Bir Cumhuriyet Öğretmeni; HAVVA BİRKAN…

İlk öğretmenim Havva Birkan’ı tanıdığımda henüz 5.5 yaşımdaydım.

Bir öğretmen olmanın da ötesinde, yaşamımda “kalıcı izler” bırakan, “öğretmen-anne” idi.

Sınıf arkadaşlarımın da ortak kanıları aynıydı.

90’lı yaşının ilk yıllarında bedensel olarak aramızdan ayrıldığında, büyük oğlu Güven Ağabey telefonla aradı ve; “Mustafa kardeşim, annemizi kaybettik” dedi.

Duyduğum acı büyüktü. Yaşamımda derin izleri olan, “kişiliğimin temel taşı” bir insanı yitirmenin acısıydı bu.

Yıllar sonra Güven Birkan bir kez daha aradı; “Mustafa, annemle ilgili bir kitap yazdım. “Havva Öğretmen” adlı bu kitabımı öncelikle sana göndereceğim. Adresini iletir misin” dedi.

Birkaç gün sonra kitap elime ulaştı. Kimi satırların altını çizerek, bir solukta okudum.

Güven Ağabey, annesinin anlattığı anılarını derlemiş.

Havva Hanım, 1910 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş. Çocukluk yılları 1. Dünya Savaşı koşullarında geçmiş. Osmanlı’nın son döneminde okul çağı başlayan Havva Hanım, Cumhuriyet’in ilk yıllarında öğretmenliğe başlamış.

Öğretmenliğe başlaması ilginç bir anı. Havva Hanım, Cağaloğlu’ndaki Maarif Eminliği’ne gider ve kapıyı vurup müdürün odasına girer. Müdürün yanında bir başka kişi daha vardır.

Havva Hanım; “Efendim, bendeniz İzmit’e muallim muavinliği için müracaat etmiş bulunuyorum, uzun zaman geçtiği halde cevap alamadım, oradan yazan arkadaşlarım birçok boş yer olduğunu söylüyorlar” der demez, konuk kişi ayağa kalkar ve “Benden mi bahsediyorlar efendim?” der!

Havva Hanım yanıtlar; “hayır, İzmit Maarif Müdürü’nden bahsediyorum” diye yanıtlar.

Konuk kişi; “Bendeniz İzmit Maarif Müdürü Münir Hayri” der ve Havva Hanım’a elini uzatır, tokalaşır. Sonra söze girer; “Ben sizi Kandıra’nın bir köyüne tayin ettim. Görüyorum ki, sizin gölgeniz bile oraya gidemez. Cumartesi günü İzmit Maarif Müdürlüğü’ne gelin, size gideceğiniz görevi bildireceğim” der.

Havva Hanım, Cumartesi günü annesiyle birlikte gider. Görev yeri Karamürsel’dir.

Peki, Münir Hayri Bey kimdir?

Münir Hayri Bey o tarihte henüz 24 yaşındadır. 1919’da İstanbul Muallim Mektebi’ni bitirmiş, daha sonra Sorbonne Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü’nde öğrenim görmüş. 1922 yılında Mustafa Kemal’in isteği üzerine “Paris Türk Haberler Bürosu’nu” kurmuş. O zaman henüz 18 yaşında.

Daha öncesi var; 15 yaşındayken Vakit Gazetesi’nde çalışmaya başlamış. Gazete sahipleri Mehmet Emin (Yalman) ve Zekeriya Bey ( Sertel), Vahdettin’in Cülus Töreni’ne girmeyi başaranı ödüllendireceklerini söylüyorlar ve ödülü Münir Hayri kazanır!

Münir Hayri (Egeli), Maarif Müdürlükleri ve Müfettişlik görevleri sonrası, İsmet Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğü, Milli Temsil Akademisi ( Devlet Tiyatroları) Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Müdürlüğü yapmış.

Sinema konusunda uzmanlaşması için Almanya ve Rusya’ya gönderilmiş, yaşamı boyunca belgesel ve uzun metrajlı film çekiminden tiyatro oyunu ve senaryo yazarlığına kadar çeşitli görevler almış.

Buradan çıkan sonuç şu ki;

Cumhuriyet’in kurucu kadroları gençliğe güven duymuş, görev ve sorumluluk vermiş, gelişmelerine olanak tanımış, idealist kişiliklerin yetişmesine emek vermişler.

Havva Birkan öğretmenim ve Münir Hayri Egeli iki somut örnek.

Bu isimlere, Hasan Ali Yücel’i, İsmail Hakkı Tonguç’u ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında bu ülke insanını aydınlatan o güzel insanları da katıyor, anıları önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.