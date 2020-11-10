Harf Devrimi üzerine…

Bir ülkede dil, “ULUSAL BİRLİĞİN” temel taşıdır.

Ulusal ölçekte, insanlar arasında iletişim kurabilmenin, ulusal bir kültür oluşturabilmenin temel koşulu, “ULUSAL BİR DİL” oluşturabilmektir.

Cumhurbaşkanlığı forsunda, tarih boyunca kurulmuş Türk devletlerinin armaları yer alır. TÜRKÇE, bu devletlerin ortak dil kaynağıdır.

Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277’de; “Bugünden sonra hiç kimse dergahta, divanda, mecliste ve sarayda Türkçeden başka dil konuşmayacak” diyerek Türkçeyi resmi dil yapmıştır.

Ancak, 16. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Türk dili, bu yüzyıldan itibaren Arapça ve Farsçanın egemenliği altına girmiştir.

Bunun sonucu olarak;

Anadolu halkı Yunus Emre, Dadaloğlu, Pir Sultan gibi Anadolu bilgelerinin duru Türkçeleri ile iletişim kurarken, Osmanlı Sarayında, geniş halk kitlelerinin yabancı oldukları, “Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı bir “OSMANLICA” dili kullanılmaktadır.

1800’lerde yeni okulların açılmasıyla, çağdaş bilgiler içeren kitapların çevrilmesi istenmiş ama Osmanlıcanın Batı’da çıkan kavram ve terimleri karşılayamadığı görülmüş. 1805’de ilk tıp okulu açıldığında, öğrencilerin İstanbul’daki İtalyan eczacılardan dil öğrenmeleri düşünülmüş ancak başarılı olunamamıştır.

1827’de, 2. Mahmut döneminde aynı okul yeniden açılırken, Fransızca “öğretim dili” yapılmış, bu yöntem de başarılı olamamıştır.

1869’da Ziya Paşa’nın bir gazetede yazdığı makalede; “Osmanlı toplumunda “okur-yazarların”, mahalle mektebi ve cami hocalarının ve pek çok medrese görevlilerinin yüzde 95’inin doğru dürüst okuma yazma bilmediğini, hiçbir fen biliminin adını bile duymadığını” ifade ediyor!

Dünya bilim ve teknoloji alanında hızla ilerlerken, Osmanlı’nın bu yarışta geri kalmasının en büyük nedeni, bu dil sorunudur.

2. Abdülhamit, okuma yazmanın yaygınlaşmasında Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu Osmanlıcanın engel oluşturduğunu görmüş ve “Belki de Latin harflerini kabul etmek yerinde olur” diyor.

Dilimizin yalınlaşması için, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin gibi yazar ve düşünürlerin büyük çabaları olmuştur.

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte, dil uzmanlarının çalışmaları sonucu, 1 Kasım 1828’de “Yeni Türk Harfleri” kabul edilmiştir.

Osmanlı döneminde “asalak yaşayan” kimi softalar, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal karşıtları, 1950 sonrası Latin harfleriyle oluşan Alfabe ve Türkçeye karşı, önceleri gizli saklı, son zamanlarda ise aleni bir saldırıya geçmişlerdir!

İddiaları odur ki; “Harf devrimi geçmişle irtibatımızı kopardı, bizi cahil bıraktı. Atalarımızın mezar taşlarını bile okuyamaz hale geldik!”

Oysa gerçek şudur;

Cumhuriyet kurulduğunda, toplam nüfusun sadece yüzde 4’ü, kadınlarda ise binde 7’si okuma yazma biliyordu. Okuma yazma bilenler bile doğru dürüst birkaç kitap okumamışlardı. Çünkü, matbaa Osmanlı’ya 277 sene sonra (1727’de) gelmiş, 20 yıl içinde sadece 16 kitap basılmış. Bunların içinde Türk dili ve sanatına ait ya da bilimsel içerikli tek kitap yoktur! Matbaa 200 yıl kadar atıl durumda kalmış, 19. Yüzyılda yeniden kitap basılmaya başlamış ve ancak büyük şehirlerde alıcı bulabilmiştir.

Cumhuriyet’in “Harf Devrimi” sonrası kurulan “Halk Mektepleri” ile ülke ölçeğinde eğitim-öğretime ağırlık verilmiş ve olumlu sonuçları alınmıştır.

Günümüzde, “Türkçe Kur’anları yakın” diyecek kadar Türk diline düşman olan ve vatandaşın kendi diliyle dinini kutsal kitabından öğrenmesini istemeyen, insanları inançları üzerinden ve uydurdukları yalanlarla kandırmaya ve sürüleştirmeye çalışan bu alsak takımın hezeyanları karşımızdadır!

Yine günümüzde, 1950 yılından bu yana ABD’nin öncülüğünde başlatılan “Kültür Emperyalizmi” de “yabancı sözcüklerle” dilimizi büyük ölçüde kirletmektedir. Hala TV’lerde ve reklamlarda “ayrıntı” yerine “detay” ya da “tanıtım” yerine “lansman” gibi sözcükler topluma şırınga edilmektedir!

Ulusal birliğin temel taşı olan Türkçeye, ulusça sahip çıkmalıyız…