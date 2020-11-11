Afet ve olağan üstü durumlarda sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız?

Geçtiğimiz hafta meydana gelen İzmir depremi hepimizi derinden etkiledi. Özellikle 1999 depremini yaşamış olan Kocaeli halkı, depremzedelerin acılarını çok derinden hissetti. Nitekim gerek Kocaeli Büyükşehir gerekse de İzmit gibi ilçe belediyelerinin yardım kampanyaları da gecikmedi. Hepimizin dileği depremzedelerin yaralarını sarmalarına biraz olsun destek olabilmekti. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabırlar diliyoruz.

İzmir depreminin ardından sosyal medyada görülen bazı paylaşımlar oldukça düşündürücüydü. Daha önceki başka sarsıntılarda da telefon hatlarının ve internetin kilitlenmesi gibi durumlar yaşanmıştı. O nedenle bu yazımda olağan üstü anlarda sosyal medya kullanımı üzerinde durmak istedim. Birkaç gün önce TRT Radyo’ya da konuk olarak katılıp bir iletişimci olarak bu gibi durumlarda medya ve sosyal medya üzerinden kurulan iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştım.

Öncelikle bu tür durumlarda eğer doğrudan afet bölgesinde değilseniz, acilen ulaşmak zorunda olduğunuz yakınlarınız yoksa telefon ve internet hatlarını meşgul etmemeye özen göstermeliyiz. “Sarsıntıyı hissettiniz mi?” şeklinde çok sayışa telefon ve mesaj aldım. Özellikle iletişimin çok önemli olduğu o ilk birkaç saat içinde bu tarz arama ve mesajlaşmalardan uzak durmakta fayda var. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarımızda paylaşım yapmak istiyorsak insanların acı ve kaygılarını tetikleyici değil, daha işlevsel paylaşımlar yapmaya çalışmak en doğrusu. Yetkililerden gelen uyarılar, arama kurtarma çalışmalarına destek olabilecek bir takım çağrılar bunlar arasında yer alıyor.

İnsanlar depremin yarattığı üzüntü ve şaşkınlığı yaşarken, bazıları da sosyal medyada oldukça çirkin paylaşımlar yaparak dikkat çekmek peşindeydi. Bu paylaşımların ne kadar yanlış olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum. Dikkat çekmek istediğim nokta, bu paylaşımları kınamak ya da eleştirmek isteyenlerin de sürekli olarak aynı içerikleri tekrarlamış olması. Söz konusu içerikleri ekran görüntüsü alarak ya da doğrudan mesajın kendisini aktararak eleştirmek bu mesajların tekrar dolaşıma girmesine, yani daha fazla yayılmasına neden oluyor. Bu nedenle uygunsuz paylaşımlara yorum yapmak ya da onları tekrar paylaşmak yerine, hesabı şikayet etmek en uygun yoldur.

Enkazdan çıkartılan yararlıların görüntülerine gelince; depremden saatler sonra sağ olarak ulaşılan çocuklarımız oldu. Bunların hayatta olmaları hepimizi çok mutlu etti ve umutlarımızı yeşertti elbette. Ancak bu çocukların görüntüleri, yakınlarının hisleri dikkate alınmaksızın o kadar çok paylaşıldı ki umutları yeşertmekten çıkıp acıları tetiklemeye hizmet eder hale geldi. Bu tür durumlarda sosyal medya kullanıcıları sürü davranışına uyarak herkesin yaptığı paylaşımlara katılma istediği duyuyorlar. Ancak sosyal medya hesaplarımızda, akış ve hikayeleri enkazdan kurtulan çocuklarımızın görüntüleriyle doldurarak nasıl bir yarar sağlıyoruz acaba? Bu soru, sosyal ağlarda paylaşım yaparken kendimize sormamız gereken önemli sorulardan biri.

Öte yandan konuyla ilgili haberlerde çocukların görüntülerinin bu şekilde paylaşılmasının habercilik açısından gerekli olup olmadığı sorusunu da sormak gerekiyor. Bu tür durumlarda çocuğun mağduriyetini arttırıcı söylem ve görüntülerden uzak durmak gerekiyor. Çocuklarla ilgili haberler aktarılırken sansasyonel sunumlardan kaçınmak, haber içerisinde kullanılan ifadeler ve görsellerin yaratabileceği sonuçları özenle değerlendirerek çocukların yaşayacağı zararı en aza indirmek habercilerin de sorumlukları arasında yer alıyor.