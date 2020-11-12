Otopark düzenlemesi

İstasyon Mahallesi’nde esnaflar arasında çıkan otopark kavgası sonrası yetkililer çözüm arayışına geçti. Geçici de olsa bir çözüm bulmak adına, öncelikle boş alanlar değerlendirilmek isteniyor. Arsa sahipleriyle görüşülerek boş parseller otopark olarak kullanılacak. Şimdilik bulunan bu yöntem elbette sorunları kökünden ortadan kaldırmayacaktır, ama nefes aldırır. Her gün yeni bir sıkıntıyla karşılaşılan bölgede, vatandaş da bununla yetinmeyi bilecek sanırım. Çünkü, kalıcı çözüm için bir süre daha beklenmesi elzem gibi görünüyor.

Korona her yerde!

“Aşı bulundu” haberleri çıktıktan sonra herkes bir anda korona oldu sanki! Kiminle konuşsam mutlaka etrafında birden fazla pozitif kişiden bahsediyor. Hastaneler desen neredeyse tam kapasite çalışıyor, yataklar dolu. Her yerde durum aynı. Bu aşı haberi sakın rehaveti de beraberinde getirmiş olmasın? Yoksa rakamlar normal seyrinde zaten artıyordu, aşı haberi üstüne mi geldi?

Her ne olursa olsun, herkes hem kendini hem de karşısındakini korumayı öğrenmeli. Ne ilaç ne aşı bu işi bitirecek; bu işi tedbir ve dikkat bitirecek. Bir anlık rehavetin, küçük bir dikkatsizliğin sonunu yoğun bakımda görmek kimseye uzak değil. Biz üzerimize düşeni yapalım, aşı da olursak ne âlâ…

Piyasalardan güzel hareketler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberinin arından dövizde düşüş başladı. Bununla beraber altında da aşağı yönlü hareket yaşanıyor. Takip ettiğim kadarıyla, bu durumu tamamen Bakan Albayrak’a bağlayanlar çoğunlukta. Bu tür iniş ve çıkışları tek bir kişiye, olaya, duruma bağlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Etkisi elbette var, ancak direkt ona bağlamanın da bir mantığı yok.

İstikrar ve güven para için en sağlam limansa, meseleye bu açıdan bakmak daha doğru olur. Aşının bulunması, ABD seçimlerinin netleşmesi, Ermenistan-Azerbaycan Savaşının sona ermesi gibi bu duruma ciddi oranda etki edebilecek faktörleri dikkate almadan, yalnızca bir bakanı sorumlu tutup itibar suikastı düzenlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim.

Ulus pazarı taşınıyor!

Ataevler Mahallesi’nde kurulan ve her Pazar günü yoğun ziyaretçi ağırlayan Kartepe Ulus Pazarı, yeni yerine taşınmak için gün sayıyor. İstasyon Mahallesi’nde yapılan ve şimdiye dek hiç kullanılmayan bir kapalı pazar yeri vardı, hatırlarsınız. İşte bu alan, Ulus Pazarı’nın yeni yeri olacak deniyor. Hatta mevcut alanın yetersiz kalacağı düşünülerek, arka tarafa doğru büyütme çalışmaları hızla devam ediyor.

Bakalım esnaf ve vatandaş bu değişiklikten memnun kalacak mı? En azından bir gün de olsa kapalı pazar yeri hizmet vermiş olacak ancak diğer günler için alana yeni fonksiyonlar yüklenebilecek mi? Yine trafik, yine otopark hizmetleri nasıl sağlanacak? Kısa sürede hepsinin cevabını almış olacağız gibi duruyor.