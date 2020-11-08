“Tırampçılığı” ve “Baydıncılığı” bırakalım da kendi işimize bakalım

Âlem bir milletiz…

İşi gücü bıraktık, “Tırampçılık” ve “Baydıncılık” oynuyoruz.

Ciddi ciddi…

Televizyon kanalları, Trump-Biden yarışını konuşuyor.

Gazeteler, Trump-Biden yarışını yazıyor.

Çevrenize kulak kabartın, gündemdeki konu, Trump-Biden yarışı.

Ama bakıyorum, bizim millet koyu “Tırampçı”!

Araştırdım, bunun iki nedeni var.

Birincisi; Trump’ın hal ve hareketleri, hoyratlığı, posta koyuşu bizimkilerin hoşuna gidiyor.

Sanırım, Trump’ta, kendilerinden veya sevdikleri politikacılardan bir şeyler buluyorlar.

Trump’ı ülkemizdeki politikacılardan birine benzetiyorlar…

“Tırampçı” olmalarının ikinci nedeni ise, Biden’ın ülkemize karşı takındığı tavır.

Hani Biden, Aralık 2019’da bir Amerikan gazetesine verdiği röportajda, “Türkiye’de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz. Darbeyle değil, seçimle…” demişti ya, işte o sözleri nedeniyle Biden’e çok kızıyoruz.

Biden’ın o sözleri bizi koyu “Tırampçı” yaptı.

Trump’ı bu nedenle seviyoruz.

Duygusal bir yaklaşım…

Peki, Trump bizi seviyor mu?

“Tırampçı” olduk, Trump’ı çok seviyoruz da, Trump acaba bizi seviyor mu?

Ne unutkan milletiz!

Yahu, adam bize yapmadığını bırakmadı.

26 Temmuz 2018’de, Rahip Brunson olayında, Brunson’u kurtarmak için Türkiye’yi tehdit etmedi mi?

“Serbest bırakmazsanız, ekonominizi yerle bir ederim” demedi mi?

4.85 lira olan dolar kurunun bu dönemde 6.80 liraya fırladığını ne çabuk unuttuk.

Daha bir yıl önce, Ekim 2019’da, Suriye olayında yine Trump’la “papaz” olmadık mı?

Ordumuz Suriye’de YPG/PKK’ya karşı operasyon başlattığında, Trump bir kez daha bizi tehdit etmedi mi?

Ve o mektup olayı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben kurduğu akıl almaz cümleler.

Bütün bu olup bitenleri ne çabuk unuttuk!

Bitti mi?

Bitmedi, Trump canımızı acıtmaya devam ediyor.

İşte dolar 8 lira 50 kuruşu buldu, Euro 10 lirayı geçti.

Bırakalım şu “Tırampçılığı” ve “Baydıncılığı” da kendi işimize bakalım

Şu halimize bakın!

Müstemleke (sömürge) ülkesinden farkımız yok.

Kaygı içindeyiz…

Trump mı gelsin, Biden mi?

Trump gelirse şöyle olur, Biden gelirse böyle olur.

Bize ne, kim başkan olursa olsun.

Ancak müstemleke ülkelerin yönetimleri ve insanları kaygı duyar.

Trump kazanırsa bize şöyle davranır, Biden kazanırsa bize böyle davranır diye.

Bırakın, kim seçilirse seçilsin, biz kendi işimize bakalım.

Sen çalışma…

Üretme…

Artı değer yaratma…

İthalatın sittin senedir ihracatından fazla olsun…

Sürekli borç alarak çarkını çevirmeye çalış…

Hukuk devleti olmaktan uzaklaş…

Cumhuriyet ve laiklik ilkelerini hiçe say…

Komşularınla kavga et, belli başlı bütün ülkelerle köprüleri at…

Sonra da Trump veya Biden’in seçilmesinden medet um!

Trump seçilse ne olur, Biden seçilse ne değişir?

Al birini, vur öbürüne!

Sonra…

ABD’de “devlet politikası” vardır, yüzyıllardır değişmeyen bir “devlet sistemi” vardır.

Seçilen başkanlar bu politikanın dışına çıkamaz.

Sadece “uygulama yönteminde” çok önemsiz değişiklikler olabilir.

Küçük farklılıklar…

Sonuç hiçbir zaman değişmez.

Yıllardır Amerika’nın bu gerçeğini bir türlü öğrenemedik.

Daha ötesi…

Bugün ABD’yi de, dünyayı da bir başka kurum yönetiyor.

Kısa adı CFR (Council On ForeignRelations) olan “Dış İlişkiler Konseyi”.

CFR, bir düşünce kuruluşu…

1921’de David Rockefeller ve arkadaşları tarafından kuruldu.

ABD’yi de dünyayı da bu kuruluş şekillendiriyor.

Seçilen ABD başkanı, sadece sahnede kendisine uygun görülen rolü oynuyor.

Hepsi bu kadar.

Bu nedenle diyorum ki, “Tırampçılık” ve “Baydıncılık” oynamayı bırakıp biz kendi sorunlarımızın çözümüne odaklanalım.

Trump’tan ve Biden’dan bize ne?

Unutmayalım…

Uluslararası ilişkilerde “dostluklar” değil, “çıkar” ön plandadır.

ABD’nin çıkarı varsa, seninle dost olur.

Çıkarı yoksa, yüzüne dahi bakmaz.

Bu nedenle,bir kez daha söylüyorum, bırakalım kim seçilirse seçilsin, biz işimize bakalım.

Bu yazıyı önceki akşam yazdım.

Yazıyı sonlandırıyordum ki, Biden’ın seçilmesi kesinleşti.

Bir şey değişmez.

Biz kendimizi müstemleke olarak gördükten ve kendi kendimize müstemleke muamelesi yaptıktan sonra, ABD’nin bize müstemleke muamelesi yapmasına neden kızıyoruz ki?

Önce kendimizi bileceğiz.

Ayaklarımız üzerinde durmayı öğreneceğiz.

Dışarıya “avuç açmayı” bırakacağız.

Çalışacağız, üreteceğiz, onurlu yaşayacağız.

Ancak bu yöntemle çağdaş dünyada kendimize saygın bir yer bulabiliriz.

Bizim yolumuz bu olmalı.

“Tırampçılık” ve “Baydıncılık” oynayarak geyik yapmanın, zaman öldürmenin anlamı yok!