2’de 2 bekliyoruz…

3.Lig’deki 1. ve 3.Grup Kocaeli temsilcileri bugün sahalara çıkıyor. 1.Grup’ta Belediye Derincespor takımı Malatya Yeşilyurt’u konuk ediyor, Gölcükspor ise Osmaniye’de üs kurmuş durumda bulunuyor…

Birini Kocaelispor ve Türk futbolu efsanesi Bülent Baturman, diğerini Süper Lig efsanesi Tunahan Akdoğan yönetiyor. Her ikisi de futbolda apayrı stilleri ve oyun anlayışları ile lider olmuş isimler…

Yıllarca kaptanlık yapmışlar…

Bu iki takım için de tabii ki büyük avantaj…

Bülent Baturman geçen yıl Belediye Derince ile fırtınalar estirdi, Kocaelispor’u bile 3-1 yenme başarısı gösterdi…

Tunahan Akdoğan ise bu sezon takımın başına geçti, çok kötü başlayan, ilk üç maçta bir puan bile alamayan Gölcükspor, Arap Atı gibi sonradan açıldı ve nal toplatıyor…

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Pekala her şey düze çıktı mı ?..

Kesinlikle hayır…

Bu ülkede Hatice’ye değil neticeye bakılır vesselam…

Şu anda iki takım da Play-Off’un uzağında bulunuyor, hatta Gölcükspor, düşme hattından sıyrılmış durumda değil…

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Bugünkü maç öncesinde çeşitli tahminler yapılabilir…

Mesela, normal şartlarda Belediye Derincespor’un kazanması gerekiyor, ama beraberlik kokan bir maç öncesinde gibiyiz…

Bence berabere bitebilir, bana göre de bu sürpriz olmaz… (Sebebini daha sonra yazarım…)

Gölcükspor ise Osmaniye’de yenilmeyecek…

Kazanırsa da kesinlikle sürpriz omlaşacak…

Bana göre, bu da beraberlik kokan bir maç…

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İçeride kaybetme, dışarıya yenilme düsturu bu sezon için de geçerli…

Çok akıllılar ’Seyirci yok ki, deplasman iç saha fark etmez’ demesin, kıçıyla gülerler adama…

Burası Türkiye ve iç saha ile deplasman her yerde çok fark eder…

Unutmayın ki, geçen yıl Pandemili döneminde oynanan Süper Lig maçında, bomboş tribünlerden bir futbolcunun (Demba Ba) kafasına pet şişe atılıp isabet ettirilen tek kahraman ülke biziz…

Garanti benden, Türkiye dışında, bu olayın bir örneği daha olmayacak…

GÜNÜN SÖZÜ:

Bana "Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana degil, eşek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun…

-EPİKTETOS-