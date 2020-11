Milli takımdaki gururlarımız: Berkay, Merih ve Mert…

Milli takımda kentimizin üç ilçesinin çocuğu olan üç gencimiz yer alıyor. Merih Karamürsel doğumlu. Berkay Almanya doğumlu Kandıralı ailenin çocuğu. Mert Günok ise ilk lisansını Kocaelispor’da çıkardı, çocukluğu burada geçti. Mahir Günok’un oğlu…

Düşünün bir kez. Bu çocukların üçü de ilk 11 futbolcusu.

Birinin ailesi Kandıra’dan gurbete gitmiş, akrabaları hala burada: Berkay Özcan…

Birinin ailesi Karamürselli, hala orada yaşıyorlar: Merih Demiral…

Birinin ailesi yıllarca İzmit’te oturdu… Eski Kocaelisporlu Mahir Günok’un oğlu: Mert Günok…

Bitti mi ?..

Hayır…

A kadın milli takımımızda da üç Gölcüklü var…

Hilal Başkol…

Gülbin Hız…

Ece Tekmen…

Bunlar bize gurur verir…

Sayısı artmalı…

Bu kentte bu potansiyel var çünkü…

Yeter ki inanalım ve destek verelim…

Bu kentin genlerinde spor var…

Ankara Demir maçı oynanacak diye yazmıştım, yazıyı geri çektim…

Önce, Ankara Demir maçımız ertelenmeden önce yazılan ve yayınlamadığım yazımı okuyalım…

***

“Eğer Ankara Demir kupa maçını oynayabiliyorsa, bu maç da oynanır demektir… Ankara ekibi iyi bir ekip… Transfer yasağınıa rağmen şampiyon olarak tarihe geçen Kocaelispor, Ankara Demir’inn haline acıyacak değil elbette… Profesyonel futbol bu… Şartlar neyse o… Sahaya çıkan bir 11’in varsa, 3 de yedeğin varsa, bu iş tamamdır… Çarşamba günü bu maç oynanacak ve Kocaelispor, rakibin durumuna bakmadan maçı kazanacak… İsterse sahaya 20 kişi çıksınlar… Ama bu maç ertelenmemeli… Çünkü lig sıralaması için çok kritik bir maç bu… Başka zaman oynamanın anlamı olacağını sanmıyorum… Lamı cimi yok… Bu maç er-te-le-ne-meeeez…”

***

Bu sezon Covid konusundaki bir tahminim ilk kez tutmadı…

Maç ertelendi ve yukarıdaki yazıyı son anda geri çekmek zorunda kaldım…

Görüşlerim aynı geçerlidir…

Maç ertelendi ve yukarıdaki bütün varsayımlarım geçerlidir…

Bu iş Manisa, Erzincan, Trabzon’un işine yaradı…

Nokta…

Erhan Altın boşluğa izin vermez…

Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın’ın son söylemi, beni 90’lı yıllara götürdü…

Güvenç Kurtar’ın söylemişti:

“Benim takımımda as ya da yedek ayrımı olmaz… Her an herkes hazır olacak ve kulübede beklemeyi bilecek…

İlk mesaj Mesut’a verildi…

Ligde kesik yedi, kupada coştu…

Bu tip örnekler devam edecek…

En başta Numan olmak üzere, kimse yerim garanti havalarına girmesin…

Benden uyarı…

Geçmiş olsun Emre…

Pırıl pırıl bir genç, yetenekli, saygılı…

Yaşına göre çok çok olgun…

Derler ya akıl yaşta değil baştadır diye…

O cinsten bir genç…

Bizim takımda oynuyordu…

Özgür Kocaeli Gazetesi’nde spor servisinde en kritik anlarda önemli görevler yaptı ve saygısını hiçbir zaman kaybetmedi, bunun için çok seviliyor, sayılıyor, güven veriyor…

Emre Kurtbay, aslanlar gibi mücadele veriyor Covid ile ve tabii ki kazanacak…

Düzgün yaşayan bir adam…

Allah’ın izniyle yeniden işinin başına dönecek…