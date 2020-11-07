En hızlı gelişen ve en fazla boylanan park bahçe ve yol ağaçları

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle en hızlı gelişen ve en fazla boylanan park, bahçe ve yol ağaçlarıyla ilgili bilgileri paylaşacağım. Bazı ağaçlar, dikildiğinden itibaren hızlı bir şekilde gelişme gösterir ve kısa zamanda boylanırlar. Gölgesinden kısa bir zamanda yararlanmak istenildiğinde bu tür ağaçları seçerek dikmek daha uygun olur. Bunların başlıcalarını şöyle sırayabiliriz:

1) Pavlonya: Büyük yapraklı ve büyük çiçekli bir ağaçtır. Çiçekleri gök mavisi rengindedir; kuvvetli büyüyen bir ağaçtır.

2)Katalpa: Yaprakları pek geniş, otuz santim kadar olup çiçekleri salkım şeklinde olur. Kokulu, beyaz, kırmızı ve sarımsı, alacalı renklerden meydana gelmiştir. Yerine göre Haziran veya Temmuz Aylarında çiçeklenir. Altı ile on metreye kadar boylanır; park ve bahçelere tek başına dikilir. Derin toprakları sever. Tohum ile üretilir.

3) Kavak Kanada 214 Melezi: Görünüşü ve gelişimi çok güzeldir. Park ve bahçelerin münasip yerlerine dikilir. Genellikle sanayii sahasında mevcudiyetinden istifade edilmek üzere yetiştiriciğili yapılan bir kavak çeşididir.

4) Akasya (Robina Pseudoacacia): Çabuk büyüyen, kuvvetli bir ağaçtır. Her türlü topraklarda yetişir; aynı zamanda heyelanlı yerlerdeki toprakların kaymamasını da temin eder. Çiçekleri pembemsi beyaz ve çok kokuludur. Bal üretimi için arıcılık yapanların işine yarar. Üretimi tohumla yapılır; üç ile on metreye kadar boylanır. Kırmızı çiçekli çeşidi ile top akasya aşı yapılarak çoğaltılır.

5) Kara Ağaç: On ile yirmi metreye kadar boylanır. Nisan ayında çiçekleri yapraklarından evvel açar. Çiçekleri yeşil renktedir. Çok dallı ve koyu gölgelidir. Kuvvetli büyüyen bir ağaç çeşididir. Hastalıklara karşı dayanıklıdır. Grup halinde dikildiği gibi yol kenarlarına tek tek de dikilir. Dalları hafif sarkık çadır.

6) At Kestanesi Adi: Büyük süs ağaçlarındandır. Beş ile yirmi metreye kadar boylanır. Yerine göre Temmuz - Ağustos aylarında çiçeklenir. Salkım halinde bol çiçek açar. Çiçekleri yalınkat ve beyaz olup pek gösterişlidir. Gölgesi koyu olur; yol ve büyük bahçelerin ağaçlandırılmasında kullanılır. Üretimi tohumla yapılır.

Bir başak konu yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe