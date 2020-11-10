İYİ Partili Filiz, AKP’yi Atatürk’e ŞİKAYET etti!

31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde yıldızı parlayan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, gündeme duyarlılığı ille dikkat çekiyor.

10 Kasım ile ilgili gazetemize birçok mail geldi…

Birçok mesaj geldi. İYİ Partili Filiz’in mesajı, çok anlamlıydı.

Filiz’in 10 Kasım mesajını sizinle paylaşmak istiyorum.

“SEVGİLİ ATAM,

Geçen seneden beri bazı şeyler hiç değişmedi.

Yine etrafımızdaki denizlerde petrol arayamıyoruz. Gemilerimiz kimler petrol arıyor diye bakınıp limana geri dönüyorlar.

Yine Ege’de kulaç mesafesindeki adalara komşumuz asker çıkarıp bayraklarını asıyor.

Yine Karadeniz’de doğalgaz bulduk. Ama ne hikmetse bulduğumuz gün doğalgaza % 35 zam yapıldı.

Yine insanlarımız açlıktan ve yoksulluktan intihar etmeye, kadınlarımız öldürülmeye devam ediyor.

Yine istihdam azalırken işsizlik de azalıyor.

Yine paramızın değeri yerlerde sürünüyor, ama yazın kabanın kışın mayonun fiyatını baz aldığımız için enflasyon yükselmiyor.

Yine yoksulluk kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 2324 TL iken açlık sınırı 2448 TL, yoksulluk sınırı 7973 TL oldu. En yüksek mühendis maaşı 6600 TL, doktor maaşı 7570 TL. Yani artık mühendis ve doktorlarımızı da yoksulluğun içine dahil ettik.

Yine yeni doğan her çocuğumuz borçlu doğuyor. Bugün her doğan yeni bebek 20 bin TL borçla doğuyor.

Yine millete verecek para bulunmazken, müteahhitlere milyarlarca lira para aktarıp üstüne milyarlarca vergileri siliniyor. Dünya Bankası verilerine göre dünyada en çok kamu ihalesi alan ilk 6 firmanın 5 tanesi bizim ülkemizde.

Yine ekonomimizin şaha kalktığı söylendi, ama “Biz size yetemiyoruz, bütçe engelimiz var” dediğimiz halde hem Kızılay hem de hükümet bizden para topladı. Toplanan parayla da on binlerce engeli olmayan engelliye maaş bağlandığı ortaya çıktı.

Yine Soma maden işçileri haklarını ararken tekme tokat dayak yediler, ama onların alamadığı parayla Somali’nin IMF’ye borcunu ödediğimiz ortaya çıktı.

İTİRAF ETMEYİ ÖĞRENDİLER

Ama değişen şeyler de var Atam.

Sayın yöneticilerimiz artık itiraf etmeyi öğrendiler.

Mesela, Çalışma Bakanımız “Emeklilere bu ay maaşlarını ödedik, emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Mesela, döviz bir senede tam % 50 artmışken, Hazine ve Maliye Bakanımız “Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum” dedi.

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Mesela, bir sene içinde tam 450 kadınımız öldürülmüşken, Aile Bakanımız “Her kadın cinayeti, kadına şiddetteki kadın cinayeti değildir” dedi.

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Mesela, bu sene virüs salgını oldu ve tüm dünya eve kapandı. Ama bu virüs bizim ülkemizde sadece hafta sonu mesai yaptı, hafta içi yan gelip yattı. İktidar partisinin mitinglerinde insanları enfekte etmezken, tüm milli bayramlarımızda enfekte edeceği tuttu. Dünya Sağlık Örgütü bizim verilerimize güvenmezken, Sağlık Bakanımız “Her vaka hasta değildir” dedi.

Mesela, insanlarımız et yiyemiyoruz deyince, Tarım Bakanımız “Kuzunun yediğini yiyin, diyetisyenler de bunu öneriyor” dedi.

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Mesela, İzmir’de deprem oldu. Yine Tarım Bakanımız enkazın üzerine çıkıp “Hava soğuk değil, zorunlu olanlar dışarıda kalabilir” dedi. Ülkemiz bu sene depremlerde en fazla kayıp yaşayan ülke oldu ama Cumhurbaşkanımız “1939 daha kötüydü” dedi.

TANIMIYORLAR…

Yani Sevgili Atam;

Cumhurbaşkanımız Anayasayı tanımıyor,

İçişleri Bakanımız kanunu tanımıyor,

Hazine Bakanımız dövizi tanımıyor,

Sağlık Bakanımız vakayı tanımıyor,

Valimiz esnafı tanımıyor,

Mahkemelerimiz Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyor.

DEMİR OLSAK ÇÜRÜRDÜK

Tüm bunların sonucunda; demir olsak çürürdük, toprak olduk da dayandık Atam. Ama faturalar, borçlar, krediler, demokrasi, hukuk ve Millet Meclisi hep askıda kalıyor.

Askı deyince; her ne kadar ekonomimizin çok hızlı büyüdüğü söylense de bu sene ekmek de askıya çıktı. Ama asıl kanımıza dokunan, bizi açlık hasta etmedi de ekmek bulamıyoruz deyince kafamıza atılan keyif çayını aç karnına içmek ülser etti Atam.

BEKRİ MUSTAFA’YI İMAM YAPMIŞLAR

Tüm bunlar niye oldu dersen;

Hani bir fıkra var Atam.

Bekri Mustafa’yı imam yapmışlar. Cenaze namazını kıldırdıktan sonra musalla taşındaki rahmetliye eğilip “Öte yanda durum nicedir diye sorarlarsa, Bekri Mustafa’yı imam yapmışlar dersin, onlar anlar” demiş ya, bizimki de o hesap sevgili Atam.

Ama emin ol Atam, artık çok daha iyi görüyor insanlarımız gidişatı.

Artık alacakları oylar yetmiyor böyle devam etmeye.

Belki de seneye sana ampulün yandığını ve güneşli günlerin başladığını yazacağım.

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Sevgili Atam…

Başta sen olmak üzere, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan herkese gani gani rahmet diliyor, aramızdan ayrılışının 82. yılında seni minnet ve şükranla anıyorum.

Bazıları yokken bile vardır, fazlasıyla…

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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz’in açıklamasını yukarıda okudunuz…

Her satırında gerçekler fışkırıyor…

Filiz, AKP iktidarını Atatürk’e şikayet etti…

Filiz’i bu güzel mesajından dolayı kutluyorum.

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Atatürksüz çıkış YOLUMUZ YOK

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Mesajında, yanlış bilgilerle anlatılan Atatürk’ün değil, ‘gerçek Atatürk’ün’ Türk gençliği için rol model olması gerektiğine vurgu yapan BTP Lideri Hüseyin Baş, 10 Kasım mesajının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi: “Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrıldıkça ve yönümüzü şaşırdıkça ülkemiz buhranlı döneme girdiği aşikârdır. Türk milleti olarak Atatürk’ü kendimize rol model yaptığımız sürece bütün zorlukları rahatlıkla aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Zor zamanlardan geçen Türkiye'nin Atatürksüz çıkış yolu yoktur. Bundan dolayı bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının kısacası 82 milyon vatandaşımızın Atatürk'te bir olması, beraber olması gerekmektedir.

ATATÜRK TAM BAĞIMSIZLIKTIR

Zira Türk milletinin birleştirici harcı Atatürk'tür, O'na ne kadar sarılırsak iç ve dış tehditlerden o kadar korunuruz, O'na ne kadar sarılırsak o kadar kardeş olur, bir bilek bir yürek oluruz. Rahmetli Genel Başkanımızın da dediği gibi; ‘Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk milli birliktir. Atatürk devlettir. Atatürk vatandır, imandır, onurdur, topyekûn Türk milletidir.’ Şimdi Atatürk'ü gerçekten anlama, O'nun fikirlerini yaşama ve yaşatma zamanı. Ekonomiye, siyasete, sosyal hayata, kültüre, eğitime O'nun gibi bakma zamanı.” Diyen BTP Lideri Baş, Atam, Ruh'un şad olsun, emin ol ki; bu vatanı emanet ettiğin Türk Gençliği, Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile Atamızı saygı, hürmet ve rahmetle anıyorum.”dedi.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın mesajını yukarıda okudunuz… Mesajda çok dikkat çekici cümleler var… “Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk milli birliktir. Atatürk devlettir. Atatürk vatandır, imandır, onurdur, topyekûn Türk milletidir” söylemi, her şeyi anlatıyor.

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Ulusal kanallar Bakanın istifa haberini veremedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı… ne NTV, ne de CNN Türk, istifayla ilgili tek bir kelime yazmadı… Halk Tv ve Tele 1 haberi yayınladı… Saatler sonra Habertürk de haberi vermeye başladı… Düşünün, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı istifa ediyor, Türkiye’nin ulusal haber kanalları, talimat gelmeden haberi yayınlayamıyor, ondan sonra da BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN bahsederler… Hadi oradan… Hiç inandırıcı değil…

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Türkiye’de market dışı harcama AZALDI

KPMG tarafından hazırlanan ‘Tüketici ve Yeni Gerçeklik Araştırması', Covid-19 etkisiyle perakende sektöründe değişen davranışları ortaya koydu. Belirsizlik ve endişe ortamı nedeniyle maddi durumları iyi olan tüketicilerin yüzde 23'ü gelecekte market dışı alışverişte daha az harcama yapacağını açıklarken, 5 tüketiciden 1'i zorunlu olmayan harcamalarını durduğunu söylüyor. Tüketicinin market dışı harcamalarında Covid-19 öncesi döneme göre yüzde 34'lük düşüş yaşanırken, market alışverişi için mağazaya gidenlerin sayısı yüzde 23, market dışı alışverişler için mağazaya gidenlerin sayısı ise yüzde 39 azaldı. İnsanlar önünü görmediği müddetçe, insanlar market ihtiyaçları dışındakileri kısmaya devam edecektir.

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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlık-yoksulluk' araştırmasının ekim ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 494,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 272,9 TL olarak tespit edildi.

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Yandaş sendika bile isyan etti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen, artan döviz kuru ve enflasyon yüzünden memurların dayanma gücünün iyice zayıfladığını belirtip memurlara da destek paketi açılmasını istedi. Bakalım memur-Sen’in bu haykırışı, hükümet cephesinde dikkate alınacak mı?

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Af ganimeti 100 milyar TL'yi aştı

Hükümet 3 yılda peş peşe çıkardığı 3 ayrı vergi ve sigorta affıyla halktan 75 milyar lira para topladı. İmar affı ve 2B affıyla birlikte tahsilat 101.1 milyarı buldu. Anlaşılan, AKP hükümeti, çıkardığı af ganimetleriyle çarkı döndürmeye çalışıyor.