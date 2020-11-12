Canlı bahise dikkat… Sancaktepe’yi yenemezseniz bu iş biter !..

Lamı cimi yok…

Gördünüz Manisa’yı…

Adam önüne gelene atıp geçiyor…

Dozer gibi…

Şampiyonluk istiyorsanız, 1.Lig diyorsanız, gereğini yerine getireceksiniz…

Kazanmayı bileceksiniz…

Koşacaksınız…

Çok iyi oynamasanız da gol atacaksınız…

Kazanmayı bileceksiniz…

Kazanacaksınız…

Fark 11 puan…

Yarın Sancaktepe ile İzmit’te…

Çarşamba Amed ile Diyarbakır’da…

Son derece zorlu, adeta iki final maçı…

Maçlar canlı bahiste…

Canlı maçta her zaman pis kokular gelir…

Sizi rahatsız edebilirler, kulağınızı tıkayacaksınız ve siz işinizi yapacaksınız…

Yapacak bir şey yok…

Halk futbola sahip çıkmadı…

Ligin ismi oldu…

‘MİSLİ.COM’ !”..

Fazla söze ne hacet…

Nasılsa şike yapanlar bir bir aklanıyor…

Tarihe kara leke olarak geçen Kocaelispor’un 4, Gebze’nin 7 şikeli maçı, mahkemece resmi olarak onaylandı, kimse hesap vermedi…

Kimse de zaten sormadı…

Devlet bile…

Hatta Kocaelispor maçında şike yaptıkları ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir ismiyle Süper Lig şampiyonu bile oldu…

Ne büyük şeref !..

Canlı bahis bereketi…

Dedim ya…

Geçtiğimiz yıl başlayan ve kumarbazlar tarafından yıldönümü kutlanan canlı bahis sistemi, gol patlaması yaşattı…

Ama ne patlama…

Bu yıl da artık 2.lig canlı bahis sisteminde bulunuyor ve goller değişik zaman dilimlerinde yağmur gibi geliyor…

Canlı izlediğim “Misli.com!” 2.Lig Beyaz Grup’taki rakiplerimiz Amed-Manisa FK maçında ilk yarı 2-0 bitiyor…

Maç sonucu: 3-4…

Yani lik yarı 2 gol…

İkinci yarı 5 gol…

İlk yarıdan 2…

Hiç yorum yapmayacağım…

Çarşamba günü skorlara bakın yeter…

***

2.LİG BEYAZ GRUP’TA BANA GARİP GELEN SONUÇLAR

(HERHANGİ BİR BİLGİM DE YOK, İDDİAM DA…)

2.LİG KIRMIZI GRUP’TA BANA GARİP GELEN SONUÇLAR

(HERHANGİ BİR BİLGİM DE YOK, İDDİAM DA…)

Darıca’da ne oluyor ?..

Kupadan gelen paralar tatlı…

Sıkıntıdaki Sarı Yeşilli ekibe merhem oluyor…

Tamam da…

Benden sonra tufan olayı mı ?..

Takım ligde yok…

Mücadelesi de yok…

Transferi zaten yok…

Para gelsin diye, kupaya ağrılık verip, ligi riske atmak doğru bir şey mi ?..

Benden uyarması…

Biz yine burada kalacağız…

1986’dan beri bu takımın en yakın takipçisiyim…

Kocaelispor gibi, bol keseden harcanıp, çekip gidilecekse…

Tarihi çınara…

El Fatiha !..