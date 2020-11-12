Evet! Tarafım, Atatürk’ten tarafım…

Geçen hafta deprem ile ilgili yazdığım yazıdan sonra çok değer verdiğim bir okurum şöyle söyledi; “-Bazı yazılarınızı çok yanlı, taraflı buluyorum.”

Söze pek şaşırmadım, sadece neye göre söylediğini öğrenmeye çalıştım. Deprem ile ilgili geçmişi eleştirenleri, inançları deprem gerçekleri içinde kullanarak siyaset yapmak isteyenleri eleştirmiştim.

Aklı olan insanların kabul edemeyeceği kadar basit düşünceler ile halkı korkutmaya çabalıyorlardı. İnsanların aklı ile dalga geçiliyordu. Ayrıca basın karşısına geçmiş bazı yetkililer geçmişi eleştirerek kendilerini başarılı göstermeye çabalıyorlardı.

Cenabı Mevla’mdan dilerim ki geçmişi eleştirenlerin kendi yönetimlerinde geçmişte yaşanan kadar büyük depremler olmasın. Eğer olursa gerçek ak ve kara ortaya çıkar.

Bir şeyi daha doğru soruyordu; “Taraf mısınız?”

Evet! Tarafım, eski Türkiye’yi özleyen her vatandaş kadar tarafım. Atatürk’ün, Atamın ilkeler üzerine kurduğu ülkenin gerçek değerlerine dönmesi gerektiğine inanan her vatandaş kadar tarafım.

Ve ne kadar doğru düşündüğümü de her geçen gün daha daha çok hissediyorum.

Hem de en hızlı Atatürk muhalefeti yapmış birçok insanında yanlış düşündüğünü anlamaya başladığını görüyorum.

Son yıllarda bir gerçeği unutmuştuk; Bu milletin kıymetlisi ve bu milletin tartışmasız lideri Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Ve o lider sayesinde yaşadığımız topraklar kardeşliğe, demokrasiye, cumhuriyete, özgürlüğe, ilim ve bilime kavuştu.

Kurduğu bu ülkeye zorlularla kazandırdığı kazanımları biz hazıra konanlar çok kolay harcadık ve tükettik. Bunda istisnasız herkesin suçu var.

Bugün kaybettiğimiz kazanımların ne kadar değerli olduğunu zorluları yaşadıkça anlamaya başladık.

Anlamaya başlamak kazanımların geri geleceğinin ışığı demektir.

Bir ülkede en önemli üç şey vardır; Adalet, Eğitim ve Sağlık. Adalet yoksa eğitilmiş nesillere ulaşamazsınız. Ulaşamazsanız ekonomik zorluklar ortaya çıkar ve toplumun sağlığı bozulur. Bugün yaşadıklarımız bu gerçekleri ortaya koymaktadır.

O zaman gerçek değerlere dönüşün başlaması gerekir.

İşte toplum bu konuda algılamaya, doğru düşünmeye başladı.

Bu sene 10 Kasım’da Atatürk’ü o kadar çok kurum ve kişi anmaya başladı ki bir ara izlerken başım döndü. Hayretle baktığım anlar dahi oldu. Hatta geçmiş söylemlerini bildiğim bazı kişilerin öven sözlerini duyunca yok artık buda mı? Dediğim de oldu.

Yanlış anlamayın nefret ile bakmadım yâda bazıların dediği gibi yukarıdan bakmadım. Çok mutlu oldum, bu ülkeyi kurtaran ve kuran Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun göstergesi hepsi.

Kurucu değerlerden uzaklaşmanın ne kadar büyük bir hata olduğunun anlaşılmaya başlaması beni mutlu eder.

Ben rahmetli babamdan aldığım düşünce yapım ile Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı biriyim.

Bu kadar Atatürkçü Düşünceye bağlı biri olarak daha önce kenara ittikleri değerlere bazı kişilerin tutunma çabalarına gerçekten mutlu oluyorum. Gönülden bağlı olmasalar bile sahiplenmeye çabaları değişimin başladığının kanıtı değil mi?

Büyük Atatürk, bir ülkenin onurunu, saygınlığını koruyarak nasıl değiştirileceğini, nasıl dönüştürüleceğini, nasıl çağdaş ve örnek bir Cumhuriyet haline getireceğini hem tarih yazarak hem de tarihe not düşerek ortaya koydu;

“Ben manevi miras olarak, hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Zaman süratle dönüyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişmesini inkâr etmek olur… Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçım olurlar…”

Kısa ve öz; Kimileri kızsa da, kimileri hakaret etse de, kimileri saçma sapan haberlerle karalama kampanyasını sürdürse de Atatürk’ün yaşantımızın bir parçası olduğunun fark edilmesi güzel bir olay..