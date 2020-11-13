Kocaelispor’u en uzun takip eden rekortmen muhabir Ahmet Akay ağabeyi anarken…

6 ay geçti…

40 yıllık ağabeyim, adeta ailemden çok gördüğüm Ahmet Akay abi aniden ayrıldı aramızdan…

Ortada hiç bir şey yokken…

Takdir-i ilahi…

Siz bu yazıyı okurken, dün akşam Ahmet Ağabey için tarihi Orhan Mahallesi’ndeki halı sahaya onun adı verilmişti. Onun yıllarca Rusya, Almanya, İsviçre, İtalya, Romanya, Bulgaristan, İsviçre, Macaristan ve daha birçok ülkede, ülkemizin de en ücra köşelerinde adım adım takip ettiği Kocaelisporlu zamanın efsaneleri, onun için dün bir araya geliyor ve anısını yaşatıyordu…

Kocaelispor ve sporla geçen 30 yıl…

Benimle geçen 40 yıl…

Aslında mobilya ustasıdır Ahmet ağabey…

1 Temmuz 1956 Yunanistan/İskeçe doğumludur. Küçük yaşta İzmit’e gelmiş, teyzelerinin yanına yerleşmiş, çeyrek asır rahmetli anne ve babasından uzak kalmıştır. Kardeşini küçük yaşta trafik kazasında kaybetmiştir. Avni ve Lütfü kardeşler ile amcaları Hacı Necati Gül’ün sahibi olduğu Gül Mobilya’da mobilyacılığa başlamış, sonra büyük usta olmuştur. 1990’dan itibaren de gazetemizde önce fahri muhabir, sonra da direkt muhabir olarak aralıksız 30 yıl çalışmıştır. Eşi Derbentli Gülten yengem ile 8 Mayıs 1982’de evlenmiştir. Bu evlilikten Özlem ve Özgen isimli iki çocukları olmuştur. Geçen yıl da dede olma tadını yaşamış ve 5 Mayıs 2020’de, 60 yaş üstüne takıldığı için Pandemi döneminde evinde dinlenirken, ani bir kalp krizi nedeniyle gözlerini hayata yummuştur. Naaşı, Yeni Şehir Mezarlığındadır…

İşte 90’lardaki Spor Servisi ve Ahmet Akay…

Ahmet Akay, 90’lı yıllarda gazetemizde fahri muhabir olarak başladığı meslekte, dünyanın dört bir yanında Kocaelispor’u en aralıksız takip eden ve rekor kıran Ahmet Akay’ı, o yıllarda forma giymiş efsane futbolcular ve hakemler ile meslektaşları anacak. İşte 1990’da bendeniz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu yönetimindeki Spor Servisi’nde basına kazandırmakla gurur duyduğum Ahmet Akay’ın ilk yılları. Beytullah Bekibik, Azmi Bibin, Ufuk Kaptan da bu ekipte yer alıyordu.

Sakaryalıların tümünü yazının hedefi yapmıyorum elbette…

Benim rahmetli annemin nüfus kağıdında “İli Kocaeli, ilçesi Adapazarı” yazıyordu…

Kentimizde Kocaelililerden sonar ne çok Sakaryalılar vardır…

Kocaelispor eski başkanı Nebil Uzun, Sakaryalıdır…

Yılmaz Vural’ın ailesinin yarısı Sakaryalı, yarısı Yenidoğanlıdır…

İmparatorumuz Sinan Pektemek Sakaryalıdır…

Çenesuyulu Sinan Kahraman, Sakarya’da yıllarca kaptanlık yapmıştır…

Örnekler çoğaltılabilir…

Bu yazıdaki hedefim, sadece ve sadece, Kocaelispor ile 10 yıl önce oynanan maçta bilerek gol atmayarak maçın 4-1 bitmesini. Kocaeli’ye ‘Plakayı yazdırdık’ denebilmesi için basit bir girişimde bulunanlar içindir…

Keser döner sap döner, bir gün hesap döner...

Rahmetli Ahmet Akay ağabeyimizi Sakarya’daki maçta gazi edenler, utanmalıdır ?..

Sözüm onlaradır…

Sizin de bizden sonra en büyük rakiplerinizden biri Eskişehir’dir.l..

Onlarla kanlı bıçaklı maçlarınızı iyi biliriz…

Bunun için, o gün 4-1’lik skor için bir taraflarını yırtanlara yazıyorum:

Sakarya: 2-Bodrum: 6…

Çarşamba günkü skorda da Eskişehir’in plakasını size yazdılar…

Geçmiş olsun !..

4-1 için açıkça şike yapmaya çalışıp başaramayanlara kapak olsun…

4-1 olmasın diye kendi kalesine gol atıp dünya futbol tarihine geçen Gökhan kardeşimize de selam olsun…

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