle örgütlerine: " Gelin bu yasayı birlikte durduralım! Gecikmeyelim, yarın öbür gün sizler eşiniz, çocuklarınız kanser olduğu zaman çok geç olabilir! O yüzden hep birlikte güçlü bir muhalefeti sergileyelim ve bu yasayı durduralım. Dediğim gibi önümüzdeki hafta muhtemelen genel kurula gelecek, iktidar bu yasayı çok önemsiyor çünkü işin arka tarafında çok önemli bir rant var ve gerçekten hani izah edemeyecekleri berbatlıkta bir ekonomiyi kurtarmak için sarıldıkları son dal ve bu da maalesef halkın sağlığını hiçe sayan bir yasa olacak”…

KOCAELİ SANAYİYE DOYDU

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun açıklamasını okudunuz…

Kocaeli halkına seslenen Gergerlioğlu, “Lütfen iktidarın nasıl bir kötülük yaptığının farkına varın. Sizin kanser olmanızı göze alarak lastik yakma fabrikası açmaya çalışıyorlar” diyor…

Gergerlioğlu’nun düşüncelerine katılıyorum…

Kocaeli’de yeterince sanayi var…

Kocaeli’nin havası yeterince kirli…

Yetkililer, Kocaeli’nin havasını temizleyecek önlemler alacağına, havayı daha da kirletmek için şimdi de araç lastiklerinin Kartepe’de yakılması için çabalıyor…

