Bu ne biçim TRAFİK?

KARAMÜRSEL:

Şu günlerde DALÇIK yapımı yüzünden trafiği ARAP SAÇI gibi!

CUMA günleri merkezde Halk Pazarı kurulur.

Bir deprem,yangın, herhangi bir olay olsa CAN ve malınızı kurtaramazsınız!

Caddelerin sağı solu park etmiş araçlarla dolu.

Allah korusun,

Şu Dalçık sürecince trafiği;

Küçük araçlar için İzmit istikametinden Coşkun Balık Restaurant’ın önünden,halı sahaların oradan Yalova istikametine çıkış verilse,verilmesini düşünseniz ACABA Karamürsel rahatlamaz mı?

KONU, KOCAELİ’ninTRAFİK ULEMALARININ dikkatine sunulur!

2-CUMA PAZARI İLERİ ALINAMAZ MI?

Karamürsel’de Cuma günleri kurulan PAZAR,Dalçık inşaatı süresince şehir merkezindeki trafiğin rahatlaması için,kurulduğu yerden HALI SAHALARIN olduğu yere alınsa TRAFİK ve halk rahatlamaz mı?

3-10 KİŞİ YASAĞI MAĞDURLAR!

Karamürsel-Devlet Hastanesi arası Şehir İçi minibüslerinde 10 kişiden fazla yolcu ALINMAZ,ALAMAZSIN YASAĞI GETİRİLMİŞ (!) Yasağa amenna…

Peki, hastanedenKaramürsel’e kadar olan aradaki vatandaşlar,Karamürsel veya hastaneye hangi araçlarla gidecek?

Hastane ve kalıcı konutlardan binenlerden zaten yer kalmadığı için arada evleri olan ve bu minibüsleri kullanan vatandaşlar saatlerce duraklarda bekleyip perişan oluyor.

Buna mutlaka bi çözüm bulunmalı…

4-HANİ, AYAKTA YOLCU ALINMAYACAKTI?

Karamürsel ŞEHİR İÇİ taşımacılıkta bu ayrıcalık niye,

Karamürsel-Hastane arası çalışan minibüslerde 10 kişiden fazla yolcu almak yasak,

Karamürsel-Hastane arasındaki minibüslerde 10 kişiden fazla yolcu alana ceza,

5-Karamürsel-DEREKÖY arasında çalışan şehir içi minibüslerde ayakta yolcu almak serbest!

Bu nasıl trafik düzenlemesi,bu nasıl koronadan korunma?

Yahu, korona hastane yolunda var,

DEREKÖY yolunda yok mu?

Bu ne lahana turşusu be ne PEHRİZ’?

6-Karamürsel-Devlet Hastanesi vekalıcı konutlara çalışan şehir içi minibüslerde İNDİRİMLİ ve 65 yaş üstü KARTLAR geçerli,

Karamürsel-DEREKÖY arasında çalışan şehir içi minibüslerin bazılarında bu KARTLAR geçersiz (!)

Vatandaş bu konudan rahatsız, HUZURSUZ!

Şimdi insanın aklına:

“Bu ne biçim Huzurlu Karamürsel,

Bu ne biçim TRAFİK?” demek geliyor…

Şimdi insanın aklına,

Bu ne biçim Huzurlu Karamürsel. Her gün bir kişi intihar ederek ÖLÜYOR,

Demek geliyor…

***

SPOR sahaları ve salonları neden kapalı?

Ülkede birçok spor salonu ve sahalar SPOR için açık,spor müsabakaları oynanırken,

KARAMÜRSEL’de,

Spor salonları ve SAHALARIN KAPALI OLMASINA KİM KARAR VERDİ?

Sahalarda futbol maçları,salonlarda basketbol ve voleybol müsabakaları oynanırken,

KARAMÜRSEL’de spor salonları ve sahaların kapanmasını isteyenler kimler?

Hadi sesinizi, cevabınızı duyalım!

***

O MESCİDİ MÜFTÜLÜK MÜ YAPTI?

KARAMÜRSEL Dalyan mevkiinde bir MESCİD yapılmış!

Mescidin üzerine de belediyenin duyuruları,Ezan vakitlerini duyuran bir cihaz konmuş.Konan cihaz Ramazan ayı sürecinde arıza yapmış,civar sakinleri durumu Belediyeye bildirişler.Belediyeden; Cihazın İstanbul’dan ihaleyi alan bir firma tarafından yapıldığı arızanın o firma tarafından yapılacağı firmaya bildirildiği ancak KORONA nedeni ile İstanbul’dan Karamürsel’e geliş engellendiğinden firmanın beklendiği ifade edilmiş. Neyse arız bir süre sonra giderilmiş.Amma;

Mescit üzerindeki alet yine arızalanmış,ses çıkarmazolmuş,mahalle ve civar sakinleri çareyi belediyeye bildirmekte bulmuşlar… Belediyeden aldıkları cevap;

“Müftülüğe müracaat edeceksiniz!“ olmuş!

Şimdi,bu mescitbelediyenin mi,Müftülüğün mü,

Mescitteki arızayı kim yaptıracak?