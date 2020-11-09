Maalesef Kocaelispor ve Kocaeli spor camiasında çöreklenen kibirli, hain ve nankör insanlar, kent sporunun sonunu hazırladı…

Bugün Kocaelispor ile 2.Lig’de bir utanç yaşıyorsak, bunun sebebi bu insanlardır…

Ben yaptım oldu, benden sonra tufan zihniyeti, kulübü bugünlere kadar getirdi…

Menajerlerle adeta yatak odasını bile paylaşan ‘SATAN’istler, gelecekte hesap sorulmayacağını düşünerek nankörlük ettiler…

Sattılar…

İhanet ettiler…

Hainlik yaptılar…

Nankörlük yaptılar…

Bugün ak dediklerine, yarın kara diyecek kadar karaktersiz ve korkak bu kişiler, Kocaeli sporunun baş düşmanı oldular…

Sporu siyasete alet ettiler, tüyü bitmemiş çocukları kul hakkına girdiler, torpil yaptılar…

Hak yediler…

Sonra Allah’tan, kitaptan bahsettiler…

Kâbeye en önce onlar koştu…

Bol bol fotoğraf paylaşıp, Peygamberin fotoğraf ve resmi haram etmesine rağmen Ahretlerini yaktılar…

Allah ile aldattılar…

Altlarında milyon dolarlık son model ciplerle, küçücük İzmit çarşısında gezen başı kapalı kadınlara bir bakın…

‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen peygamberin dinine inandıklarını söylüyorlar…

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Kocaelispor’un parası Büyükşehir Belediyesi’nden geliyor…

Başkan Tahir Büyükakın “Benim böyle bir param yok, bana güvenmeyin, kent takıma sahip çıksın” diye itirafta bulunmasına rağmen, kulüp hâlâ büyükşehir belediye binasının kapısında yatıyor…

Pekala böylesine zor şartlarda ödenen paralardan bir kuruşun bile menfaat için kullanılmasının vebâlini anlayacak biri var mı ?..

Var tabii ama, bir elin parmakları kadar…

İhanet ve hainin hesabı tabii ki sorulacak…

Şüphesiz…

Ömür boyu korkarak yaşayacak…

Vicdan azabıyla ölecek…

Arkasında pis bir miras bırakacak…

Yapılanlar tabii ki unutulmaz, karşılığını bulur…

Bu dünyada, yaptıklarını hesabını vermeden kimse öte tarafa gidemez…

Cumhurbaşkanı’nın, Üzülmez’i araması gayet insani, ona kişisel olarak yapılanlar ise hayvanidir…

Hepimiz insanız…

Etten, kemikten yaratıldık…

İnsanca temennileri ve insanlığımızı unutmamalıyız…

Üzülmez’i, hastalığı sırasında, tüzüğü hatırlatarak görevinden ayrılması sonrasında yapılması gerekenleri çirkin bir üslupla sergileyenlerin ve sonra korkarak kaçanların, adamlıkla da, insanlıkla da, şerefle de alakası yoktur…

Tabii ki gerçekçi olmak lazım ama, insanlığımızı unutmadan…

Üzülmez, hastalığı dönemde yaptığım söyleşilerde bizzat bana “Doktorum kulüp başkanlığını sürdürmemi istedi. En iyi terapi buymuş. Ben de iyi hissediyorum ve devam edeceğim” dedi…

Cahil cühela, hain takımının, daha adam sağlıklıyken, ölüm halindeki tüzüğü öne sürmesi, iğrençti…

Tarihe geçti…

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Bu Dünya Sultan Süleyman’a kalmamış…

Hastalık herkesin başında…

“Olmaya devlet cihanda, bir nebze sıhhat gibi” diyen bizzat Kanuni Sultan Süleyman değil mi ?...

Tetikçiler bunu unutmamalı ve tarihin yargısına hazır olmalı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla bizzat Hüseyin Üzülmez’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmedeki samimiliği (Twitter’dan izleyebilirsiniz), seversiniz ya da sevmezsiniz, son derece insaniydi…

Camiada ona yapılanlar ise hayvaniydi…

Yani duygusuz ve akılsızca…

Bizimkiler, orada mısınız ?..

Bu sezon profesyonel futbola baktığımızda, geçen yılı aratan bir görüntü izliyoruz…

Belediye Derince, Pandemi sezonunda Play-Off oynayan takımdı, 2.Lig kapısından döndüğü için başarısız sayılır…

Bu sezon da çok kötü değil ama, son dakikalara nefese yemediği açık…

Perşembe günü Derince’de oynanacak Malatya Yeşilyurt maçından galibiyet bekliyoruz…

Bir kaybın affı olmaz…

Darıca ise yarına çekilen maçta Halide Edip Adıvar takımını konuk edecek ve bana göre şansı yok…

Ligde berbat gözüken takım, kupada turları birer ikişer atlasa da, bunun kendisine faydası yok…

Ama 350 bin lira kazanca fit oluyorsa, bu işte kişisellik var, benden sonra tufan denmektedir diye dedikodular ayyuka çıkar… (Kocaelispor’da da aynı şey yapılmıştı)…

Ve Gölcükspor…

Tunahan Akdoğan’ın talebeleri bir açıldı, pir açıldı…

Artık geri dönüşü olmaz…

Maratoncu gibi kötü başladı, ama ipi göğüslerse kazanan o olacak…