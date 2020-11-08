Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Anmak…

Doğduğu yıl, 1881’de Osmanlı Devleti “Duyun-u Umumiye” nin denetimindeydi.

Duyun-u Umumiye, artık dış borçlarını ödeyemez hale gelen, yani ekonomik açıdan çöken Osmanlı’nın tüm vergi ve gelir kaynaklarına el koyan uluslar arası kurumun adıdır.

1881 sonrası, Osmanlı hızla çökerken, Selanik’te dünyaya gelen Mustafa, güç koşullarda öğrenim yaşamını sürdürüyordu. Asker olmayı seçmişti. Öğreniminin her aşamasında üstün bir başarı gösteriyordu. En büyük özelliği sürekli kitap okumasıydı.

Öte yandan, koşullar gereği cepheden cepheye koşmak zorundaydı.

Osmanlı Devleti, Alman emperyalizminin kuyruğunda Birinci Dünya Savaşı’na girdiğinde, Çanakkale Savaşları’ndaki üstün komutanlık gücüyle tarih sahnesine ilk adımını attı.

Ne var ki, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı yenik düşmüş, Osmanlı yönetimi SEVR Antlaşmasına boyun eğmiş, İngiliz, İtalyan ve Fransız askeri güçleri paylarına düşen alanlarda işgale başlamışlardı.

Dünya Savaşı yorgunu emperyalizmin bu işgalde “taşeronu” olan Yunan orduları da Marmara ve Ege’de yerleşmişti.

Anadolu’da, çeşitli gruplar işgal güçlerine karşı koymaya çalışıyorlar ve bu durum, İstanbul’daki İngiliz komutanlığının canını sıkıyordu! Padişah’a baskı yaparak, Anadolu’daki bu eylemleri durdurmasını istediler. İşte bu noktada Mustafa Kemal’e görev verildi.

Ancak, Mustafa Kemal’in hedefi, Anadolu’daki direnişi önlemek değil, bu onurlu mücadeleyi geliştirmekti.

Mustafa Kemal ve yakın silah arkadaşları Anadolu’ya geçtiler, Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta Anadolu halkı ile bütünleştikleri toplantılar sonrası, “kurtuluş mücadelesi” için yola çıktılar, bu mücadeleyi kazandılar ve sonunda “Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdular.

Mustafa Kemal, yüzyıllar boyu eğitimsiz bırakılmış, bir Padişah’ın “kulları” olarak yaşamış, dünyadaki ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerden payını alamamış bir halkı “insanca bir yaşam düzenine” ulaştırmak istiyordu.

Kolay değildi elbette. Ancak, O’nun Cumhurbaşkanı olarak görev aldığı 15 yıl içinde olağanüstü bir gelişme sürecini başarmıştı.

Önce, Osmanlı borçlarını ödeyerek, yabancıların eline geçen telefon, elektrik, gaz şirketlerini, limanları, Şirket i Hayriye’yi, REJİ İdaresi’ni bir bir geri aldı.

Bir yandan da fabrikalar, demiryolları ile ekonomik gelişmenin yolunu açtı. 1980’den bu yana gelmiş geçmiş büyün siyasal iktidarlar, O’nun döneminde yapılan fabrikaları satarak yok ettiler!

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu ülkeye en büyük hizmeti EĞİTİM alanında oldu. Halk Mektepleri’nden yurtdışına öğrenci göndermeye kadar, geleceğin nitelikli insan gücünü yetiştirdi.

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle, ülkesinin dünya ölçeğinde saygın bir ülke olmasını sağladı.

Ömrü kısaydı, henüz 57 yaşında bedensel olarak aramızdan ayrıldı.

Aradan 82 yıl geçmiş.

Bunca yıl, O’nun ve devrimlerinin üzerine söylenen tüm yalanlara ve ihanetlere rağmen, halkın gözünden ve gönlünden silemediler!

Silemeyecekler…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, “Aydınlık bir Türkiye” için mücadele eden ve büyük başarılara imza atan, sahip olduğu ve olabileceği maddi-manevi her şeyi ulusuna bırakan, gerçek anlamıyla “DEVLET ADAMI” kişiliğini kanıtlayan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.

Ruhu huzur içinde olsun.