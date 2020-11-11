Başkan Tahir Büyükakın TABULARI YIKIYOR!

Uzun zamandır gazetecilik yapıyorum…

Mesleğe bu gazetede spor muhabiri olarak başladım…

Şimdi sorumlu yazı işleri müdürüyüm…

Meslekte birçok şey ile karşılaştım…

AKP iktidarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ve 10 Kasım Atatürk’ün vefatına her zaman çok mesafeliydi…

Bir önceki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her iki günde de, gazetelere kutlama ve anma ilanları verdiğini görmedim.

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, farklı bir başkanlık profili çiziyor.

29 Ekim’de yerel gazetelere kutlama ilanı verdi…

10 Kasım’da Atatürk’ü anmayla ilgili ilan verdi…

AKP’li bir belediye başkanının özellikle 10 Kasım’da yerel gazetelere ilan verdiği pek görülmemiştir.

Anlaşılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tabuları yıktı.

Hem 29 Ekim’de, hem de 10 Kasım’da gazetelere ilan verdi.

Kim bilir belki de Büyükakın’ın ilan vermesi, CHP’nin İzmit Belediye Başkanlığını kazanmasının da rolü vardır.

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MHP’li Ünlü ve rüşvet olayı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, 30 bin lira rüşvet almakla suçlandı… Rüşvet olayı, cep telefonuyla kayıt altına alındı. Hakkında dava açıldı. Yakın zamanda mahkeme tarihi belli olacak. Ünlü, ısrarla kendisine kumpas kurulduğunu söylüyor. Savcı, delilleri inceledi ve dava açılmasına karar verdi. Bakılım MHP’nin rüşvet davası nasıl sonuçlanacak? Mahkeme sonucunda Ünlü suçlu bulunursa, sanırım MHP’de dengeler değişecek

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Atatürk Çiçeği nedir?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’in sembolü niteliğindeki Pişmaniye için yaptığı Meydana Atatürk’ü anma programları kapsamında 182 adet Atatürk çiçeği yerleştirdi. 182’nci çiçeği Başkan Tahir Büyükakın koydu. Güzel bir görüntü oluştu. Peki Atatürk Çiçeği nedir? Atatürk Çiçeğinin ana vatanının Orta Amerika ile Meksika olduğu bilinmekte. Ponsetya ismi ile anılan çiçek ülkemizde yetişen bir tür değil. Atatürk bu çiçeği ülkemize getirterek yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar başlatmış. Bu nedenle de o dönem ponsetya bitkisinin ülkemizde yetişebilmesi adına çalışmalar yapan bitki bilimciler bu çiçeğe Atatürk çiçeği ismini vermişler.

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Maalesef göl suyu içmeye devam!

İlimizin içme suyu ihtiyacının yıllık yüzde 80’inini karşılayan Yuvacık Barajı, yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve düşük yağışlar nedeniyle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yüzde 24 seviyesine kadar geriledi. Yuvacık Barajı’ndaki seviyenin inmesi üzerine B planı olarak kullanıldığı Sapanca Gölü’nden 23 Eylül tarihi itibariyle 3 pompadan su alınmaya başlandı. Yani, 23 Eylül’den beri musluklarda göl suyu akmakta. Göl suyunun tadı da hiç hoş değil. Şu yağışlar gelse de, baraj yine dolsa da, biz de musluktan su içmeye devam etsek

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Bakalım SP’li Mutlu kimi hedef alacak?

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, son zamanlarda çalışma temposunu artırdı… Cuma genleri basın toplantısı yaparak, gündemi belirliyor… Önce Haldız İnşaat’ı, sonra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagüyü’ye eleştiren Mutlu, geçen hafta da deprem üzerinden iktidarı ve Büyükşehir’i eleştirdi. Bakalım Mutlu, Cuma günü yapacağı basın toplantısında bu kez kimi hedef alacak.

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MHP’li Ayla Hanım ve silah merakı

MHP Gebze’de Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Ayla Tokgöz Odabaş, görevden alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İnşaat Mühendisi olan Ayla Hanım, istifaya zorlandı. İstifa etmeyince de görevden alındığı Whatsapp yoluyla kendisine iletildi. Ayla Hanım’ın silahlı bu fotoğrafı, silah meraklısı olduğunu gösteriyor.

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Türkiye’nin % 6’sı KÖPEK SAHİBİ

Ajans Press’in, FEDIAF verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde köpek sahipliği oranı belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin yüzde 6’sının köpeği olduğu saptanırken son sıralarda yer aldığı kaydedildi. . En çok köpek sahipliği yapan ülke ise yüzde 46 ile Romanya olurken,Romanya’nın kedi sahipliğinde de ilk sırada yer aldığı saptandı. En fazla köpek sahipliği yapan diğer 5 ülke de sırasıyla; yüzde 41 ile Çekya, yüzde 38 ile Polonya, yüzde 37 ile Litvanya, yüzde 36 ile Portekiz oldu.

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En kırılgan 5 ülkeden biriyiz

Oxford Economics’in raporuna göre Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Hindistan’la birlikte kaynak yaratmakta en çok zorlanan 5’inci gelişmekte olan ülke. Raporda Türkiye’nin ödemeler dengesindeki kırılganlığa da dikkat çekildi. Bu da Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü durumda olduğunu gösteren bir kanıt…

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AKP 79 yıllık harcamanın 6 katını 18 yılda yaptı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Aykut Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar geçen 79 yılda hükümetlerin toplam 779 milyar lira harcama yaptığını belirterek, “Bu hükümetler ülkeyi yüzlerce fabrika, baraj, kara ve demiryollarıyla donattı. AKP ise 18 yılda bu harcamanın 6 katını yani, 4 trilyon 340 milyar dolar para toplamasına rağmen sadece borç yaptı” dedi. Zaten Türkiye’nin iyiye gitmediği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasından belli…

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