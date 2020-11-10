Bırakın o bakanın istifasını, medyanın şu rezil haline bakın!

Sevgili okurlarım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası elbette önemli bir olay.

Çünkü Berat Albayrak sadece bir bakan değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı…

Ancak önceki gün bu istifa olayından daha önemli bir olay yaşadı Türkiye.

İstifa karşısında yandaş medyanın “rezil” tutumunu…

Sefaletini…

Bakan Albayrak’ın istifasını, saraydan izin çıkmadığı için, okurlarına ve izleyicilerine duyuramadılar.

“Üç maymunları” oynadılar.

Duymadılar, görmediler, konuşmadılar…

“Basın özgürlüğü” konusunda ibretlik bir olaydı yaşadıklarımız.

Bir bakan istifa ediyor…

İstifa ederken “zehir zemberek” bir açıklama yapıyor…

Ama Türk medyasının yüzde 95’i bu önemli haberi “görmezlikten” geliyor.

Televizyonlar, haber geçemiyor…

Gazeteler, tek satır yazamıyor…

Türk halkı bu haberi, üç televizyon kanalı (TELE 1, HALK TV, KRT TV) ve dört gazeteden (SÖZCÜ, CUMHURİYET, YENİÇAĞ, BİRGÜN) öğreniyor.

Diğerlerinde “tek söz”, “tek satır” yok.

Daha acısı, bütün yabancı televizyon kanalları ve ajanslar istifa haberini bangır bangır veriyor, bizim yandaş medya “körleri-sağırları” oynuyor.

İşte, “Bakan Berat Albayrak’ın istifasından daha önemli” dediğim olay bu!

Bir ülkede basın özgürlüğü yoksa…

Bir bakan istifa eder, bir başkası atanır, olay kapanır biter.

Ama bir ülkede basın susuyorsa, daha doğrusu susturuluyorsa, “basın özgürlüğü” yoksa, o ülkenin sorunlarını çözmesi mümkün değildir.

Bir ülke, gazeteleri kadar özgürdür.

Bir ülkenin özgürlüğü, gazetecilerinin özgürlüğü ile ölçülür.

Eğer bir ülkede basın özgür değilse, diğer hiçbir özgürlükten söz edilemez.

Bu nedenle “ülke değerlendirmelerinde” önce o ülkede basın özgürlüğünün bulunup bulunmadığına bakılır.

İlk kriter, basın özgürlüğüdür.

Basını özgürse diğer kriterlere geçilir, özgür değilse o ülkenin defteri kapatılır.

Basın özgürlüğü, bu derece önemli.

180 ülke arasında 154’üncü sıradayız

Sorunlarımızın nedenini araştırın…

Neden dış dünyadan koptuk, neden yalnızlaştırıldık irdeleyin…

Neden ekonomik kriz içindeyiz, neden dış kredi muslukları kapandı, bakın…

Direkt olmasa bile dolaylı olarak karşınıza “basın özgürlüğü” çıkar.

Basını özgür olmayan ülkeler, hep itilir kakılır.

Yeteri kadar kredi bulamaz, yabancı yatırımcı çekemez.

Çünkü para, basını özgür olmayan ülkelerden korkar.

O ülkelerde…

*Hukukun üstünlüğü, yoktur.

*Adalet, yoktur.

*İnsan hakları, önemsizdir.

*Mülkiyet hakkı, tehlikededir.

*İhaleler, şeffaf değildir.

*Yönetim sistemi yoktur, ülke tek kişinin kararlarıyla yönetilir.

İşte bu nedenle diyorum ki, bir ülkenin olmazsa olmazı “basın özgürlüğü”dür.

Eee, bizim de “basın özgürlüğü notumuz” çok kötü.

Çok çok kötü…

“2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi”nde 180 ülke içinde 154’üncü sıradayız.

Belarus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brunai ve Bangladeş bile sıralamada bizim üstümüzde.

Türkiye, bu sıralamayla nereye gidebilir?

Kendisine çağdaş dünyada nasıl bir yer bulabilir?

Sorunlarını nasıl çözebilir?

Çözemiyoruz da zaten!

Bir ülkede, gazetecilik suç sayılabilir mi?

Bir bakanın istifasının haber yapılması, engellenebilir mi?

Halkın haber alma hürriyeti, kısıtlanabilir mi?

Eğer bir ülkede gazetecilik suç sayılıyorsa…

Eğer bir ülkede bir bakanın istifası haber yapılamıyorsa…

Eğer bir ülkede halkın haber alma hürriyeti kısıtlanıyorsa…

Durum vahim demektir!

İyi ki o gazete ve televizyonlar var, iyi ki KOCAELİ Gazetesi var

Bir an düşünelim!

Eğer bu ülkede bütün zorluklara ve baskılara rağmen üç televizyon kanalı ve üç-dört gazete yayınını sürdürmeseydi, çok taze olduğu için söylüyorum, Bakan Berat Albayrak’ın istifa ettiğini ve istifasının nedenlerini nasıl öğrenecektik?

Ülkemizdeki yolsuzluklardan, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden, haksızlıklardan nasıl haberimiz olacaktı?

Çevrilen dolaplardan nasıl bilgi edinecektik?

İyi ki;SÖZCÜ var, CUMHURİYET var, YENİÇAĞ var, BİRGÜN var, TELE 1 var, HALK TV var ve KRT TV var!

Ve izin verirseniz bu gurur listesine yerelde KOCAELİ Gazetesi’ni de katmak istiyorum.

46 yıldır büyük bir özveriyle siz Kocaeli halkına hizmet vermeye çalışıyoruz.

Övünmeyi sevmeyiz, ama şundan emin olun, elinizde tuttuğunuz şu gazete olmasa, bu kentte olup biten pek çok olaydan haber alamayacaksınız.

Bu kentin sorunlarını biz dile getiriyoruz.

Sizin duymanız gerekenleri biz yazıyoruz.

Hırsızlıkları…

Yolsuzlukları…

Haksızlıkları…

Öyle çok uzağa gitmeyelim.

Eğer biz yazmasak…

Fikri Işık’a “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye sormasak, bu ülkenin uçup giden 47 milyon Euro’sundan haberiniz olacak mıydı?

Eğer biz yazmasak…

“Siyasetçi-işadamı-bürokrat” rant grubunun, İzmit’te Real ve Carrefour arazilerinde yaratılmak istediği “imar rantından” haberiniz olacak mıydı? Bu rantın önüne geçilebilecek miydi?

Eğer biz yazmasak…

Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bir kilometre uzağına “çöp fabrikası” kurulması önlenebilecek miydi?

Eğer biz yazmasak…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait KENTKONUT’ta dönen dolapları öğrenebilecek miydiniz?

Eğer biz yazmasak…

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü hakkında “dolandırıcılıktan” dava açıldığını nereden öğrenecektiniz?

Daha hangi birini yazayım?

46 yıldır sizin gözünüz, sizin kulağınız olduk; gördüklerimizi, duyduklarımızı, bildiklerimizi, sizin adınıza dile getirdik.

Bu kentin çıkarlarını sizin adınıza haykırdık.

Yılmadan, usanmadan, üstlendiğimiz görevi sürdürüyoruz.

Ülkeler darboğaza girerse…

Ülkeler darboğaza girebilir.

Toplumlarda sıkıntılar artabilir.

Toplumbilimciler, darboğaz ve sıkıntılardan kurtulmak için iki yol göstermiş.

“Darboğaz ve sıkıntılardan ancak medya ve sivil toplum kuruluşlarının gayretleriyle çıkılabilir…”

Şimdi bakıyorum, ortada sorunlara sahip çıkacak “medya” bırakmadılar.

Yüzde 95’i ellerinde…

Ya sivil toplum kuruluşları?

Sorunlara sahip çıkan, temsilcisi olduğu kesimin haklarını koruyan kaç sivil toplum kuruluşu kaldı?

Sayın bakalım bir elin parmaklarını geçer mi?

Medya da yok, sivil toplum kuruluşu da yok, ee ne olacak şimdi?

İşte benim, “Bırakın o bakanın istifasını, şu medyanın rezil haline bakın” demem bundan.

Türk medyası, mutlaka kendine “yeni bir yol” bulmalı.

Türk medyası, iktidara yalakalık yapıp kendine rant sağlamaya çalışan sözde işadamlarının tekelinden kurtarılmalı.

Türk medyası, özgürleştirilmeli.

Bir bakanın istifasını haber yapamayan medyaya, “medya” denir mi?

Olup bitenleri lütfen bu açıdan değerlendirin!