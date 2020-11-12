Virüsü atlattım diyerek sevinip rehavete kapılmayın

2020 yılının en büyük felaketi olarak kabul ettiğimiz Koronavirüs, can yakmaya devam ediyor. Hergün onlarca insan ölüyor, binlercesi ise virüse yakalanıyor. Mart ve nisan aylarındaki rakamların çok daha üstüne çıktığımız bu günlerde, virüs ile mücadelenin en etkili yöntemi ise yine insanlardan uzak durmak olarak kabul ediliyor

Virüse yakalanan pek çok kişide virüs semptomlarını yaşamıyor. Yakalanan kişilerin rutin yaşantısına devam etmesini sağlıyor. Ancak bu durum sizi rahatlatmasın, Koronavirüs hakkında bilinmedik o kadar çok etki var ki…

Ağır hastalar, hastanelerde semptomlarını yaşamayanlar ise evlerinde tedavi görüyor. Tedavi süreci ise semptomlar ya da ilaçlar bitene kadar sürüyor. Süreç bittikten sonra ise Yeni bir test yapılmıyor, virüsü yenmiş kabul ediliyorsunuz.

Ama bazen hiçte öyle olmuyor. Virüsü vücudunuzdan atmak için aldığınız ilaçlar başka organlarınıza zarar verebiliyor ya da virüsü yendiğinizi sandığınız anda o vücut içinde gizlenmeyi başarıyor. Son günlerde virüsü yenip kalbi duran pek çok kişi duydum. Virüs ya da virüsten kurtulmak için kullandığınız ilaçlar buna sebep oluyor olabilir.

Bu yüzden virüsü yenmiş olsanız da detaylı bir kontrolden geçmeniz gerekiyor. Ülkemizde, Kovitli iken ölürseniz, Koronavirüs nedeniyle öldü kabul ediliyorsunuz. Kovit’in vücuda verdiği zararla hayatını kaybedenler, normal ölüm olarak kayıtlara geçiyor.

Bu virüse ikinci ya da üçüncü defa da yakalanabileceğinizi düşünerek önlemlerinizi sıkı tutmanızı tavsiye ediyorum. Durum son derece ciddi, bu illetten koruna bilmenin en etkili yönü, maske, mesafe ve temizlim…

Bu süreci atlatabilmek için kendi sınırlarınızı belirleyin ve o sınırdan çıkmayın.

Doktor Milad Çelebi’nin örnek davranışı

Koronavirüs’e yakalanan Pehlivan ailesi Acıbadem Hastanesi doktorlarından Milad Çelebi’ye minnettar olduklarını söylediler. Virüse yakalanan Kartepeli Hasan Pehlivan, “Ben, eşim Nejla Pehlivan, çocuklarım Betül, Büşra ve Berat Koronavirüs’e yakalandık. Maddi durumumuz çok iyi değildi. Doktor Milad Çelebi, kovit teşhisi konulduktan sonra izolasyon bitene kadar hem maddi hem de manevi desteklerini esirgemedi hatta ilaçlarımıza varıncaya kadar aldı. Bize en büyük destekçimiz oldu. Allah ondan razı olsun” diyerek, duyduğu minnetti bizim aracılığımızla iletmek istedi. Milad Çelebi’ye bu aile adına bir teşekkür de benden…

AK Parti Kocaeli Teşkilatı, Cumhurbaşkanına nostalji yaşattı

Geçtiğimiz hafta sonunda AK Parti Kocaeli Teşkilatı 7. olağan kongresini gerçekleştirdi. İzinde olduğum için kongreyi yakından takip edememiştim. Fotoğraflar ve yapılan haberlere şöyle bir göz gezdirdim. AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın 7. olağan kongresi, ciddi bir organizasyonla gerçekleştirilmiş. Emek harcanarak yapılan kongrede iki unsur dikkatimi çekti. Birincisi, tek aday olarak kongreye giden mevcut il başkanı Mehmet Ellibeş’in kongreye katılamamasıydı. Virüs nedeniyle temaslı kabul edilen ve karantinaya alınan Ellibeş, bu yasağa boyun ederek en önemli günlerinden birini evinde geçirmek zorunda kalmış. Bu yasağa uyduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Diğer ilgimi çeken unsur ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de çekilmiş olan eski fotoğraflarından oluşturulan afişler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nostalji yaşatan bu fikir çok yerinde bir uygulama