Yeniden Obama dönemi

Amerikan Başkanlık Seçimleri sona erdi ve Trump’ın başkanlığından dünya kurtulmanın eşiğine geldi. Her ne kadar hazımsızlık yapıyor olsa da seçimleri kaybettiği net ve malumun ilamı için sonuçların resmi olarak duyurulması bekleniyor yaklaşık 5 gündür. Amerikan Seçimlerinde her zaman olmasa da dönem dönem bu tip sonuçların netleşmesinin uzadığı görülmüştür. Burada Amerikan seçim sistemi ya da tarihi örnekleri anlatmayacağım zira günlerdir bilen bilmeyen herkes anlattı. Kafası karışık olanlar ve hala tam olarak sistemi çözememiş olanlara Cem Toker’in YouTube kanalında LDP Genel Başkan Yardımcısı Aziz Korkmaz’la seçimin ertesi günü yaptıkları yayını öneririm. Sistemi adım adım, kademe kademe çok net bir şekilde anlatıyor.

Kazanan Joe Biden geçen hafta gazeteci Murat Yetkin’in bloğunda anlattığı üzere bundan tam 40 sene önce, 12 Eylül 1980 darbesinden önce ülkemize gelen Amerikan heyetinde yer alan ve ülkesinin askeri taleplerini dönemin Başbakanı Demirel, ana muhalefet lideri Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’e aktaran; ülkemizi çok uzun yıllardır tanıyan bilen bir siyasetçi, bir devlet adamı.

Obama’nın iki dönemlik başkanlık sürecinde onun yardımcısı olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemize ABD adına ziyarete gelerek üst düzey bir temsille devletimize geçmiş olsun mesajını taşımış bir isim. 77 yaşında ve sürekli dili sürçen, kameralar önünde unutkanlıklarıyla nam salmış birisi olarak esasen bir konsorsiyumun görünen yüzü olarak görev yapacak. Kısacası ABD Başkanlığı önümüzdeki 4 yıl boyunca temsili bir makam olarak konumlandırılacak. Başkan Yardımcısı seçilen hukuk kariyeri üzerine Senatörlük yapan Kamala Harris bir sonraki Demokrat Başkan Adayı olarak 8 yıllık bir görev süresinin eşiğinde. Yani 12 sene Demokrat başkanların ABD yönetiminde olması olasılığı oldukça güçlü görünüyor. Anne tarafı Hindistan, baba tarafı Jamaika kökenli bir kadının ülke yönetiminde çok güçlü bir konumda olması da Obama’yla başlayan dönüşümün bir adım ileri taşınması anlamına gelecek.

Biden Nasıl Kazandı?

Seçime giden süreçte tüm anket şirketleri Biden’ın çok rahat bir galibiyet alacağı konusunda hemfikirdiler. Çıkan sonuçlarla, öngörülen kadar açık ara bir galibiyet olmadı ancak anket şirketlerinin bir önceki seçimlere göre çok daha isabetli sonuçlar elde ettikleri de ortada. Florida Eyaletini Biden değil de Trump kazanınca, anketlerin öngörüleri yanılmış oldu. Florida Demokratlar tarafından kazanılsa anket şirketleri öngörülerini yakalamış olacaklardı. Yani 2016 yılında yaşanana benzer bir hezimet ve istatistik yöntemlerinin çöktüğü gibi bir durum yok.

Biden, Demokratların müesses nizamı (establishment) tarafından öne atılmış bir aday olarak, 2016 ve 2020 ön seçimlerinin en iddialı adayı olan demokratik sosyalizm yanlısı BernieSanders’ı geride bırakarak partisinin adayı olmuştu. Sanders’ın sosyal kaygıları merkeze alan politikaları ABD gibi kapitalizmin merkezi bir ülkede Castro ya da Lenin’le aynı çizgide görülüyor. Oysa söylemleri tamamen Batı Avrupa sosyal demokrasisi standartlarını hedefleyen bir isimdi. Ancak zaman ve mekan Sanders’tan yana denk gelmedi. Öte yandan Ocasio-Cortez, IlhanOmar, AyannaPressley, RashidaTlaib gibi isimlerin yanı sıra ABD Temsilciler Meclisinde Sanders’ın ekolünden gelen “progressivedemocrat” yani “ilerici demokrat” sayısı bu seçimde de yükseldi. Demokrat Partinin yakın gelecekte daha fazla sosyal kaygıları merkeze alan politikalara doğru tabandan gelen bir şekilde yönelmesi eşyanın tabiatı olarak önümüzde duruyor.

Esasen bu seçimlerde de bu yönde bir kırılma mümkün görülüyordu ancak Demokratların parti içerisinde ve tabanda sözü geçen kesimlerinin oluşturduğu kesim, Trump’ın popülist politikalarına karşı daha merkezde bir adayın toparlayıcı olacağı yönünde bir karar vererek Biden’dan yana ağırlıklarını koydular ve öngördükleri tercihdedoğru sonuç vermiş görünüyor.

Florida’da Küba devriminden kaçmış liberal Kübalıların, Trump’ın propaganda süreci boyunca “Biden seçilirse sosyalizm gelecek” palavralarından oldukça etkilenerek eyaleti Trump’a kazandırmaları da Biden tercihinin doğru bir adım olduğunu ortaya koyuyor zira kişisel olarak büyük hayranlık duyduğum Sanders aday olsa bu manipülasyon yarışın fotofinişle bittiği bir çok eyalette Trump lehine sonuçlar doğurabilirdi.

Ancak Trump’sız geçecek olan 4 yılın ardından kutuplaşma siyasetinin güç kaybetmesi sürecinde demokrat sosyalistlerin ABD’nin geleceğinde daha yüksek tonda söz sahibi olmaları da gayet mümkün görünüyor. Birçok Cumhuriyetçi önde gelen ismin bu seçimlerde kendi partilerinin adayı olan Trump yerine Demokrat Aday Biden’ı desteklemeleri de seçimden Biden’ın zaferle ayrılmasında büyük rol oynadı.

Obama’ya karşı 2008 yılında aday olan Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden olan ve 2018 yılında vefat edenJohn McCain’in ailesi açıkça Biden’ı destekledi ve 20 yılı aşkın süredir Cumhuriyetçilerin kazandığı McCain’in seçim bölgesi Arizona’yı Biden kazandı.“Adam öldükten sonra bile ülkesine hizmet etti” derken kahkahalar bir arkadaşım herhalde en doğru tespiti yaptı.

Obamaların Rolü

Seçim sürecinde Biden’dan daha çok çalışan, mitingler yapan, sosyal mecralarda sürekli olarak yayınlar yapan ve kendilerini bu seçimde ortaya koyan iki isim Sanders ve Obama’ydı. Adeta kendileri başkan adayıymışçasına çalıştılar ve Biden’ın özellikle ilerici demokratlar, siyahiler ve beyaz çalışan orta sınıf nezdinde zayıf olan algısını güçlendirdiler. Kamala Harris gibi göçmen bir Başkan Yardımcısı adayının tercihi de bu seçmen rızasının imalatı sürecine oldukça büyük bir katkıda bulundu.

Barack Obama görevden ayrılırken tarihte halk tarafından görev onayı en yüksek başkandı. Anayasal olarak başkanlık süresi 2 dönemle kısıtlı olmasa çok rahat bir şekilde üçüncü dönemini kazanabilirdi. Genç yaşında aktif siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalmış olan Obama, bu seçimde sahaları özlediğini ve hala eskisi kadar iyi bir performansla siyaset yapabildiğini herkese gösterdi. Biden’ın Obama’nın yardımcılığını yaptığı 8 yıllık süreçte aralarındaki ilişkinin görev tanımları gereğince olan birliktelikten çok daha öte “kankalık” olduğu da tüm dünya tarafından bilinen bir durumdu. Obama ailesinin siyasetteki geleceğinde, en az kocası kadar kapasiteli ve popüler birisi olan Michelle Obama’yı Amerikan iç siyasetinde önümüzdeki 4 yıl boyunca daha ön saflarda ve gündemi belirlerken görebiliriz.

Amerikan siyaseti başkandan başkana değişen, partilerin iktidarları geldiğinde köklü değişimler olan bir yapı değildi tarih boyunca. Ancak bu önce Obama sonra da Trump dönemlerinde ciddi değişikliklere uğradı ve bu sürecin ortadan kaldırılması için Biden üzerinde bir konsensüs oluştu.

Obama’nın iç politikada yaptığı sağlık reformu ve tüm doğal alanları koruma altına alarak petrol endüstrisinin önünü kesen hamleleri gibi daha yeşil ve yüzü geleceğe dönük bir iç politik sürecin başlaması olası, bu da yeni konsensüsün bir parçası olarak gerçekleşecek gibi duruyor.

Trump döneminde özellikle dış politika konusunda Amerikan devlet ajandasından uzaklaşılması ve diplomatik ilişiklerin, Başkanın ikili kontakları üzerinden yürümesi de bu dönemin değer erozyonu olarak görünüyordu. Bu yöntemin terk edileceği ve yeniden Beyaz Saray, Pentagon ve CIA eksenli bir üçlü mekanizmanın yeniden dünya siyasetini şekillendireceğini öngörmek zor değil.

Türkiye gibi özellikle dış ekonomik saldırılar karşısında savunması zayıf ülkeler için Biden gibi daha devlet adamı karakterli ve öngörülebilir bir başkanın görevde olması büyük bir avantaj. Nihayetinde önümüzdeki yıllarda, bir sabah delinin birinin attığı bir twitle ülkemizin ekonomisi allak bullak olmayacak, devletler nezdinde kurumlar arası iletişim süreceği için süreç tavladaki zar şansı çizgisinden çıkıp yeniden bir satranç oyununa dönüşecek.