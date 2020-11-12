Muhtar İsmail Özkar’dan koronavirüs UYARILARI!

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk ölümlü vakanın görüldüğü koronavirüs belası devam ediyor…

Bir ara gazı kesildi, ama şu sıralar yine dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Türkiye’de de koronavirüs vakaları artmaya devam etti…

Hayatını kaybedenlerin sayısında artış var.

Sağlık Bakanlığı; maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor…

Ama kurallara uyma oranı, maalesef çok düşük.

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Dün ziyaretime S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Kullar Mehmet Ağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, geldi.

Muhtar Özkar, çok gezen biri. Sürekli sahada.

Kullar’da ve gittiği birçok yerde karşılaştığı manzaraları, gözlemlerini bizimle paylaştı.

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Muhtar İsmail, önceki gün Kullar’da bir cenazeye gitmiş.

Cenaze sonrası Kullar’ın diğer muhtarı, ilçe emniyet müdürü ve komiser amiri ile bir yerde oturup sohbet etmişler.

Özkar, gözlemlerini paylaymış.

Onlar da Özkar’a hak vermişler…

Muhtar İsmail Özkar, şu konulara dikkat çekti.

CENAZE NAMAZLARI

Tanıdıklarımın cenazelerine gidiyorum. Şunu ifade etmeyelim ki, imamlara saygımız var, ama cenaze başında sözü fazla uzatıyor. Pandemi sürecindeyiz, konuşmasını biraz azaltmalı.

CUMA NAMAZLARI

Cuma namazları kalabalık oluyor. Kullar’daki camilerde Cuma namazları kalabalık oluyor. Bölgedeki fabrikalarda çalışan işçiler, namaza geliyor. Bilindiği gibi fabrikalarda koronavirüs salgını son zamanlarda arttı. İmamlar, Cuma namazlarında konuşmalarını kısaltmalı. Kalabalık, bir an önce namazını kılıp, gitmeli. Kusura bakılmasın ama imamlarımız da kurallara uymalı.

SABAH VE YATSI NAMAZI

65 yaş ve üstü vatandaşlar belki bana kızacak, ama şunu da ifade etmeliyim. Pandemi nedeniyle, ne kadar az kalabalık olursa, o kadar iyi olur. Örneğin yaşlı insanlar, sabah ve yatsı namazlarına gitsinler. Ama diğer vakitleri evde kılsınlar. Zira diğer vakitler, daha kalabalık oluyor. Yaşlılar; öğle, ikindi ve akşam namazını evde kılarlarsa, camiler daha az kalabalık olur. Sosyal mesafe daha rahat korunur.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHATLAR

Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstüne, ücretsiz seyahat kartı verdi. Ama 65 yaş üstüler, Büyükşehir’in bu iyi niyetini suistimal ediyorlar. Nasıl olsa bedava deyip Kullar’dan İzmit’e gezmek için giden 65 üstü vatandaşlar var. Bence salgın geçene kadar, 65 yaş üstünden para alınmalı. Para alınırsa, onlar da sırf gezmek için halk otobüslerine binmezler, böylece kalabalık oluşturmazlar.

DÜĞÜNLER-NİKAHLAR

Malum pandemi dönemindeyiz. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Düğünler, nikahlar kesinlikle kapalı olanlarda yapılmamalı. Açık alanlarda yapılmalı. Böylece daha az tehlike teşkil eder.

HERKES KURALLARA UYMALI

Başiskele’de salgında şu anda ‘kırmızı’ durumda. Herkes maske takmalı. Ben kendi kooperatifteki üyemi bile şikayet etim. Bunun için herkes kurallara uymalı. Ayrıca kahvehanelerde oturan vatandaşlar, maske takmıyor. Kahvehanelerde oturan vatandaşlara da maske takmama cezası kesilmeli.

FAKİRLERE MASKE DAĞITIMI

Çevremizde, bazen gittim yerlerde bazı kişiler, çok pisi ve kirli maskeyi 3-4 gün takıyorlar. Soruyorsun, niye yeni maske takmıyorsun diye, param yok diyorlar… O kirli maskeyi taksa ne olur, takmasa ne olur. Belediyelerden isteğimiz muhtarlara bedava maske versinler, muhtarlar da bölgelerindeki fakirlere, ihtiyaç sahiplerine maske dağıtsın.

HÜKÜMETİN YANINDAYIZ

Biz muhtarlar sürekli sahadayız.

Yukarıda size ifade ettiklerim; benim tespitlerim.

Maske takmada…

Sosyal mesafede…

Temizlikte…

Hükümetimizin yanındayız.

Hükümetimiz, kurallara uymayanlara ceza vermeli.

Eğer cezalar kesilirse, vakaların yüzde 50 azalacağını düşünüyorum.”

MUHTARIN TESPİTLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Kullar Mehmet Ağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar’ın gözlemlerini yukarıda sizinle paylaştım.

Muhtarlar sürekli sahada.

Sürekli mahallelerde…

Yani birçok sorunu gözlemliyorlar.

Muhtar Özkar’ın gözlemleri ve tespitleri çok önemli…

Bu tespitler değerlendirilmeli ve herkes üzerine düşen görevi yapmalı.

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Altın bulduk gel satalım!

Telefon dolandırıcıların yeni yöntem işin içine tarihi eser katmak. Kültür ve Turizm Bakanlığına bir ayda “Osmanlı tuğralı altınlar bulduk. Bunları birlikte elden çıkaralım” gibi mesajlarla dolandırılmış 100’den fazla kişinin şikayet etmiş. Bu mesajlardan biri de bana geldi… (0 552 695 87 21) Nolu telefondan gelen mesaj aynen şöyle;

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“Selam abi ben Mehmet Manisanın yayla köyüne teyzemi ziyarete geldim bana ağzından bir olay kaçırdı hayvanlarını koyduğu ahırın temelinden sarı sarı Arapça yazılı Osmanlı tuğralı altın paralar bulmuşlar bunları değerlendirme imkanımız olur mu beni acil ara müsait oldun mu abim”

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Siz, siz olun… Böyle mesajlara itibar etmeyin… Sizi öyle bir çarparlar ki, feleğiniz şaşar. Çok dikkatli olun…

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‘Sosyal’, ‘oysal’ oldu!

Kocaeli Üniversitesi’nden Emel Baştürk hocamız, gazetemizde 15 günde bir yazı yazar. Dün de yazı yazdı. Baştürk’ün yazı başlığı “Afet ve olağan üstü durumlarda sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız?” idi… Ama teknik bir hatadan dolayı yazının başlığı gazetemizde ‘Afet ve olağan üstü durumlarda osyal medyayı nasıl kullanmalıyız?” diye çıktı… Düzeltir, özür dileriz.

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Karamürsel’de elektrik direği gitti kabloları kaldı!

Gazetemize mail gönderen bir okurumuz, elektrik direğiyle ilgili bir sıkıntıyı dile getirdi… Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi Karabali Cami önünde bulunan elektrik direğini yaklaşık bir ay önce söken SEDAŞ görevlileri, bir daha buraya uğramadı. Açık olan elektrik kablolarının üzerinden vatandaşlar basarak geçiyor. Büyük tehlike arz ediyor… Karabali Cami kent meydanı çalışmaları kapsamında yıkılan evlerin yanı sıra, kaldırımda bulunan elektrik direği söküldükten sonra bağlantı vidaları ve kabloların üzerlerine bant sarılarak öylece bırakılmış.

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Karabali Cami kent meydanı çalışmaları kapsamında elektrik direğini bir ay önce söken SEDAŞ yetkilileri bir daha buraya uğramamış. İnsanların yürüdüğü alanda bağlantı vidalarının ve kabloların ortada bırakılması vatandaşlar için tehlike oluşturuyor.

Açıkta olan kabloların siyah bantla sarılarak öyle açıkta durması korku yaratıyor. Vatandaşlar ‘Burası herkes için tehlike oluşturuyor. Buradan birçok insan geçiyor. Bu kablolarda elektrik var mı bilemiyoruz. İnşallah yoktur. Ama bu haliyle bile tehlikeli. Birisi takılıp düşebilir’ diyerek tepki gösterdi.Sedaş, yetkilileri bu sorunu çözerse iyi olur. Zira bölge halkı tedirgin.

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Üniversite hastaneleri mali çıkmazın içinde

Sayıştay, üniversite hastanelerinin içler acısı halini gözler önüne serdi. 2019 Dış Denetim Raporu’nda yer alan tespitlere göre üniversite hastaneleri mali açıdan büyük çıkmazın içerisinde. Hastalara tedavide güçlük yaşanıyor. Üniversite hastanelerinin yaşadıkları mali çıkmazın nedenlerinden bazıları şöyle: Bilimsel araştırma giderlerinin döner sermaye gelirlerinden desteklenmesi. Nakit yetersizliği nedeniyle tedarikçilere ödemelerin zamanında yapılamamasının satın alma maliyetlerini artırması. Pandemi süreci devam ettikçe, gerek üniversite hastaneleri, gerekse diğer sektörler sıkıntı devam edecek.

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Türkiye, mutlulukta dünyada kaçıncı sırada?

Ajans Press’in, Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Mutluluk Raporu’ndan elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya’yı Danimarka ikinci sıradan takip ederken, üçüncü sırada Norveç’in yer aldığı saptandı. Türkiye ise bu listenin ortalarında yer alırken, dünyanın en mutlu 79’uncu ülkesi olduğu görüldü. Böylelikle Türkiye’nin 2018 yılı verilerine göre 5 basamak gerilediği saptandı. Listenin son 3 basamağında yer alan ülkeler ise Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan olarak belirlendi.

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Sahte alkol kabusu

Türkiye'de son zamanlarda sahte alkol sebebi ile artan ölümler tüketicileri tedirgin ediyor. Vatandaş sahte alkolün nasıl ayırt edileceğini böyle bir şey ile karşı karşı kaldığında yasal olarak neler yapacağını merak ediyor. Kaçak Alkol ile ilgili konuşan Av. Devrim Nur Kayabalı, “Alkol sonrası yan etkileri de iyi analiz etmeleri gerekiyor. Kaçak alkol üretenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” dedi. Kaçak alkol sonrası yan etkileri de iyi analiz etmeleri gerekiyor. Örneğin, Rakı, etkisi genellikle 12 saat sonunda azalan bir alkoldür. Eğer, 12 saat sonunda mide krampları, denge bozuklukları, yoğun bulantı, kas kasılmaları gibi etkiler hissediliyorsa bir sağlık kurumunda tarama yaptırılmalıdır. Sahte alkolde ölümler arttı, herkes dikkatli olmalı.