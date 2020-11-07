66 yıl önce bir seçmenin başbakana verdiği ders

Prof. Dr. Hasan Saka…

Lozan Barış Antlaşması’nın ikinci adamı…

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin efsane hocası…

İsmet İnönü döneminin başbakanı…

1954 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayıdır.

Seçim öncesi partililerle köyleri geziyor.

Bir köyde vatandaşlarla sohbet eder, sonunda tatlı Karadeniz şivesiyle “Beni yine seçeceksunuz değil mi” diye sorar.

Köylünün biri, “Biz okuma yazma pilenuseçeceğuz” cevabını verir.

Saka, açıklama yapma gereğini duyar…

“Ben profesörüm… Lozan’dan geliyirum… Başbakanlık yaptum…”

Köylü de tam bu cevabı beklemektedir, taşı gediğine koyar.

“Oy, okuma yazma bileysunuz da, benim mektubuma neden cevap vermedunuz?”

Seçmenin bu cevabı, başta Hasan Saka olmak üzere köye giden partilileri tuş eder, soluksuz bırakır.

İbretlik bir olay değil mi?

66 yıl önce bir köylü seçmen çıkıyor, başbakanlık yapan bir siyasetçiye, Hasan Saka’ya inanılmaz bir ders veriyor.

Yazdığı mektuba cevap alamamasının hesabını soruyor.

Son derece zekice…

Bir anı kitabında okumuştum, günümüz politikacılarına ders olması için paylaşmak istedim.

Siz siz olun, seçmenin gönderdiği mektuplara ve mesajlara ilgisiz kalmayın!

“Yaşama Sanatı”ndan 3 hikâye

Bugünlerde masamdaki kitaplardan biri, hayata dair.

Prof. Dr. Levent Kırılmaz’ın “Yaşama Sanatı”…

İçinden 3 hikâye aktaracağım size.

Her birinin mesajı farklı.

Birincisi, “Denizyıldızı”…

“Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır ve sorar: “Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?” Genç, “Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler” diye yanıtlar. Yazar ise, “Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var, ne fark eder ki?” der. Genç adam bunun üzerine eğilir, yerden bir denizyıldızı daha alır, yazara göstererek okyanusa fırlatır ve şöyle der: “Onun için fark etti ama…”

İkinci hikâye; “Yankı”

“Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarmış, birden oğlan takılıp düşmüş. Canı yandığından “Ahhh!” diye bağırmış. İleride bir dağın tepesinden “Ahhh!” diye bir ses duymuş ve çocuk şaşırmış. Merak etmiş ve “Sen kimsin ?” diye bağırmış. Aldığı cevap yine “Sen kimsin ?” olmuş. Aldığı cevaba kızıp “Sen bir korkaksın” diye tekrar bağırmış. Dağdan “Sen bir korkaksın” diye cevap gelmiş. Çocuk babasına dönüp “Baba ne oluyor böyle?” diye sormuş. Babası, “dinle” ve öğren demiş. Ve dağa dönüp “Sana hayranım” diye bağırmış. Gelen cevap “Sana hayranım” olmuş. Baba tekrar bağırmış: “Sen muhteşemsin!”. Gelen cevap “Sen muhteşemsin!” olmuş. Çocuk çok şaşırmış. Ama hâlâ ne olduğunu anlayamamış. Bunun üzerine babası açıklamış: “İnsanlar buna yankı derler. Ama aslında bu yaşamdır. Yaşam sana daima senin verdiklerini geri verir. Bu kural yaşamımızın bir parçasıdır. Her kesiti için geçerlidir. Yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarımızın bir yansımasıdır.

Üçüncü hikâye, “Siyah nokta”

“Profesör ani bir kararla ders anlatmayı bırakıp, öğrencilerine sürpriz bir sınava hazırlanmalarını söyler. Merak içinde soruyu bekleyen öğrenciler kapalı olarak dağıtılan sınav kâğıdını açtıklarında çok şaşırırlar. Çünkü sorunun olmadığı kâğıdın tam ortasında sadece siyah bir nokta vardır.

Hoca, öğrencilerinden sınav kâğıdında gördükleri hakkında yorum yapmalarını ister.

Sınav süresi bitince kâğıtları toplayıp, öğrencilerin siyah nokta hakkındaki yorumlarını yüksek sesle okumaya başlar. Ayrıca bu sınavı not olarak değerlendirmeyeceğini, onlara sadece düşünme fırsatı vermek istediğini belirterek şu hayat dersini paylaşır:

Sayfanın beyaz kısmı hakkında kimse bir şey yazmamış. Herkes siyah noktaya odaklanmış. Buna şaşırmadım. Çünkü aynı şey hayatımızda da olur. Etrafımızda birçok güzellikler bulunmasına karşın, dikkatimizi ve enerjimizi genellikle başarısızlıklar ve hayal kırıklığı gibi şeylere harcarız.

Oysa hayat bize özel bir armağandır ve onu kutlamak için her zaman bir nedenimiz vardır. Karanlık noktaların farkına varıp, onların oluşmaması için gereken önlemleri almak yerine, üzerinde gereğinden fazla durur ve bunların zihnimizi kirleterek bizi yormasından kurtulamayız.

Bu nedenle hayatınızdaki siyah noktalardan gözlerinizi ayırıp, her anınızın tadını çıkarmaya bakın!”

2 görüş

*Demokrasi su, laiklik ise testidir. Testi kırılırsa, su akar gider. Yani laikliği yok ederseniz, demokrasi diye bir şey kalmaz.”

*“Başkaldırmak, insana özgü değil. Doğanın her yanında var. Kışın her şey öldü sanırsın, baharda akıp çıkar geri gelir.” Faruk DUMAN