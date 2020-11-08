Güreşleri özledik ama ailemizin de yanındayız

Türk sporunun ünlü isimlerinden Kırkpınar efsanesi Çukurbağlı Sezgin Yüksel ile sohbet ettik. Ne de olsa komşumuzun oğlu ve esik kardeşimiz…

Sezgin Yüksel’i spora ben başlattım…

Çukurbağ Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nun arka bahçesindeki ‘Arena’da kimler geldi kimler geçti. Efsane kaptan ve başkanımız, kulübü kapattırmayarak tarihe geçen Orhan Görsen, kaptanımız bile burada yetişti. Ve tabii ki Sezgin Yüksel…

Cüsseliydi ve onun için kaleye geçirirdik…

Top da, adam da geçmezdi. Tüm maçları kazanırdık…

Sezgin daha sonra er meydanına çıktı…

Tabii ki yağlı güreş hastası, rahmetli ciğerci Yusuf ağabeyimizin oğlu olması avantajdı…

Bunu da iyi kullandı…

Kısa sürede Kırkpınar’ın değişmez ismi oldu…

İzmit adını Karamürsel’in yanına koyduruverdi…

Şimdi merkez hakem kurulu üyesi…

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‘Sezgin, covid olayına nasıl bakıyorsun, neler yapıyorsun?’ diye soruyorum…

O da şöyle yanıtlıyor:

‘Hakan ağabey… Biliyorsun bizim hayatımız güreş… Binlerce güreş yaptım… Zar zor koşullarda er meydanına çıktım… Hiç pes etmedim… Güreştim… Şimdi de hakemlik yapıyorum… Hizmetimi sürdürüyorum… Malum, sporcular olarak (sen de dahil) hepimiz ömür boyu bir bedel ödüyoruz… çoluk çocuktan uzak, özellikle hafta sonu tatili olmaksızın görev yapıyoruz. Kırkpınar’ın ertelenmesi hepimizin yüreğini burdu. İçimiz kan ağlıyor. Bu bir gelenek sürmeliydi, ama tabii ki önce insan sağlığı. Biz de bu boş geçen zamanda çocuklarımızla ve ailemizle ilgilenme fırsatı bulduk. Hasret gideriyoruz. Ama bir an önce de güreşlerin başlamasını bekliyoruz. Şimdi artık havalar soğuk ve güreşler yapılamıyor… Mart gibi inşallah meydanlara çıkacağız…’

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Sezgin pehlivanın sıkıntısı tabii ki tüm pehlivanların sıkıntısının özeti gibi…

Herkes minderi özledi…

Birçok sporcu mağdur oldu…

Hele hele tüyü bitmemiş genç pehlivanlar, gelirlerinden oldu…

Birçoğu çalışmak zorunda kaldığı için erkenden sporu bırakıyor…

Hatta şubesini kapatan kulüpler yüzünden de açıkta kaldı…

Dert büyük, şu an için de derman yok…

Ama bize düşen tabii ki sporcu sabrı…

Ama hiçlirimiz de Hazreti Eyüp değiliz elbette…

Nice yıllara Derya kızımız…

Kentimizin önemli spor insanlarından biri de, komple sporcu hakemimiz Derya Şanlıtürk’tür…

Futbol hakemi, voleybolcu, sörfçü, patenci, beden öğretmeni…

Dört dörtlük sporcu yani…

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı…

Bizler de ona ömür boyu sıhhatli yaşlar diliyoruz…